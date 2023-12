Quando gioca l’Inter: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca l’Inter, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari dei nerazzurri in vista del prossimo campionato di Serie A 2023/2024. Se sei un tifoso nerazzurro puoi rimanere aggiornato su quando gioca l’Inter salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno l’Inter alla ripresa della stagione calcistica 2022-2023.

Calendario completo 2023-2024 dell’Inter

Quest’anno l’Inter di Simone Inzaghi avrà come obiettivo principale quello di portare a casa la tanto attesa terza stella. Se la scorsa stagione i nerazzurri si sono distinti riportando a casa per il secondo anno di fila Supercoppa e Coppa Italia, oltre alla grandiosa conquista della finale di Champions League. Lo stesso non si può dire del percorso fatto in campionato dai nerazzurri, che solo attraverso un rush finale sono riusciti ad arrivare terzi in classifica dietro Lazio e Napoli. I nerazzurri ricominceranno il proprio campionato dalla gara casalinga del 20 agosto contro il Monza, mentre si ritroveranno a dover disputare il derby con Milan già al quarto turno di campionato il prossimo 16 settembre.

L’Inter ha iniziato col botto il proprio calciomercato assestando subito i colpi Bisseck, Thuram e Frattesi, i nerazzurri hanno anche dovuto fare i conti con gli addii di acuni punti cardine dell’ossatura nerazzurra degli ultimi anni come Dzeko, Brozovic, D’Ambrosio e Onana. Non è da escludere che da qui alla fine del calciomercato l’Inter possa mettere a segno altri consistenti colpi di mercato per svecchiare e rinforzare ancor di più la propria rosa per riuscire finalmente a cucire quella seconda stessa sul proprio petto il prossimo anno.

Calendario Completo Inter, prossime partite

Il 29/12/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro il Genoa (Genoa – Inter)

(Genoa – Inter) Il 06/01/2024 alle ore 12:30 in Serie A contro il Verona (Inter – Verona)

(Inter – Verona) Il 13/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Monza (Monza – Inter)

(Monza – Inter) Il 28/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina – Inter)

(Fiorentina – Inter) Il 04/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Inter – Juventus)

(Inter – Juventus) Il 10/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Roma – Inter)

(Roma – Inter) Il 16/02/2024 alle ore 21:00 in Serie A contro la Salernitana (Inter – Salernitana)

(Inter – Salernitana) Il 20/02/2024 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro l’ Atletico Madrid (Inter – Atletico Madrid)

(Inter – Atletico Madrid) Il 25/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce – Inter)

(Lecce – Inter) Il 28/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro l’ Atalanta (Inter – Atalanta)

(Inter – Atalanta) Il 04/03/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Genoa (Inter – Genoa)

(Inter – Genoa) Il 10/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna – Inter)

(Bologna – Inter) Il 13/03/2024 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro l’ Atletico Madrid (Atletico Madrid – Inter)

(Atletico Madrid – Inter) Il 17/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Napoli (Inter – Napoli)

(Inter – Napoli) Il 30/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Empoli (Inter – Empoli)

(Inter – Empoli) Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Udinese (Udinese – Inter)

(Udinese – Inter) Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Cagliari (Inter – Cagliari)

(Inter – Cagliari) Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Milan (Milan – Inter)

(Milan – Inter) Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Torino (Inter – Torino)

(Inter – Torino) Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo – Inter)

(Sassuolo – Inter) Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone – Inter)

(Frosinone – Inter) Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Lazio (Inter – Lazio)

(Inter – Lazio) Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Verona (Verona – Inter)

Le altre partite