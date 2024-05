Vinci Tu è sito di gioco a distanza italiano, in cui è possibile trovare tutti i migliori giochi da casinò e tantissimo divertimento per chi ama le scommesse sportive.

Proprio per questo motivo abbiamo cercato di realizzare una guida esclusiva su Vinci Tu, un vero e proprio manuale che ti permetterà di comprendere che cosa puoi aspettarti da questo operatore.

Abbiamo infatti passato in rassegna tutto quello che devi sapere su Vinci Tu, quali sono i suoi pro e i suoi contro, e in che modo puoi iniziare a scommettere con Vinci Tu con la giusta serenità e ottenendo le migliori soddisfazioni!

Chi è VinciTu

VinciTu.it è il sito internet attraverso cui opera VinciTu Srl, una società a responsabilità limitata con sede a Napoli, che offre servizi di gioco via web attraverso la titolarità della concessione per i giochi a distanza n. 15200 da parte dell’ADM, l’authority di riferimento per il mercato italiano dei giochi.

Competitivo e dinamico, frequentemente aggiornato e con tanti bonus e promozioni che aspettano solamente di essere fruiti, Vinci Tu è sicuramente una piacevole realtà, sicura e professionale, in un mercato certamente non povero di concorrenti.

Se poi te lo stai domandando, VinciTu non è una truffa: come abbiamo visto, infatti, è regolarmente autorizzato a operare dall’ADM ed è sottoposto a costanti controlli da parte di tale autorità.

Recensioni VinciTu, un ottimo broker per tutti

Fatta salva questa premessa, cerchiamo di concentrare la nostra recensione su VinciTu sulle caratteristiche di maggiore interesse in ambito sportivo.

Ricordiamo infatti che VinciTu è un operatore specializzato nel gioco a distanza a 360 gradi e come al suo interno proponga anche una ricca sezione destinata al casinò online.

Nella nostra guida odierna ci concentreremo invece solamente sugli aspetti del betting, le scommesse sportive (anche live), cercando di comprendere per quali motivi VinciTu potrebbe essere un ottimo broker per tutti, sia per i neofiti che non hanno precedente esperienza nel mondo del gioco online, sia per coloro che hanno già un operatore di riferimento nel betting e vorrebbero sperimentare una nuova piattaforma.

Come scommettere su VinciTu

Scommettere su VinciTu è molto semplice e, come vedremo tra breve, hai solo l’imbarazzo della scelta nei match e nelle discipline sportive su cui puntare.

VinciTu è infatti dotata di un palinsesto davvero molto ampio, con una scelta diversificata di sport su cui scommettere, da quelli più noti a quelli di maggiore nicchia.

A nostro giudizio, le quote sono piuttosto competitive. Ci siamo soffermati su quelle delle principali discipline sportive, su cui vi è una maggiore capacità di confronto con i bookmaker più affermati sul mercato, e abbiamo visto che sono quasi sempre in linea con le migliori, soprattutto per quanto concerne i risultati esatti. Non bisogna poi sottovalutare la presenza di numerose quote maggiorate che potrebbero rendere ancora più conveniente il betting!

Per scommettere, come avviene con la generalità dei bookmaker, tutto ciò che ti sarà richiesto fare è selezionare gli esiti dei match che ritieni più probabili. A questo punto vedrai comparire sulla parte destra della pagina la tua schedina che si aggiornerà con le quote che andrai a inserire volta per volta.

Se inserirai più di un esito, allora potrai anche scegliere se scommettere con delle singole o organizzarle con delle multiple, la cui quota finale sarà il prodotto delle singole quote su cui vorrai scommettere.

Personalizza ulteriormente la schedina indicando quanto vuoi puntare e poi clicca sul pulsante di conferma: in pochi istanti il bookmaker convaliderà la tua schedina!

Scommesse Live VinciTu: moltiplica le emozioni!

Il meccanismo di gioco è identico anche con il live betting, ovvero nell’ipotesi che tu voglia scommettere proprio mentre i match sono in corso di svolgimento.

Accedendo alla sezione Live del portale ti renderai conto che sono davvero centinaia gli eventi che quotidianamente vengono serviti dal bookmaker e che saranno in grado di coprire qualsiasi tipo di disciplina sportiva, permettendoti così di seguire in modo attento le tue passioni e le tue previsioni da scommettitore.

