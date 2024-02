Quando si parla dei migliori siti per le scommesse online il brand Snai è un nome ricorrente: questo operatore ha d’altronde contribuito a incrementare notevolmente il livello qualitativo del betting italiano, garantendo a tutti i suoi clienti la disponibilità di una piattaforma di gioco davvero competitiva, sicura, professionale e ricca di vantaggi.

Insomma, considerato che sul nostro sito parliamo solamente dei migliori bookmaker oggi in circolazione, non potevamo certamente trascurare di realizzare una recensione di Snai scommesse che fosse completa e ti permettesse di comprendere quali siano le caratteristiche di questo bookmaker.

Cominciamo subito!

snai

Registrazione Snai Scommesse: come aprire GRATIS un conto gioco in due minuti

Il primo tema che vogliamo approfondire in questa guida a Snai è il modo con cui puoi aprire un conto di gioco in due minuti, gratuitamente.

Naturalmente, Snai è pronta ad accoglierti in qualsiasi momento e, dunque, potrai effettuare la tua registrazione anche in un secondo momento.

Noi tuttavia di consigliamo di farla il prima possibile per almeno due buoni motivi!

Il primo è che aprendo oggi stesso un conto gioco su Snai potrai usufruire di bonus di benvenuto esclusivi, che potrebbero non durare ancora a lungo.

Insomma, aprendo subito un conto di gioco riuscirai a beneficiare di un bonus promozionale che come vedremo tra poche righe è davvero piuttosto conveniente e che forse sarà irripetibile!

In secondo luogo, aprendo un conto di gioco con Snai potrai avere accesso al tuo conto personale e potrai seguire in maniera più interattiva la nostra guida, nella quale ti spiegheremo come puoi giocare su Snai e come puoi usufruire di tutti i vantaggi che sono riservati ai giocatori di questo ottimo bookmaker.

Detto ciò, se vuoi registrarti e aprire un conto gioco su Snai non devi far altro che accedere qui al sito ufficiale e scegliere quale percorso vuoi seguire.

Snai Scommesse ti permette infatti di registrarti tramite SPID o in modalità classica.

Nel primo caso l’iter è molto semplificato. Non dovrai infatti nemmeno inviare il tuo documento perché sarà sufficiente l’autenticazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La registrazione avverrà dunque in un attimo con completamento automatico dei tuoi dati.

Nel caso in cui tu non sia in possesso di credenziali SPID clicca su Vai alla Registrazione Classica e procedi con l’inserimento manuale dei tuoi dati.

Ti verranno così richiesti i tuoi dati personali e una copia del tuo documento di identità. Dopo aver inserito la scelta del tuo bonus, conferma l’operazione di iscrizione e attendi l’e-mail che convaliderà il tuo nuovo conto gioco!

Login Snai Scommesse: come accedere al tuo conto

Una volta che avrai portato a compimento l’operazione di registrazione del tuo nuovo conto gioco, non ti rimarrà altro da fare che entrare nel tuo account personale utilizzando le credenziali che hai scelto in fase di iscrizione.

Per effettuare il login su Snai devi accedere al sito ufficiale del bookmaker e poi inserire i tuoi dati cliccando su Accedi. Le stesse credenziali potranno essere utilizzate anche nel momento in cui vorrai accedere al tuo conto personale attraverso l’app per Android e iOS.

Bonus di benvenuto Snai Scommesse: scopri i vantaggi per i nuovi clienti

Qualche riga fa ti abbiamo ricordato come in fase di registrazione del tuo nuovo conto gioco Snai ti chiederà quale bonus di benvenuto vuoi utilizzare. Ma di che cosa si tratta?

Considerato che è anche uno dei motivi per cui ti consigliamo di aprire subito un conto gioco con questo operatore, cerchiamo di approfondire la conoscenza con le promozioni di benvenuto che sono state predisposte da questo operatore per tutti i nuovi clienti.

Considerato che il nostro obiettivo è quello di concentrarci sulle scommesse Snai, valutiamo insieme i quattro potenziali bonus di cui potrai usufruire in fase di apertura.

Il primo è il classico bonus di registrazione pari a 15 euro. Si tratta di una promozione che ti verrà erogata dopo aver completato la registrazione e aver fornito una copia del tuo documento di identità, senza che pertanto si renda necessario l’effettivo primo versamento.

