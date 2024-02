LeoVegas è una società svedese operante nel gaming online e titolare di un noto portale di gambling e betting.

Si tratta di un operatore piuttosto conosciuto, uno dei più noti da parte dei giocatori italiani e, considerate le premesse con cui ci ha accolto la sua piattaforma, non potevamo certamente fare a meno di dedicare a questa società una completa recensione sulle scommesse LeoVegas.

I nostri esperti hanno messo a dura prova il servizio proposto da LeoVegas in ambito betting: abbiamo cercato di comprendere se il bookmaker mantenga le promesse e se sia effettivamente una buona scelta per chi è alla ricerca di un primo operatore di gioco sulle scommesse sportive o per chi è già esperto ma sta cercando un nuovo partner per il suo divertimento.

Vediamo come se l’è cavata!

LeoVegas

Registrazione LeoVegas Scommesse: come aprire gratis un conto gioco

Come nostra abitudine, cerchiamo di dedicare la prima parte della nostra guida per comprendere come ci si registra in LeoVegas e se effettivamente l’iter di iscrizione a questo bookmaker sia semplice e intuitivo come dovrebbe.

Ti ricordiamo naturalmente che puoi effettuare la registrazione di un conto gratuito su LeoVegas in qualsiasi momento, anche dopo la lettura di questa guida o dopo la consultazione del materiale informativo che trovi qui sul sito ufficiale.

Ti ricordiamo però anche che se dovessi aprire subito un conto di gioco gratis su LeoVegas riusciresti ad aggiudicarti il ricco bonus di benvenuto che oggi è proposto dal bookmaker.

Se dovessi invece temporeggiare, potresti perdere l’opportunità di incassare questa promozione che è davvero molto conveniente e della quale parleremo tra qualche riga.

In aggiunta a ciò, l’apertura di un conto di gioco ti permetterà di seguire meglio le indicazioni che forniremo in questa guida e che a volte fanno riferimento a sezioni della piattaforma che si trovano all’interno dell’account personale.

Tutto ciò premesso, quando vorrai aprire un conto gratis su LeoVegas (non richiede nemmeno un versamento obbligatorio iniziale!) non dovrai far altro che cliccare su Registrati sul sito ufficiale e seguire le brevi indicazioni a video.

Noterai che LeoVegas ti pone subito dinanzi a un bivio: potrai infatti effettuare la registrazione con SPID o la registrazione classica.

Il primo caso ti permetterà di aprire un conto di gioco con LeoVegas in pochissimi istanti senza dover nemmeno fornire una copia dei tuoi documenti di identità!

Per il portale, infatti, sono sufficienti le credenziali digitali per esaudire tutto il set informativo di cui necessita. Non dovrai dunque nemmeno attendere i tempi di validazione dei documenti.

Se invece sceglierai la registrazione classica le cose sono leggermente più lunghe ma, comunque, non devi temere: in pochi minuti sarai pur sempre in grado di portare a compimento l’apertura del conto gioco fornendo i tuoi dati personali, quelli di domicilio e la necessaria copia dei documenti di identità in corso di validità.

Tutto ciò premesso, se hai scelto la registrazione classica dovrai attendere qualche giorno di tempo per la convalida dei documenti.

Non temere, però: il fatto che il tuo conto non sia stato validato non significa certamente che non possa utilizzarlo. Potrai infatti fare tutte le attività che preferisci a parte i prelevamenti, per realizzare i quali dovrai attendere 2-3 giorni di tempo, quelli necessari per favorire la validazione del tuo documento di identità.

Alla fine di questa procedura riceverai un’email di conferma!

Login LeoVegas Scommesse: come accedere al tuo account

Una volta che hai terminato con successo l’apertura del tuo conto su LeoVegas, per accedere al tuo account personale dovrai effettuare il login LeoVegas.

Per farlo vai sul sito ufficiale del bookmaker e clicca su Login, che trovi in alto a destra vicino al pulsante per la registrazione.

L’operatore ti proporrà una nuova schermata nella quale inserire indirizzo e-mail e password. Clicca poi ancora su Login e il bookmaker ti reindirizzerà verso la tua pagina principale.

