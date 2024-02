Anche se non è certamente tra i nomi più noti nel mercato del betting internazionale, EFBET non è certamente un operatore di recente costituzione o privo di esperienze nel mondo delle scommesse sportive. La sua fama, consolidata negli anni grazie a una piattaforma di altissimo livello, lo rende un operatore da tenere d’occhio, che potrebbe forse rappresentare il tuo nuovo partner per qualche puntata.

EFBET vanta infatti una discreta esperienza nel settore, sinonimo di affidabilità e sicurezza, una piattaforma eccellente e facile da usare, un’ampia scelta di eventi, quote competitive, tante promozioni e bonus, e un’assistenza clienti eccellente.

Insomma, come vedremo, si tratta di un player davvero importante nel mondo delle scommesse sportive, che abbiamo oggi il piacere di analizzare in questa recensione su EFBET.

Registrazione conto EFBET: come aprire un account gratis in 2 minuti!

Tra i principali motivi di vantaggio di questo ottimo operatore è legato anche al fatto che iniziare a scommettere con EFBET è incredibilmente semplice, visto e considerato che si può aprire un conto gioco in pochi minuti.

I passi che dovrai seguire sono i seguenti:

accedi al sito ufficiale di EFBET cliccando su questo link Clicca sul pulsante “Registrati”, che trovi in alto nella pagina di accesso compila il modulo di registrazione con i tuoi dati anagrafici e di residenza scegli le tue credenziali di accesso (username e password) carica una copia del tuo documento di identità in corso di validità accetta i termini e le condizioni del sito conferma infine la volontà di aprire un conto.

In pochi istanti il portale ti confermerà che il tuo conto gioco è stato creato e potrai subito esplorare il tuo account personale, effettuare un deposito, richiedere il bonus di benvenuto e, naturalmente, iniziare a scommettere.

Non potrai invece effettuare ancora prelevamenti. Per farlo, infatti, dovrai attendere la convalida dei tuoi documenti, un’operazione che richiede alcuni giorni lavorativi. Durante questo periodo, però, potrai comunque usare il conto con tutte le altre funzioni!

Ti ricordiamo con questa occasione che puoi aprire in qualsiasi momento il tuo conto personale di gioco con EFBET, ma che la cosa migliore da fare è aprirlo subito!

Così facendo non solo potrai seguire meglio la nostra guida (molte delle riflessioni che condivideremo di seguito fanno riferimento a attività c he possono essere compiute solo dal tuo account personale), ma potrai anche riscuotere l’importante bonus di benvenuto.

Ricorda che i bonus di benvenuto sono promozioni temporanee e che come tali potrebbero non essere presenti tra qualche giorno o settimana. Meglio allora rompere gli indugi e approfittare oggi stesso della possibilità di aprire gratis un conto gioco e conquistare così il proprio bonus di benvenuto!

Login EFBET: come accedere al tuo conto gioco

Una volta registrato il conto gioco su EFBET, potrai accedere al tuo account in qualsiasi momento vorrai, sia da browser che tramite app. Poco cambia, considerato che le credenziali che dovrai utilizzare sono le stesse.

Pertanto, avuto accesso al sito ufficiale di EFBET dovrai inserire username e password laddove richiesto e premere il pulsante di login.

Le cose sono similari se deciderai di avere accesso alla piattaforma di betting di EFBET con l’app: in pochi istanti avrai accesso al tuo account personale e potrai effettuare tutte le operazioni che vorrai!

Bonus EFBET: tutti vantaggi per i nuovi clienti

EFBET ha predisposto per tutti i nuovi clienti un interessante bonus di benvenuto fino a 300 euro. Ma come funziona?

La promozione Bonus Benvenuto SPORT è valida per i nuovi clienti che si registrano per la prima volta sul sito e che effettuano il loro primo deposito dell’importo minimo di 10 euro entro 30 giorni dalla data dell’apertura del conto di gioco. Per ricevere il bonus il giocatore deve inserire il codice WBSPORT05 all’atto della registrazione.

Ciò detto, il bonus erogato è pari a:

per importi del primo deposito fino a 100 euro: il 100% dell’importo del primo deposito, fino ad un importo massimo del bonus massimo di 100 euro;

per importi del primo deposito superiori a 100 euro: il 100% dell’importo per i primi 100 euro del deposito + il 50% dell’importo per i 400 euro del deposito successivi ai primi 100 euro, fino ad un importo totale massimo del bonus di 300 euro.

ricordiamo che il bonus sarà accreditato e diverrà utilizzabile per il gioco solo se il giocatore avrà scommesso, entro 5 giorni dalla data del primo deposito, utilizzando il saldo reale del suo conto di gioco, un ammontare pari a 1 volta (x1) il 100% dell’importo del primo deposito, su scommesse sportive a quota fissa (singole e/o multiple, pre-match e/o live) con quota non inferiore a 1.25.Nelle scommesse multiple ciascuna selezione deve avere quota non inferiore a 1.25.

Il bonus è un Fun Bonus. Pertanto, le vincite eventualmente ottenute utilizzando il bonus saranno convertite in bonus reale solo al conseguimento del requisito di puntata pari ad un ammontare di scommesse di 8 volte l’importo del bonus stesso entro 90 giorni dalla data di accredito.

EFBET Scommesse per il calcio e altri sport: un elenco di eventi fra i più completi online!

Una volta completato il processo di registrazione sul sito ufficiale EFBET e impratichito sulle modalità di accesso e di funzionamento di questo operatore, come ad esempio l’uso del bonus di benvenuto, puoi finalmente entrare nel vivo del betting e esplorare l’ampia gamma di servizi di scommessa offerti dalla piattaforma.