Il bonus sarà concesso in tre forme:

5 euro per le scommesse sportive

5 euro per i giochi del casino Blu

5 euro per le slot online Rosa.

Attenzione: questo bonus non si sostituisce agli altri tre, ma si cumula: consideralo dunque come un benvenuto di cui potrai sempre godere e che, anche se non di importo particolarmente elevato, ti verrà accreditato subito, ancora prima di effettuare un deposito.

Il secondo bonus è il Bonus Benvenuto Scommesse Sportive, un’offerta riservata ai nuovi clienti che si registrano con codice promozionale BB_SPORT e che effettuano il loro primo versamento entro 30 giorni dalla data di registrazione.

Contrariamente al primo bonus di cui abbiamo parlato, questo bonus annulla gli altri: non potrai dunque richiedere i prossimi due. Ad ogni modo, non è un grande problema: si tratta infatti di una promozione davvero molto ricca.

Il bonus erogabile è infatti pari al 100% del primo deposito fino a 100 euro se l’importo del debito non supera i 100 euro.

Se invece l’importo del primo deposito è di importo superiore a 100 euro, allora il bonus sarà pari a:

100% fino a 100 euro per i primi 100 euro

50% fino a 200 euro per l’importo che eccede i 100 euro,

con un limite complessivo di 300 euro di bonus.

Facciamo un esempio.

Se decidi che l’importo del tuo primo versamento sarà pari a 250 euro, allora il bonus che ti verrà accreditato sarà pari a 175 euro, poiché sarà composto dal 100% sui primi 100 euro del tuo primo deposito (100 euro) e dal 50% sugli altri 150 euro (75 euro).

Il bonus sarà accreditato in un’unica soluzione entro 7 giorni lavorativi dal giorno successivo alla data del primo deposito, se si giocherà l’intero importo con una quota pari o superiore a 1.25 entro 5 giorni. Il bonus non sarà prelevabile fino a quando non sarà rigiocato 7 volte entro 90 giorni dalla data di assegnazione.

Altro bonus di cui poter approfittare è il Bonus di benvenuto sul primo deposito.

La promozione è molto semplice: Snai Scommesse ti eroga il 50% del valore del tuo primo deposito fino a 30 euro, da utilizzarsi come vuoi.

Anche questo bonus è valido solamente per i nuovi clienti che si registreranno con il codice promo BB_TUTTO e che effettuano il primo deposito entro 90 giorni dalla data di registrazione.

Trattandosi di un bonus molto meno conveniente rispetto a quello che abbiamo appena commentato, difficilmente lo troverai sufficientemente appetibile.

Passiamo dunque al quarto bonus, chiamato Bonus Benvenuto Scommesse Virtuali. Come intuibile, si tratta di una promozione riservata a chi ama il betting virtuale, nei termini che abbiamo definito qualche paragrafo fa, e che ti permetterà di ricevere 2 bonus fino a 200 euro.

Il primo è un bonus sul primo deposito, con ricarica del 25% fino a 100 euro. In fase di registrazione, seleziona Bonus Scommesse Virtuali oppure inserisci il codice promo BB_VIRT. Dopo aver effettuato il primo deposito ti sarà accreditato un bonus pari al 25% su un massimo di 100 euro da giocare sulle scommesse virtuali.

Il secondo è invece un rimborso del 100% fino a 100 euro sulle giocate non vincenti. Se nei primi 30 giorni di attività il bilancio dei tuoi movimenti negli sport virtuali è negativo, infatti, il bookmaker ti rimborserà le giocate non vincenti del 100% fino a un massimo di 100 euro, con l’importo massimo rimborsato che sarà pari al valore del bonus assegnato per il tuo primo deposito.

Insomma, traendo le dovute sintesi:

il bonus senza deposito da 15 euro viene erogato a tutti (approfittane!)

per le scommesse sportive il bonus più ricco è quello contraddistinto dal BB_SPORT

per le scommesse virtuali ti conviene invece sfruttare l’apposita promozione di cui abbiamo appena parlato.

Scommesse Snai App: gioca in mobilità ai tuoi sport preferiti

Snai ti permette di scommettere sia attraverso il proprio portale (accessibile da qualsiasi tipo di browser con connessione a Internet) sia mediante un’ottima app disponibile per sistemi operativi mobili Android e iOS.