Il modo per scommettere live su VinciTu è simile a quello che abbiamo già visto: seleziona pertanto i match su cui vuoi puntare, valorizza la quota e premi il tasto di conferma. Stai attento, però: contrariamente alle scommesse ante-match, in questo caso le quote tendono cambiare in modo continuativo seguendo ciò che avviene in partita. La tempestività è tutto!

App VinciTu: scommettere da smartphone o tablet

Come ogni buon sito di gioco a distanza, anche VinciTu ha predisposto per i propri clienti giocatori la disponibilità di app che ti permetteranno di trasferire tutto l’intrattenimento del bookmaker su smartphone o tablet.

Per giocare in mobilità con VinciTu non dovrai far altro che scaricare dal sito internet l’app per il tuo sistema operativo mobile. Noterai che nel caso di Apple e del suo iOS, sarà possibile scaricare direttamente l’app dal proprio store, mentre nel caso in cui tu abbia un dispositivo con sistema operativo Android, dovrai fare un passaggio ulteriore.

Di fatti, il Google Play Store non mette a disposizione app che appartengano a categorie come il betting o il gambling.

Dunque, se vuoi giocare sul tuo smartphone Android con l’app VinciTu, dovrai scaricare il file .apk direttamente dal sito del bookmaker e, successivamente, installarla sul cellulare o sul tablet (se incontri un blocco da parte del sistema operativo, vai nelle impostazioni e autorizza l’installazione di app di terze parti, ovvero quelle che non sono veicolate tramite Play Store).

Naturalmente, rimane pur sempre possibile giocare su VinciTu utilizzando il browser mobile presente nel tuo sistema operativo grazie alla versione ottimizzata della piattaforma di gioco del bookmaker!

I bonus VinciTu per i nuovi clienti

VinciTu caratterizza la propria offerta per una ricca gamma di bonus e promozioni che vengono indirizzate nei confronti dei nuovi clienti, intendendo per tali i giocatori che si iscrivono per la prima volta al portale di gioco. Non mancano comunque anche le offerte per i vecchi giocatori, che ti invitiamo a consultare sulla sezione Bonus del sito ufficiale del bookmaker.

Per quanto invece riguarda i bonus per i nuovi clienti, quello più interessante è certamente il Welcome Bonus Sport da 250 euro, senza deposito!

Il funzionamento è semplice. Il bonus di 250 euro sarà erogato alla verifica del conto gioco, che avverrà non appena avrai inviato il tuo documento di identità fronte / retro, e selfie con documento ben visibile all’indirizzo di posta elettronica helpdesk@vincitu.net. In alternativa, è possibile caricare direttamente i documenti sul sito.

Una volta ottenuto il bonus di 250 euro, questo potrà essere utilizzato piazzando scommesse prematch.

Per convertire il bonus in credito reale, dovrai rigiocarlo per 10 volte. Se dunque riscuoti un bonus da 250 euro, per riscuoterlo dovrai prima puntare un volume di gioco pari a 2.500 euro sulle scommesse sportive pre-match.

Una volta che avrai raggiunto questo obiettivo, otterrai un coupon del valore del 30% dello stesso importo. Vai dunque nella sezione Promo Utenti e, di qui, su Incassa Bonus. A questo punto, per trasformare il bonus così incassato in denaro reale, dovrai giocarlo ancora una volta a quota 1.10.

C’è poi un bonus molto interessante di primo deposito, ideale per chi ama scommettere sui maggiori campionati europei: riceverai infatti il 100% di quello che depositi fino a 300 euro.

Il bonus potrà essere speso su schedine che sono composte da almeno 5 eventi, con quota minima per singolo evento pari a 1.50. Per convertirlo in credito reale dovrai inoltre rigiocarlo almeno 6 volte, sempre con ticket in multipla prematch: non sono validi sistemi integrali e a correzione, o scommesse live.

VinciTu

Come depositare e prelevare su VinciTu

Depositare e prelevare su VinciTu è molto semplice: potrai infatti effettuare entrambe le operazioni nel tuo account personale nella sezione dei pagamenti.

Una volta avuto accesso alla sezione relativa ai trasferimenti di denaro, scegli lo strumento di pagamento preferito e verrai reindirizzato alla piattaforma del gestore. Completa i form che trovi a video, scegli l’importo e conferma.

La gamma di strumenti di deposito e di prelevamento di VinciTu è piuttosto ampia e, dunque, non avrai certamente difficoltà nel trovare il tipo di strumento che fa al caso tuo.

