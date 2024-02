888 Sport è un sito internet del gruppo 888 dedicato al mercato dei giochi sportivi online per il nostro Paese: una piattaforma che è destinata a soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di scommesse sportive, che potranno ora disporre di un servizio completo e professionale per dare sfoggio delle proprie abilità di betting.

Considerato che stiamo parlando di uno dei big del mercato e che l’offerta di scommesse sportive di 888.it è davvero eccezionale, abbiamo cercato di seguito di riepilogare tutti i principali punti di forza di 888 Sport e comprendere se possa realmente fare al caso tuo.

888 Sport

888 Scommesse sportive Registrazione: come aprire un conto gioco

Come sempre abbiamo l’abitudine di fare, la prima cosa che ti consigliamo di considerare è l’apertura del conto gioco su 888. È facile? È sicura? Cosa serve per aprire un account su questa piattaforma?

Nelle prossime righe cercheremo di rispondere con calma a tutte queste domande ma, fin da questa introduzione, possiamo certamente condividere con te che l’apertura di un conto gioco con 888 è un’operazione davvero pratica e rapida.

Naturalmente, si tratta anche di un’operazione che puoi fare in qualsiasi momento, anche al termine della lettura della nostra recensione.

Tuttavia, trattandosi di un processo davvero snello, gratuito e che non richiede neanche un versamento iniziale, ti consigliamo di farla ora!

Peraltro, aprendo oggi un conto gioco sul sito ufficiale 888 potrai:

beneficiare del bonus benvenuto di cui parleremo più sotto, e che potrai in questo modo aggiudicarti senza il timore che possa essere rimosso da un momento all’altro;

seguire meglio la nostra recensione su 888 Sport, considerato che diversi spunti che condivideremo qui sotto fanno riferimento a sezioni della piattaforma di gioco che si riferiscono a parti private dell’account.

Tutto ciò premesso, per registrare un conto sul sito 888 Sport devi prima di tutto andare qui sul sito ufficiale e premere Registrati, il pulsante che hai in alto a destra.

Quindi, 888 ti chiederà di impostare il tuo conto gioco. Scegli nome utente e password, e-mail, domanda e risposta di sicurezza. Metti poi la spunta sull’accettazione dei termini e delle condizioni, del contratto di gioco e della privacy, e clicca su Fase successiva.

A questo punto prenderà il via la vera e propria procedura di registrazione. Indica i tuoi dati anagrafici, quelli di domicilio e quelli relativi al documento di identità, che comunque dovrai inviare in formato digitale.

Una volta terminata questa fase, il bookmaker ti invierà un messaggio di convalida dell’apertura del tuo account e, da questo momento, potrai avere accesso in ogni istante al tuo conto personale per giocare ai tuoi intrattenimenti preferiti.

La convalida dei tuoi documenti di identità avverrà invece entro 2-3 giorni lavorativi di tempo. È a quel punto che tutta l’operatività del conto sarà sbloccata e, dunque, potrai effettuare anche i prelevamenti.

Ad ogni modo, non temere. Per depositare, riscuotere il bonus e scommettere non dovrai attendere la convalida dei tuoi documenti: potrai iniziare a farlo subito dopo aperto l’account!

Login 888 Sport: come accedere al tuo conto di scommesse sportive 888

Una volta che avrai terminato le operazioni di registrazione come sopra descritte, potrai fare il login 888 Sport e accedere ogni volta che vuoi al tuo conto personale.

Per riuscirci torna sul sito ufficiale 888 Sport e poi clicca su Login, che trovi sempre in alto a destra.

L’operatore ti mostrerà un pop up nel quale inserire nome utente e password. Clicca poi ancora su Login.

Se non dovessi ricordare le tue credenziali, ti ricordiamo che puoi recuperarle in ogni istante cliccando sulle funzioni di aiuto che trovi nella stessa schermata.

Ti ricordiamo anche che le stesse credenziali potranno essere utilizzate anche per accedere alla versione mobile del sito o mediante le app!