Diciamo subito che per averla a disposizione sul tuo smartphone o sul tuo tablet non devi far altro che andare sul sito ufficiale Snai, recarti nella sezione App e poi scegliere il tuo sistema operativo.

Nel caso in cui tu abbia un iPhone o un’iPad, tutto quello che dovrai fare sarà cliccare sul logo della mela. Verrai infatti reindirizzato sulla relativa pagina dell’Apple Store, da cui scaricare l’app.

Per Android le cose sono un po’ diverse, considerato che per policy l’app Store di Google non può ospitare app che trattano betting.

Dunque, per scaricare e installare l’app Snai per Android dovrai andaresu m.snai.it, il sito Snai ottimizzato per la navigazione su smartphone e scaricare il relativo file di installazione. Abilita dunque la funzione Installa app sconosciute e avvia l’installazione.

Una volta installata l’app, utilizza le consuete credenziali che utilizzi già per il tuo account su browser per accreditarti sul tuo conto personale e iniziare a giocare.

Scommesse Snai, un palinsesto mai così ricco

Tra i tanti punti di forza che ci permettono di definire Snai uno dei migliori operatori del gioco online c’è sicuramente la presenza di un palinsesto di scommesse sportive straordinariamente ampio e diversificato.

Dalle scommesse sul calcio a quelle sul tennis, da quelle sul basket a quelle sul volley, passando per l’automobilismo, il ciclismo e il rugby, troverai certamente lo sport e la competizione che fanno per te.

Una volta che avrai scelto il match su cui puntare, dovrai cliccare sull’esito su cui vuoi scommettere. Noterai che sulla parte destra della pagina verrà automaticamente valorizzato il tuo ticket. Potrai dunque scegliere se aggiungere altri match alla tua schedina o giocare la singola: nel primo caso avrai anche l’opportunità di personalizzare il tuo ticket con un sistema o una multipla.

Quando hai terminato di inserire i tuoi eventi nel ticket, valorizza la puntata e clicca su Scommetti. Il bookmaker in pochi istanti convaliderà la tua scommessa permettendoti così di partecipare al betting.

A questo punto attendi la conclusione degli eventi su cui hai scommesso. Se l’esito sarà coerente con quanto hai scommesso, vincerai il premio precedentemente indicato nella schedina, pari alla quota finale del ticket moltiplicato per la tua puntata (al netto di eventuali bonus aggiuntivi, come accade per le multiple).

Scommesse Live Snai, puntare quando i match sono in svolgimento

In queste parte conclusiva della nostra recensione a Snai Scommesse ci piace anche ricordare quanto Snai sia stato un precursore delle scommesse live, ovvero della possibilità di effettuare del betting sui match che sono in corso di svolgimento.

Il funzionamento è il medesimo delle scommesse più tradizionali: dovrai dunque prevedere l’esito del match su cui vuoi puntare e che si sta svolgendo, e attendere la sua conclusione per comprendere se sarai o meno stato fortunato.

Come se non bastasse, per alcuni match Snai ti dà anche la possibilità di diventare spettatore: il suo servizio di live streaming ha infatti una ottima copertura di buona parte dei campionati, permettendoti di aggiungere ulteriore divertimento al tuo betting!

Assistenza Snai Scommesse, come contattare il servizio clienti

Contattare il servizio clienti Snai è molto semplice ma, prima di farlo, ti consigliamo di consultare le Faq presenti: è molto probabile che tu possa trovare una risposta ai quesiti che ti stai ponendo.

Se così non fosse clicca sul pulsante Contattaci nell’area Assistenza: potrai contattare Snai tramite e-mail, ricordandoti di inserire i tuoi riferimento, oppure mediante live chat. In questo secondo caso, però, il servizio di assistenza del customer care funzionerà solamente dopo che avrai effettuato l’accesso con le tue credenziali.

Snai è presente anche su X, Telegram e YouTube, qualora invece tu voglia utilizzare i principali canali social per entrare in contatto con questo operatore.

Non ci resta che augurarti buon divertimento e ricordarti di visitare il sito ufficiale Snai per saperne di più sull’offerta di questo bookmaker!