Ti ricordiamo naturalmente che tutti gli strumenti ti permetteranno un trasferimento del denaro verso il tuo conto gioco in tempo praticamente reale con la sola eccezione dei bonifici bancari, per cui bisognerà attendere 2-3 giorni lavorativi per la contabilizzazione.

Cogliamo anche l’occasione per ricordare che i prelevamenti sono ammessi in qualsiasi momento dopo la validazione del conto. A tal fine, consigliamo di inviare il prima possibile la copia fronte e retro dei propri documenti di identità in corso di validità.

Il blog di VinciTu, una ricca area informativa

Seguendo la tendenza della maggior parte dei bookmaker, anche VinciTu ha previsto all’interno del proprio portale una sezione blog nella quale è possibile trovare tantissimi spunti utili per migliorare le proprie opportunità di vincita.

Gli articoli sono ben esaustivi e si rivolgono principalmente ad un pubblico di neofiti. Non mancano però le guide per perfezionare le proprie abilità, e che ti consigliamo di leggere attentamente…

Come aprire un conto su VinciTu

Aprire un conto su VinciTu è naturalmente molto semplice. Quello devi fare è cliccare sul pulsante verde Registrati, che trovi nella parte alta e a destra di ogni pagina.

Così facendo si aprirà una piccola procedura di iscrizione al portale che è suddivisa in sei fai. Inserisci dunque il tuo codice fiscale per permettere al bookmaker di recuperare una parte dei tuoi dati, completa le informazioni di residenza e quelle personali, e porta l’intero processo fino alla conclusione, quando ti verrà richiesto di confermare l’intenzione di aprire il conto gioco.

Riceverai dunque un’email di conferma dell’apertura dell’account e la richiesta di caricare una copia dei tuoi documenti di identità per convalidare il conto e sbloccarne tutte le funzioni.

Login VinciTu: come accedere al tuo account

Una volta effettuata la registrazione, potrai accedere al tuo account in qualsiasi momento. Basterà fare il login VinciTu entrando sul sito ufficiale del bookmaker e, quindi, cliccando sul pulsante grigio Accedi che trovi nella parte alta della pagina.

Inserisci username e password dove richiesto e poi fai clic sul pulsante blu Login.

Se non ricordi le credenziali, non preoccuparti. Basterà cliccare sul pulsante arancione Hai dimenticato la password? per avviare l’iter di recupero dei codici di accesso.

Assistenza VinciTu: come contattare il supporto clienti

Considerato che riteniamo che contattare prontamente il bookmaker, attraverso più canali e in ampie fasce orarie, sia uno dei grandi punti di forza di un operatore del gioco a distanza, non possiamo che esprimere soddisfazione nel notare come VinciTu garantisca un buon servizio di assistenza clienti.

Attualmente gli operatori del servizio assistenza clienti sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00 e il sabato e la domenica dalle 09:15 alle 22:00, ai numeri telefonici 081.5288633 / 081.18096129 e al numero Fax 081.0112323.

È inoltre possibile inviare una lettera a Vincitu s.r.l. – Via G.Porzio, C.D.N is. F10 – Napoli – 80143, o un’email a helpdesk@vincitu.net.

Prima di far ciò, ti consigliamo però di contattare il customer care mediante la live chat: trovi l’icona in ogni pagina del sito, nella parte bassa e destra.

Opinioni VinciTu: cosa ne pensiamo?

Siamo così giunti alla conclusione di questa lunga recensione su VinciTu, alla fine della quale non possiamo che esprimere un parere positivo su questo ottimo sito di scommesse sportive, in grado di soddisfare con identica efficacia le preferenze di tutti i giocatori, dai neofiti a quelli più esperti.

Oltre ad essere una piattaforma professionale e molto completa, VinciTu ci ha sicuramente conquistata per l’ottima trasparenza dei suoi servizi e per la disponibilità di un’assistenza clienti sempre prontamente raggiungibile.

Insomma, tanti punti di vantaggio che consigliamo a tutti i nostri lettori di sfruttare: aprire un conto richiede pochi secondi ed è totalmente gratuito. Ti permetterà inoltre di sfruttare i ricchi bonus di benvenuto e mettere subito alla prova le tue abilità di scommettitore con i primi ticket da aprire all’interno della piattaforma web o delle app di questo ottimo bookmaker tutto italiano. Buon divertimento e facci sapere come ti sei trovato!

