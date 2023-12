Quando gioca la Roma: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca la Roma, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo della Roma con date e orari della prossima stagione di Serie A 2023/2024. Se sei un tifoso giallorosso, puoi rimanere aggiornato su quando gioca la Roma salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno giallorossi alla ripresa della stagione calcistica 2023-2024.

Calendario completo 2023/2024 della Roma

La Roma di Josè Mourinho vuole dimenticarsi quanto prima la brutta sconfitta contro il Siviglia arrivata lo scorso maggio in finale di Europa League. Per farlo i giallorossi rilanceranno in campionato già dal prossimo 20 agosto dove la prima avversaria che attenderà gli uomini di Mou sarà la Salernitana di Paulo Sousa, nella insidiosissima trasferta di Salerno.

I giallorossi sono partiti col botto anche sul calciomercato con gli acquisti ufficializzati di Ndicka e Aouar, i quali saranno chiamati a far compiere il salto di qualità alla Roma per ritornare dopo molti anni ad ottenere un piazzamento in Champions League. Sarà anche molto importante capire se la Roma riuscirà a resistere alle sirene estere che sono arrivare nelle ultime ore alle dirigenza giallorossa, come l’interesse del Chelsea per l’argentino, che potrebbe privare il tecnico portoghese di una pedina fondamentale in vista del prossimo campionato.

Ecco tutti i prossimi impegni della Roma:

Il 30/12/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Juventus – Roma)

(Juventus – Roma) Il 03/01/2024 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro la Cremonese (Roma – Cremonese)

(Roma – Cremonese) Il 07/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro l’ Atalanta (Roma – Atalanta)

(Roma – Atalanta) Il 14/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Milan – Roma)

(Milan – Roma) Il 20/01/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Verona (Roma – Verona)

(Roma – Verona) Il 29/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Salernitana (Salernitana – Roma)

(Salernitana – Roma) Il 05/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Roma – Cagliari)

(Roma – Cagliari) Il 10/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Inter (Roma – Inter)

(Roma – Inter) Il 15/02/2024 alle ore 18:45 in Europa League, Play-Off, contro Feyenoord (Feyenoord – Roma)

Il 18/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone – Roma)

(Frosinone – Roma) Il 22/02/2024 alle ore 21:00 in Europa League, Play-Off, contro Feyenoord (Roma – Feyenoord)

Il 26/02/2024 alle ore 18:30 in Serie A contro il Torino (Roma – Torino)

(Roma – Torino) Il 02/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Monza (Monza – Roma)

(Monza – Roma) Il 10/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina – Roma)

(Fiorentina – Roma) Il 17/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Roma – Sassuolo)

(Roma – Sassuolo) Il 30/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce – Roma)

(Lecce – Roma) Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Lazio (Roma – Lazio)

(Roma – Lazio) Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Udinese (Udinese – Roma)

(Udinese – Roma) Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Bologna (Roma – Bologna)

(Roma – Bologna) Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli – Roma)

(Napoli – Roma) Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Juventus (Roma – Juventus)

(Roma – Juventus) Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Atalanta (Atalanta – Roma)

(Atalanta – Roma) Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Genoa (Roma – Genoa)

(Roma – Genoa) Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’Empoli (Empoli – Roma)

Le altre partite