App 888 Sport: tutto il divertimento che vuoi sul tuo smartphone!

Come abbiamo appena rammentato, 888 Sport ti permette di giocare alla sua intera gamma di strumenti di intrattenimento anche mediante app per smartphone e tablet. L’app di 888 Sport è infatti una soluzione pratica, veloce e semplice per fare betting sulle squadre e sugli eventi c he preferisci, con una scelta infinita di scommesse.

L’app ti permetterà dunque di avere a disposizione l’accesso immediato a tutti gli eventi sportivi previsti nel palinsesto del bookmaker, con quote sempre aggiornate e tantissime opzioni di scommessa per puntare sugli incontri in tempo reale, dove e quando vuoi.

L’app 888 Sport è attualmente disponibile sia per iOS che per Android, con una piccola differenza in fase di installazione.

Come noto, infatti, il Google Play Store che include le app per Android non permette agli sviluppatori di pubblicare delle app che facciano riferimento al betting o al gambling.

Pertanto, mentre l’app di 888 Sport potrà essere scaricata direttamente dall’Apple Store per i dispositivi che girano con iOS, per quanto concerne i possessori di un device Android c’è un passaggio in più da effettuare.

Chi infatti ha uno smartphone o un tablet Android prima di installare l’app dovrà effettuare il download del relativo file .apk dal sito internet del bookmaker.

A quel punto bisognerà assicurarsi che il proprio dispositivo non abbia dei blocchi di sicurezza: basta andare in Impostazioni e nelle funzioni di sicurezza per accertarsi che non ci siano dei divieti all’installazione di app provenienti da terze fonti.

Nel caso in cui siano presenti tali vincoli, sarà sufficiente disattivare l’opzione per permettere una comoda installazione di app che non siano state scaricate direttamente dal Play Store di Google.

Quindi, fai tap sul file .apk che hai scaricato e installa la tua app per Android!

Bonus di benvenuto 888 Sport: la promozione per i nuovi clienti

Come tutti i migliori bookmaker, anche 888 Sport dispone di una serie di promozioni che si rivolgono alla generalità dei clienti e, tra essi, anche ai nuovi utenti della propria piattaforma di gioco.

Diciamo subito che non si tratta del bonus più ricco che potrai trovare sul mercato. Tuttavia, la sua immediatezza e la sua semplicità lo rendono un gradito omaggio per tutti coloro i quali si stanno avvicinano per la prima volta al mondo del betting online e vogliono farlo alle prese con un operatore sicuro e professionale.

Ma in cosa consiste il bonus di benvenuto 888 Sport?

Il funzionamento del bonus è il seguente:

registrati sul sito ufficiale 888 Sport qui

accedi al sito 888 Sport

effettua una prima ricarica di almeno 10 euro

riceverai un Bonus del 100% sulla tua ricarica e 5 euro di Bonus Casinò

Ti ricordiamo che il bonus è valido solo per i nuovi giocatori e che la ricarica minima attualmente prevista è di 10 euro.

Il bonus sarà sbloccato e accreditato sul conto di gioco al raggiungimento di un importo di scommesse refertate pari a 2 volte l’importo ricaricato (quota minima 2.0). Dovrai inoltre richiedere il bonus entro 7 giorni dalla registrazione e avrai a quel punto 60 giorni di tempo per sbloccare e utilizzare la promozione.

Scommesse sportive con 888 Sport

A questo punto possiamo ben concentrarci su quello che è a tutti gli effetti il cuore della proposta di servizio di 888 Sport, le scommesse sportive.

Aprendo un conto sul sito ufficiale di 888 Sport potrai godere di scommesse sportive costantemente aggiornate, in ogni momento, con discipline come calcio, tennis, basket, motori e tanto altro ancora.

888 Sport assicura infatti la disponibilità di un palinsesto completo, con migliaia di eventi al giorno e un’offerta live disponibile ad ogni ora del giorno e della notte. Non manca inoltre la disponibilità di una serie di strumenti professionali che ti permetteranno di operare con successo nel mondo del betting: non solamente avrai a disposizione un’ampia serie di opzioni relative alle quote per le scommesse sportive, quanto anche l’adeguato supporto statistico e tante informazioni che ti permetteranno di valutare al meglio le tue puntate.