Se poi non dovessi ricordare la tua password, clicca su Recupera password per avviare il ripristino delle credenziali.

Ti ricordiamo che le credenziali di accesso da app sono le medesime che puoi utilizzare per la versione browser.

App LeoVegas: come effettuare il download e installarle

Visto che ne abbiamo appena fatto cenno, ci piace condividere con tutti i nostri lettori la disponibilità di specifiche app LeoVegas per tutti coloro i quali desiderano scommettere in mobilità, ovunque si trovino!

Per effettuare il download delle app LeoVegas vai sul sito ufficiale del bookmaker e poi nella sezione delle app.

A questo punto le strade si fanno leggermente diverse a seconda che tu abbia uno smartphone iPhone o uno Android.

Se infatti hai uno smartphone o un tablet che ha un sistema operativo iOS, potrai scaricare l’app LeoVegas direttamente dall’Apple Store e installarlo così in un solo cli sul tuo cellulare.

Se invece hai uno smartphone Android, non troverai l’app sul Google Play Store. In ogni caso, è molto semplice da installare. Per scaricare l’app LeoVegas per Android devi infatti semplicemente permettere l’accesso ad applicazioni esterne al tuo Play Store con questo percorso: Menu > Impostazioni > Sicurezza > Origini sconosciute.

Non appena avrai effettuato questa operazione potrai installare l’app Android semplicemente cliccando sul link che troverai sul sito ufficiale LeoVegas.

Bonus LeoVegas: una promozione di benvenuto imperdibile!

LeoVegas dispone di una serie di promozioni e bonus per nuovi e vecchi clienti. Per quanto riguarda il bonus di benvenuto LeoVegas per nuovi clienti, la sua offerta principale nel settore delle scommesse sportive è un bonus del 50% fino a 100 euro sul primo deposito.

Per ottenere questo bonus scommesse devi:

Aprire un conto LeoVegas come sopra ti abbiamo indicato, selezionando poi l’offerta di benvenuto Sport e inserendo i tuoi dati

Dopo aver effettuato il login, vai nella pagina Le mie offerte e clicca su Deposito nella tua scheda bonus

e clicca su nella tua scheda bonus Effettua quindi il tuo primo deposito di almeno 10 euro mediante la scheda bonus corrispondente

Punta la somma depositata fino a 400 euro minimo 6 volte, usando denaro reale, su eventi sportivi con una quota minima di 1.80

Infine, seleziona nelle tue schedine l’opzione per ottenere il bonus del 50% fino a 100 euro.

Ricordiamo che per usufruire del bonus dovrai soddisfare il requisito di puntata e richiedere il bonus entro 28 giorni dalla registrazione e che i depositi con Skrill e Neteller non attivano la promo di benvenuto Sport.

Scommesse sportive LeoVegas, un mare di opportunità!

LeoVegas Sport, la sezione del portale di intrattenimento dedicata alle scommesse sportive, ti offre tutte le migliori scommesse online e le migliori quote delle tue discipline sportive preferite, dal calcio al tennis, dal basket alla pallavolo, dal rugby alla Formula 1 e molto altro ancora.

Oltre alla disponibilità delle migliori quote, sul portale delle scommesse sportive LeoVegas potrai anche trovare i consigli dei bookmakers e piazzare scommesse sportive live e pre-match.

La piattaforma ti permetterà di fare queste operazioni con grande praticità!

Per scommettere sugli sport con LeoVegas devi infatti semplicemente selezionare le quote su cui vuoi prendere posizione (puoi aiutarti con i menu presenti a lato pagina per trovare subito gli eventi di interesse): a quel punto la tua schedina verrà valorizzata sulla parte destra della pagina, permettendoti di personalizzarla optando per singole, multiple o sistemi.

Scegli dunque l’importo della tua puntata e vedrai automaticamente valorizzarsi la potenziale vincita, eventualmente maggiorata dai bonus.

