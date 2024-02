Se c’è un nome che in Europa, più di altri, può essere strettamente legato al mondo delle scommesse sportive, questo è sicuramente quello di William Hill, uno storico operatore del betting internazionale, nonché il più antico bookmaker britannico.

Da diverso tempo William Hill ha aperto le sue attività anche in Italia, permettendo così a tutti i giocatori del nostro Paese di poter accedere con facilità alle sue proposte di divertimento in pochi clic.

Proprio per questo motivo, e per capire se effettivamente William Hill è il numero 1 come molte persone affermano, abbiamo voluto passare in rassegna le sue qualità.

In questa recensione di William Hill vedremo insieme quali sono le caratteristiche della sua piattaforma, i bonus, le app e tutto ciò che devi sapere per ottenere il massimo da questo bookmaker!

Registrazione William Hill: apri un conto sul bookmaker gratis e in pochi secondi

Come abbiamo l’abitudine di fare in tutte le nostre recensioni, cominciamo con il comprendere come funziona la registrazione su William Hill.

L’operazione – se te lo stai chiedendo – è ovviamente gratuita e priva di intoppi: in pochissimi minuti potrai dunque aprire il tuo conto gioco e iniziare a godere dell’esperienza qualificata di questo portale.

Ovviamente, puoi aprire il conto gioco in qualsiasi momento. Tuttavia, noi ti consigliamo di farlo il prima possibile perché, così facendo, potrai ottenere il bonus di benvenuto di cui parleremo tra breve e che ti permetterà di rendere ancora più conveniente la tua prima esperienza di gioco.

William Hill ha sempre garantito dei ricchi welcome bonus ma, come fanno tutti i bookmaker, spesso li cambia e li rinnova.

Per evitare che il bonus di benvenuto possa diventare un po’ meno conveniente, ti consigliamo dunque di aprire subito un conto gioco e approfittare di questa proposta.

Non solo. Aprendo un conto oggi su William Hill – anche se non farai nessun versamento – potrai seguire ancora meglio la nostra guida, che in alcuni frangenti farà riferimento a diverse funzionalità attive solamente dopo il login.

Tutto ciò premesso, per aprire un conto gratis su William Hill devi andare sul sito ufficiale e cliccare su Registrati.

Fatto ciò, compila il form con i tuoi dati anagrafici e con il codice fiscale, seguiti dai dati di domicilio e dal caricamento di una copia dei tuoi documenti di identità in corso di validità.

A quel punto, scegli le tue credenziali e conferma l’intenzione di aprire l’account.

In pochi istanti William Hill di manderà un’e-mail di convalida confermando l’accensione del conto.

Da quel momento potrai già usufruire della piattaforma di gioco di questo operatore, effettuare il tuo primo deposito e riscuotere il bonus.

La piena funzionalità del conto verrà invece sbloccata a distanza di 2-3 giorni lavorativi, dopo che il team di William Hill avrà validato i tuoi documenti di identità!

Login William Hill: come accedere al tuo account

Una volta che hai ottenuto da William Hill la conferma dell’attivazione del tuo account, potrai avere accesso al tuo conto personale in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Se vuoi accedere tramite il tuo browser, vai ancora una volta sul sito ufficiale di William Hill e poi clicca su Accedi, che trovi in alto a destra.

Inserisci dunque il tuo username e la tua password e clicca sul pulsante di conferma.

Se invece non dovessi ricordare le tue credenziali, potrai pur sempre recuperarle dall’apposita funzione che trovi nella stessa schermata, che ti permetterà di ripristinare i codici di accesso

Ti ricordiamo che le credenziali che utilizzi per il tuo conto personale sul sito del bookmaker sono le stesse per l’app, permettendoti così di entrare con le stesse chiavi di accesso al tuo account, qualsiasi sia il device utilizzato.

