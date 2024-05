Video Gol e Highlights Ternana-Bari 0-3: Sintesi 23-05-2024

Il Risultato di Ternana-Bari 0-3: i pugliesi compiono l’impresa e si salvano travolgendo un avversario irriconoscibile per tutta la partita. I ternani tornano in Serie C dopo tre anni, mentre per il Bari dovrà essere un’estate di chiarezza e decisioni chiare del patron De Laurentiis.

Di Cesare, Ricci e Sibilli realizzano i gol che mantengono in B i pugliesi.

La Sintesi di Ternana-Bari 0-3

La prima frazione è certamente nervosa come dimostrano i quattro gialli sventolati dall’arbitro, ma le occasioni non mancano.

Il primo a rendersi pericoloso è Sibilli, che all’11° conclude di potenza dall’area costringendo al pronto riflesso Iannarilli.

Dopo un tiro di Favasuli finito fuori da buona posizione, è ancora il Bari a spaventare la Ternana con un tiro-cross molto tagliato di Sibilli sul quale Di Cesare non arriva per davvero poco.

A fine primo tempo, inaspettatamente ma con merito, gli ospiti passano in vantaggio riaprendo la contesa: Sibilli scodella in area un bel pallone da corner che Di Cesare spedisce nel sacco con una spettacolare semirovesciata. E’ l’ultimo atto del primo parziale, che termina subito dopo.

Gli umbri rientrano con una punta in più, Raimondo, ma a segnare è un altro difensore dei pugliesi, Ricci, che al 52° mette in rete, dopo abile giravolta, un cross di Nasti in realtà indirizzato a Dorval, la cui acrobazia mancata fa da finta involontaria per il compagno.

I padroni di casa dovrebbero reagire essendo ora a rischio retrocessione, ma il Bari non perde la concentrazione e addirittura incrementa il bottino in contropiede: Sibilli, lanciato da Dorval, entra in area e beffa, anche grazie a una deviazione, il povero Iannarilli.

Lo stesso Iannarilli è poi bravo a evitare danni peggiori fermando le conclusioni di Dorval e Nasti, mentre la partita diventa nervosa: Bellomo, in particolare, è il più acceso e viene cacciato dalla panchina.

Ben sei i minuti di recupero, ma senza episodi. E’ grande la festa barese al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Ternana-Bari 0-3

Il Tabellino di Ternana-Bari 0-3

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (77′ Dionisi); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (46′ Raimondo), Carboni (57′ de Boer); Pereiro, Di Stefano. Allenatore: Breda

Bari (4-3-1-2): Pissardo; Ricci, Vicari, Di Cesare, Dorval (87′ Matino); Maita (87′ Acampora), Benali, Pucino; Maiello (57′ Lukic); Sibilli (87′ Puscas), Nasti (69′ Morachioli). Allenatore: Giampaolo

Marcatori: 47′ pt Di Cesare, 52′ Ricci e 65′ Sibilli

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Maita, Maiello, Di Cesare, Lucchesi, Nasti, Lucchesi, Acampora e Luperini

Espulsi: 78′ Bellomo (non in campo)

