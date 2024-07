Calciomercato Roma: sogno Dobvyk, spuntano Mateta e Brobbey

La Roma sta infiammando il calciomercato. La dirigenza giallorossa vuole costruire una rosa molto competitiva da consegnare a Daniele De Rossi e dopo aver chiuso per il centrocampista francese Le Fée e il portiere Ryan, con l‘operazione Soulè ai dettagli, nella capitale è sbarcato il difensore Samuel Dahl.

Se l’operazione Dahl non suscita grande entusiasmo, il popolo giallorosso potrebbe sognare con l’arrivo del centravanti ucraino Artem Dobvyk. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma sta trattando con i procuratori del giocatore, cercando di superare la concorrenza dell’Atletico Madrid che aveva trovato l’accordo con il Girona titolare del cartellino del capocannoniere della Liga.

Dobvyk nella passata stagione della Liga spagnola ha stupito tutti andando in rete in 24 occasioni su 36 partite. Il Girona che lo aveva prelevato dal Dnipro-1 per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro ha inserito una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Tale clausola la Roma non la vorrebbe pagare convinta anche delle volontà del giocatore, tanto da offrire 32 milioni più bonus.

Operazione in corso 🔥

Artem Dobvyk vuole la Roma. Apertura forte dell'attaccante del Girona, 24 gol la scorsa stagione.

Il centravanti mancino della nazionale ucraina, 27 anni, a parità di offerte preferirebbe la Roma all'Atletico Madrid. Si tratta, agenti a Roma. @SkySport pic.twitter.com/PbCOLs8M5k — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 25, 2024

Calciomercato Roma, priorità al centravanti: De Rossi vuole l’ariete

Se la trattativa con Dobvyk può risultare complicata vista la concorrenza dell’Atletico Madrid, la Roma stando a quello riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino il centravanti del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, valutato tra 25 e 30 milioni di euro.

Can you spot anything unique about these celebrations for Jean-Philippe Mateta's hat-trick against Aston Villa? 🎭 pic.twitter.com/HEs7nfnRPi — Premier League (@premierleague) July 24, 2024

Mateta, classe 1997, è un centravanti che ricorda le movenze di Lukaku, grande fisico (alto 192 cm) e capacità di fare reparto, caratteristiche gradite dal tecnico della Roma, Daniele De Rossi. Nell’ultima stagione con la maglia del Crystal Palace ha segnato 16 gol e fornito 4 assist in 38 partite di Premier League.

Per arrivare al centravanti desiderato la Roma avrebbe anche vagliato l’ipotesi Bryan Brobbey dell’Ajax, che nell’ultima stagione ha ben impressionato andando a segno in 22 occasioni su 41 partite. La sua valutazione dell’attaccante olandese, classe 2002 come viene riportato da Transfermakt.it è simile a quella di Mateta ma con la differenza che molti club lo stanno monitorando.

Sfumato En-Nesyri, la Roma continua a guardarsi intorno in cerca di un nuovo attaccante 🔎🆕⚽. Nei radar anche Brian Brobbey dell'Ajax.



🗞: Sky Sport Deutschland#TMmercato #calciomercato #mercato pic.twitter.com/rJSUWa64S7 — Transfermarkt.it (@TMit_news) July 23, 2024