App William Hill: un programma professionale per iOS e Android

Come tutti i migliori bookmaker, anche William Hill spicca per la presenza di un’app disponibile per sistemi operativi iOS e Android, che ti consentirà di giocare alla sua intera gamma di scommesse sportive (e non solo!) su smarpthone e tablet.

Scaricare e utilizzare l’app di William Hill è peraltro davvero molto semplice.

Quello che devi fare è infatti accedere sul sito ufficiale del bookmaker e andare nella sezione dedicata alle app, che è linkata anche dalla pagina principale.

A questo punto le cose si fanno leggermente diverse per gli utenti iOS piuttosto che per quelli Android.

Se infatti hai un iPhone o un iPad e, dunque, utilizzi il sistema operativo di Apple, potrai scaricare direttamente l’app sul tuo smartphone o sul tuo tablet. L’operazione sarà effettuata automaticamente in pochi istanti senza nessun’altra incombenza.

Se invece hai un sistema operativo Android dovrai effettuare un passaggio in più.

Considerato infatti che sul Google Play Store non è possibile ospitare app che si occupino di betting, il sito internet di William Hill ti permetterà di scaricare il file .apk sul tuo cellulare, contenente l’app.

A quel punto dovrai accedere al file .apk sul tuo smartphone e premere il pulsante dell’installazione.

Nel caso in cui il tuo dispositivo non ti permetta di effettuare l’operazione di download, non preoccuparti: è infatti sufficiente andare nelle impostazioni di sicurezza e abilitarlo all’installazione di file di terze parti.

Superato questo piccolo scoglio potrai finalmente installare l’app William Hill e iniziare a utilizzarla con tutta la sua comodità e funzionalità!

Una volta che ti sarai autenticato sull’app, noterai che le opzioni di utilizzo sono davvero semplicissime e che in pochi istanti comprenderei bene come ottenere il massimo da questa applicazione!

Bonus William Hill per le scommesse

Eccoci dunque arrivati a uno dei più grandi vantaggi di William Hill, un operatore del betting ben noto per la generosità con cui riserva ai suoi giocatori le migliori opportunità di bonus e promo.

Sebbene non sia facile riassumere in poche righe l’intera gamma di bonus per clienti William Hill, non possiamo certamente non partire con quello destinato ai nuovi giocatori, un bonus di benvenuto da 300 euro. Ma come funziona?

È abbastanza semplice:

Inserisci in fase di registrazione il codice promozionale ITA300

Effettua il primo deposito con carta credito o debito, o Apple Pay, e ricevi il 100% del versamento fino a 100 euro in bonus scommesse

Attiva subito i 20 euro di free spin nei giochi dedicati ai bonus

Scommetti in multipla ogni settimana e ricevi fino a 10 euro in bonus scommesse con Extra Bet Club.

Per quanto riguarda la parte del bonus del 100% sul primo deposito, per sbloccarlo devi:

Scommettere l’ammontare depositato fino a un massimo di 100 euro ogni settimana per 4 settimane

Al termine di ogni settimana riceverai il 20% del valore del tuo primo deposito in bonus

Al termine della quarta settimana riceverai il 40% del valore del primo deposito in bonus.

Ti ricordiamo però che il panorama dei bonus e delle promozioni di William Hill non finisce certamente qui: il bookmaker dispone di una sezione Promo davvero ricchissima, con tante agevolazioni rivolte non solamente ai nuovi giocatori, quanto anche a quelli già da tempo iscritti, che desiderano poter confermare la grande convenienza ad utilizzare questa piattaforma di gioco.

Scommesse sportive William Hill: le migliori quote online

Nel campo delle scommesse sportive è difficile trovare un bookmaker che possa vantare le stesse caratteristiche di qualità di William Hill, un vero e proprio numero uno nel settore, tra i maggiori siti di scommesse sportive in Europa.

Scegliendo William Hill per le tue scommesse sportive online potrai dunque usufruire di tutti i vantaggi che hai sempre desiderato, con un’ampia scelta di eventi in tantissimi sport diversi, da quelli più famosi e seguiti a quelli di nicchia o che stanno prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, accontentando in questo modo una platea di scommettitori sempre più vasta.