Quindi, conferma l’intenzione di scommettere e il bookmaker ti invierà in pochi istanti una ricevuta di convalida del tuo ticket.

Il funzionamento della scommessa sportiva con LeoVegas è il medesimo anche attraverso l’app mobile: basteranno pochi tap sul display del tuo smartphone o del tuo tablet per chiudere la tua scommessa preferita!

Così facendo noterai anche che la gamma di scommesse sportive che puoi realizzare con LeoVegas è davvero ampissima. Potrai per esempio scommettere sul classico 1X2, o sul numero di gol effettuati nel corso del primo tempo o durante tutta la partita. Potrai anche scommettere su altri avvenimenti del match, come il numero di cartellini, di ammonizioni e di rigori assegnati, la squadra che batte più calci d’angolo e molto altro ancora…

Scommesse antepost e live LeoVegas

Oltre alle scommesse classiche, LeoVegas ha deciso di arricchire ulteriormente le tue opportunità di betting attraverso scommesse antepost e live.

Per quanto riguarda le scommesse antepost, si tratta di puntate che potrai realizzare per prevedere il futuro, pronosticando in anticipo chi vincerà una competizione. Puoi ad esempio piazzare una puntata antepost in estate per prevedere chi avrà la meglio sulla Serie A e aggiudicarti le migliori quote sul mercato!

Rappresentano invece per certi versi la scelta opposta le scommesse live, con cui LeoVegas ti permetterà di puntare proprio mentre i match sono in corso di svolgimento. In questo modo potrai scommettere mentre le partite si stanno giocando, con quote che si aggiorneranno in tempo reale: otterrai il massimo del coinvolgimento e potrai sfruttare ogni dettaglio per piazzare la tua scommessa vincente!

Assistenza clienti LeoVegas: come contattare il supporto

Nelle nostre sessioni di utilizzo della piattaforma di gioco di LeoVegas non abbiamo mai avuto bisogno di richiedere una specifica assistenza da parte del customer care ma, in ogni caso, non è possibile escludere che prima o poi tu possa aver bisogno di un conforto da parte dell’assistenza clienti.

In questo caso, è sicuramente utile sapere che LeoVegas viene in supporto delle tue esigenze di chiarimenti con diversi canali.

In particolare, puoi entrare in contatto con l’assistenza clienti LeoVegas attraverso la live chat una volta che hai effettuato l’autenticazione sul sito internet del bookmaker, oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica support-it@leovegas.com.

In alternativa, puoi consultare l’Help Center del bookmaker, all’interno del quale troverai anche una risposta alle più frequenti domande che gli utenti hanno già posto all’assistenza clienti di questo importante sito di intrattenimento!

Opinioni LeoVegas: è sicuro? Conviene aprire un conto gioco?

Concludiamo la nostra recensione su LeoVegas con qualche riflessione finale che potrà chiarire ulteriori perplessità che potrebbero sorgere nell’analisi di questo operatore.

In particolare, sosteniamo come LeoVegas sia un operatore regolarmente riconosciuto e autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha fornito la concessione per i giochi a distanza n. 15011, permettendo così all’operatore di poter offrire i suoi servizi ai clienti italiani in modo legittimo.

Ricordiamo anche come si tratti di un operatore tra i più seri e qualificati in Italia, con cospicui investimenti tecnologici per la sicurezza. Si tratta dunque di un bookmaker che ti garantirà le migliori soddisfazioni in termini di tutela e di serenità, ulteriormente rinvigorite dalle tante chicche che ti ha messo a disposizione.

Sebbene nessuno dei punti di forza di LeoVegas sia in assoluto il migliore sul mercato (ci sono bookmaker che offrono bonus di benvenuto perfino più generosi), in media tutti i vantaggi di questo bookmaker ben si allineano per garantirti un’esperienza di gioco sicura e soddisfacente.

Insomma, un operatore da non sottovalutare, che ti consigliamo di sperimentare aprendo un conto gioco: è gratis, ci vogliono pochi istanti e ti permetterà di toccare con mano i numerosi benefici che abbiamo oggi commentato. Buon divertimento!