In 888 Sport non mancano nemmeno le scommesse sugli eSports, gli sport elettronici. Potrai pertanto piazzare le tue puntate su alcune delle leghe più giocate del mondo, tra le quali League of Legends, Dota 2, Fortnite, FIFA.

Qualsiasi sia l’evento su cui vuoi scommettere, ti ricordiamo che giocare la tua schedina è davvero molto semplice.

Tutto quello che devi fare è infatti selezionare le puntate con cui vuoi arricchire la tua schedina e, successivamente, cliccare sulla quota su cui vuoi puntare. Fatto ciò, vedrai comparire automaticamente sulla parte destra della pagina il tuo ticket, che potrai ulteriormente alimentare inserendo altre giocate.

Valorizza poi se vuoi scommettere con una singola, una multipla o un sistema, e poi inserisci l’importo da puntare. La schedina si aggiornerà automaticamente con gli eventuali bonus e con la vincita potenziale che potrai ottenere.

Assistenza 888 Sport: come contattare il customer care

Contattare l’assistenza clienti di 888 Sport è davvero semplicissimo. In qualsiasi momento, da qualsiasi pagina della piattaforma di servizio di 888, potrai infatti cliccare sul punto interrogativo che si trova nella parte superiore della schermata.

Si aprirà un menu interattivo del centro di assistenza, che ti permetterà di fare davvero tante cose. Potrai infatti:

consultare la guida online , un manuale che ti condurrà passo dopo passo alla fruizione delle migliori soddisfazioni per il gaming su 888 Sport

, un manuale che ti condurrà passo dopo passo alla fruizione delle migliori soddisfazioni per il gaming su 888 Sport consultare le FAQ , le risposte alle domande più frequentemente poste dagli altri utenti di 888 Sport e in cui potresti trovare anche la soluzione ai tuoi interrogativi

, le risposte alle domande più frequentemente poste dagli altri utenti di 888 Sport e in cui potresti trovare anche la soluzione ai tuoi interrogativi inviare un messaggio di posta elettronica a 888 Sport, a cui farà riscontro l’analisi del tuo caso da parte del customer care.

Opinioni 888 Sport: è sicuro? Conviene aprire un conto gioco?

Giunti in conclusione di questo approfondimento, possiamo certamente trarre qualche conclusione su 888 Sport.

Cominciamo con il rassicurare i nostri lettori più dubbiosi e ricordare come 888 Sport sia un operatore molto sicuro, che fornisce i suoi servizi nel nostro Paese con le necessarie licenze. In particolare, la piattaforma è gestita da 888 Italia Limited, società collegata ad 888 Holdings PLC. 888 Italia Limited, che ha ottenuto la concessione per i giochi a distanza dall’ADM n. 15014.

888 Italia Limited è società di diritto maltese, con sede legale in Level 7, Tagliaferro Business Centre, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

Sanciti i requisiti di sicurezza e di professionalità di questo operatore, rimane da capire se si tratti o meno di una piattaforma conveniente o se sul mercato ci sia di meglio.

Naturalmente, il giudizio non può che essere soggettivo. Tuttavia, ti ricordiamo che si tratta di uno dei grandi leader del settore del betting in Italia e che la sua piattaforma – stabile e professionale – risente positivamente di tale autorevolezza.

Non mancano naturalmente gli elementi che sarebbero potuti migliorare. Pensiamo per esempio al bonus, che non è certamente tra i più generosi ottenibili sul mercato, così come al fatto che non è facile contattare l’assistenza clienti telefonicamente.

Per il resto, ci troviamo dinanzi a un operatore dalle sicure potenzialità, che tantissimi italiani hanno già scelto come propria piattaforma preferita. Provala aprendo un conto sul sito ufficiale, riscuoti il bonus e facci sapere come ti trovi!