EFBET offre infatti una vasta gamma di opzioni di scommesse sportive: puoi puntare sul calcio (Serie A e altri campionati nazionali), tennis, basket e molte altre discipline sportive, sia quelle principali e più gettonate, sia quelle di minore diffusione. Ogni disciplina sportiva offre centinaia di eventi ogni giorno, garantendo che troverai ciò che stai cercando senza difficoltà!

Molto facile e professionale è anche il meccanismo di funzionamento delle scommesse.

Indipendentemente dalla tua scelta di partite su cui scommettere e dalle tue previsioni, infatti, quando andrai a selezionare le puntate vedrai apparire a destra il tuo ticket con tutte le previsioni. Puoi scegliere di scommettere singolarmente o aggiungere altre partite, creando una multipla o sistemi. Noterai che ogni aggiunta influisce sul valore delle quote e sui possibili bonus, che vengono aggiornati in tempo reale.

Quando sei pronto per confermare le tue scommesse, inserisci l’importo che desideri puntare e premi il tasto di conferma.

In pochi istanti, EFBET convaliderà la tua schedina, che potrai sempre trovare nell’elenco delle tue scommesse.

EFBET Scommesse live: fai betting mentre le si stanno giocando!

Tra le molteplici opzioni di scommesse sportive che EFBET è lieto di proporti, ci sono anche le scommesse live, una delle funzioni più apprezzate.

Come forse stai già immaginando, soprattutto se hai esperienza con altre modalità di betting, le scommesse live di EFBET offrono un’esperienza di gioco online ancora più coinvolgente, consentendoti di scommettere non solo prima dell’inizio dell’evento, ma anche mentre è in corso.

Ricordiamo che EFBET aggiorna in tempo reale gli eventi sui campi da gioco, offrendoti quote sempre aggiornate in base alla situazione attuale della partita. Potrai dunque scommettere proprio mentre la partita si svolge, seguendo l’azione con una nuova dose di coinvolgimento!

Per il resto, il funzionamento del live betting è simile alle scommesse sportive tradizionali: seleziona dunque gli eventi live su cui vuoi scommettere, indica l’esito che ritieni più probabile, imposta l’importo della puntata e conferma il biglietto!

EFBET App: tutte le scommesse a portata di mano per iOS e Android

Come avrai immaginato, nell’offerta organica e strutturata di EFBET non manca certamente anche un’app per smartphone e tablet che possa permetterti di giocare ovunque ti trovi.

Per scaricare l’app per le scommesse sportive di EFBET, visita il sito ufficiale del bookmaker e scegli l’app desiderata.

Se possiedi un dispositivo iOS, l’app verrà installata automaticamente dallo store. Se invece possiedi un dispositivo Android, devi prima scaricare il file .apk dell’app e installarla poi manualmente, abilitando l’installazione da fonti esterne nelle impostazioni di sicurezza del tuo dispositivo.

Una volta installata, potrai goderti il ​​gioco in mobilità ovunque tu sia!

Assistenza clienti EFBET: come contattare il supporto clienti

Anche se speriamo che tu non abbia mai bisogno di risolvere dei problemi con l’utilizzo del portale EFBET e, dunque, contattare l’assistenza clienti, può essere utile ricordare che il customer care è sempre pronto a soddisfare le tue esigenze in diverso modo.

In primo luogo, puoi saperne di più sul funzionamento di questo operatore cliccando su FAQ, la voce che trovi nel footer, che ti reindirizzerà in una sezione del sito internet che comprende tutte le risposte alle domande più frequenti che gli utenti EFBET hanno posto.

Quindi, potrai cliccare anche nella voce Assistenza, che si trova poco più sotto, per entrare in una sezione dedicata a risolvere tutti i principali interrogativi sull’uso di questo portale.

Se poi non dovessi trovare ciò che cerchi, allora clicca su Contatti, che trovi sempre nella stessa area, e che riepiloga tutti i recapiti a cui puoi – appunto – contattare EFBET:

Live chat

Mail: support@efbet.it

Telefono: +393420400049

Posta ordinaria: Brobet Limited, Office 1, Birds of Paradise, Triq il-Hagar, Mosta, Malta.

Opinioni EFBET Scommesse: è sicuro e vantaggioso aprire un account?

Concludiamo la nostra analisi su EFBET Scommesse con alcune riflessioni che molti lettori si staranno probabilmente ponendo. Soprattutto, è conveniente registrarsi su EFBET? E quanto è sicuro?

La risposta breve è che aprire un conto su EFBET è davvero sicuro, considerato che stiamo parlando di un operatore affidabile e professionale, regolamentato dall’ADM. In Italia, possiede infatti una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, garantendo così elevati standard di sicurezza e protezione per gli utenti.

Inoltre, EFBET si distingue da tempo come uno dei migliori operatori nel settore delle scommesse sportive. Offre un vasto palinsesto che spazia tra numerose discipline sportive, dalle più popolari alle meno seguite, con quote competitive e la possibilità di personalizzare le proprie scommesse con facilità. Che tu preferisca scommettere su singoli eventi, creare multiple o sistemi, approfittare di bonus o quote migliorate, troverai sicuramente ciò che fa al caso tuo.

Inoltre, non possiamo trascurare le vantaggiose offerte di benvenuto e le promozioni destinate agli scommettitori di EFBET, tra le migliori sul mercato. Aggiungi a ciò un servizio clienti efficiente, disponibile tramite vari canali e sempre pronto a fornire risposte tempestive e dettagliate.

Insomma, in conclusione, EFBET non può che rappresentare una scelta eccellente sia per coloro che desiderano iniziare a scommettere sullo sport e cercano un servizio leader che garantisca la massima soddisfazione, sia per chi è già cliente di altri bookmaker ma desidera passare a uno più competitivo.

Provalo, riscuoti il bonus di benvenuto e facci sapere!