Per ogni disciplina sportiva potrai poi scegliere la competizione su cui puntare, personalizzare diversi aspetti del gioco e usufruire di alcune delle migliori quote online.

Scommesse live William Hill: quote sempre aggiornate

Una possibilità molto gettonata e coinvolgente per poter scommettere con William Hill è quella di usufruire del live betting: le scommesse live ti permetteranno infatti di puntare su un evento proprio mentre questo è in corso di svolgimento, con tutti i benefici che ne conseguiranno in termini di emozioni!

Le quote nelle scommesse live verranno infatti aggiornate in tempo reale, permettendoti così di avere sempre sotto controllo la situazione.

Scommettere è peraltro molto semplice, sia live che con le scommesse più tradizionali.

Una volta che avrai individuato i match su cui intendi scommettere e selezionate le quote, sulla destra si aprirà il ticket che riepilogherà le tue previsioni.

Potrai così personalizzare la giocata scegliendo se puntare in singola, multipla o sistema. Dovrai poi valorizzare l’importo della puntata e confermare le tue intenzioni. In pochi istanti il bookmaker confermerà la tua schedina e, a quel punto, non ti rimarrà altro da fare che sperare che le tue previsioni si rivelino corrette!

Assistenza clienti William Hill: come chiedere aiuto!

Anche se ci auguriamo che tu non debba mai farne richiesta, ti può essere utile sapere che William Hill può darti un valido supporto in molti modi.

In primo luogo, ti consigliamo di andare alla sezione Aiuto. La trovi cliccando in alto a destra nella voce Aiuto e suggerimenti e, quindi, scegliendo Aiuto.

Quello che ti troverai dinanzi è un centro di assistenza con tantissime FAQ che ti aiuteranno a risolvere in perfetta autonomia buona parte dei tuoi dubbi e delle tue perplessità.

Le risposte alle domande più frequenti contengono tanti spunti che hanno risolto i punti interrogativi di tanti altri giocatori ed è molto probabile che all’interno di questa sezione tu possa trovare le risposte ai tuoi interrogativi senza dover necessariamente contattare il customer care del bookmaker.

Se però non dovessi aver trovato ciò che cerchi, allora puoi cliccare su Contattaci, che trovi poco più sopra. Potrai in tal modo avviare la live chat: inserisci la natura del problema riscontrato, i tuoi dati e clicca su Continua per avviare un colloquio con un operatore che si prenderà cura dei tuoi problemi.

Nel caso in cui la risoluzione del problema richieda un contatto ancora più diretto con il customer care, verrai avviato a un contatto telefonico.

Opinioni William Hill Scommesse: è sicuro? Conviene?

Giunti alla fine di questa lunga recensione su William Hill Scommesse non possiamo che concludere con una breve opinione su questo bookmaker che, come abbiamo avuto modo di anticipare in apertura del nostro focus, è sicuramente uno dei leader del mercato europeo del betting, oltre ad essere il più antico e celebre bookmaker della Gran Bretagna.

La lunghissima esperienza di William Hill in questo contesto si fa sentire, e bene, nella sua proposizione di servizio: la piattaforma è semplice, professionale, veloce e sicura.

A proposito di sicurezza, ricordiamo che il sito WilliamHill.it è gestito dalla società William Hill Malta Plc, con sede legale a Ta Xbiex, Level G, Office 1/249, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Malta, con codice fiscale 94030510120. La società ha ottenuto la concessione per i giochi a distanza dall’ADM n. 15038, potendo in tal modo fornire i propri servizi in modo legittimo ai clienti italiani.

Insomma, si tratta di un vero e proprio numero uno che è impossibile non conoscere e sperimentare. Proprio per questo motivo ti consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale William Hill e aprire un conto gioco per riscuotere immediatamente il suo ricco bonus.

Siamo certi che non te ne pentirai!