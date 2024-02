Quando si parla di scommesse sportive online tra i principali operatori italiani del settore, non si può non parlare di Lottomatica o, meglio, della sua piattaforma Better: è infatti questo il nome con cui viene riassunta la divisione di Lottomatica che si occupa del betting, anche se sul web troverai delle recensioni e delle opinioni generalmente riconducibili proprio a Lottomatica.

Per comodità, in questo approfondimento ci riferiremo a Lottomatica e a Better in identico modo.

Ma quali sono le caratteristiche di Lottomatica? Quali i pro e i contro della piattaforma Better?

Abbiamo cercato di dedicare a questo tema un approfondimento completo nella speranza che possa esserti utile per sapere tutto ciò che ti serve.

Cominciamo subito!

Lottomatica

Registrazione Lottomatica: come aprire un conto su Better… GRATIS!

La prima cosa che abbiamo sempre il piacere di fare con le nostre guide al betting è chiarire che registrarsi in un portale autorizzato ADM è operazione semplice, gratuita ed effettuabile in pochi minuti.

In tutto ciò Lottomatica / Better non fa certamente eccezione ma… come si procede?

In primo luogo, devi collegarti al sito ufficiale Lottomatica e premere il pulsante Registrati.

Lottomatica ti proporrà subito una prima schermata nella quale ti verrà domandato di inserire il tuo codice fiscale.

In questo modo il bookmaker potrà compilare automaticamente buona parte dei dati, facilitandoti il compito.

Successivamente, compila i tuoi dati anagrafici e quelli di domicilio. Quindi, carica una copia dei tuoi documenti di identità in corso di validità.

Una volta che avrai scelto anche la password non ti rimarrà altro da fare che confermare l’intenzione di aprire un conto gioco su Lottomatica e attendere l’email di conferma da parte del bookmaker.

A questo punto potrai entrare nel tuo account e iniziare a giocare con l’ampia offerta di scommesse sportive che Better ha predisposto per te. Per prelevare le somme di denaro dovrai invece attendere la convalida dei tuoi documenti, un’operazione che di norma avviene nell’arco di 2-3 giorni lavorativi.

Ti ricordiamo che l’operazione è completamente gratuita e che potrai farla in qualsiasi momento, anche al termine della lettura di questa guida.

Ti consigliamo però di non indugiare troppo e, se ti va, di farla subito (potrai riprendere la lettura di questa recensione in un secondo momento).

Così facendo infatti riuscirai a congelare il ricco bonus di benvenuto che Lottomatica ha predisposto per te e che potrebbe essere soggetto a cambiamenti in ogni momento.

Inoltre, aprendo oggi stesso un conto di gioco con Lottomatica avrai l’opportunità di seguire meglio quello che ti diremo nel corso di questa guida, senza il rischio di perdere nemmeno uno spunto di utilizzo!

Login Lottomatica: come accedere al tuo account Better

Ora che sai come ci si registra a Lottomatica probabilmente ti starai anche domandando come accedere al tuo nuovo account.

Farlo è evidentemente molto semplice e non solo non ci sono grandi differenze tra quello che è previsto in Lottomatica e quello che fanno gli altri bookmaker, ma non troverai differenze di credenziali nemmeno tra la versione desktop e quella sulle app.

Dunque, se vuoi accedere al tuo account sul sito internet Lottomatica non dovrai far altro che giungere sul link ufficiale Better, cliccare su Accedi in alto a destra e inserire username e password. Quindi, clicca su Accedi.

Se poi non dovessi ricordare la tua password, fai clic su Password dimenticata poco sotto per avviare l’iter di recupero del tuo codice personale.

Con l’app Better il discorso è il medesimo: avvia l’app sul tuo smartphone o sul tuo tablet e, se non le hai memorizzate, inserisci le credenziali.

In pochi istanti sarai all’interno del tuo account!

App Lottomatica: tutto il divertimento di Better a portata di smartphone

Considerato che ne abbiamo appena fatto cenno potrebbe essere utile approfondire proprio la disponibilità dei giochi di Lottomatica su smartphone o tablet attraverso le app dedicate.

Come fanno molti dei migliori operatori del gioco online, Lottomatica ha scelto di predisporre diverse app per la propria clientela, dedicando ciascuna di esse ad una specifica categoria di intrattenimento.

Nel caso in cui il tuo obiettivo sia quello di giocare alle scommesse sportive di Lottomatica non devi far altro che accedere alla sezione App e poi cliccare su Better.

Qui potrai trovare i link per installare le app per i due sistemi operativi previsti.

In caso di smartphone iOS non dovrai far altro che inquadrare il QR Code o cliccare sul pulsante Download con il simbolo Apple.

In caso di smartphone Android dovrai invece inquadrare il QR Code o cliccare sul pulsante Download con il simbolo Android.

Se non hai mai scaricato un’app al di fuori dell’Android Market, è possibile che il tuo smartphone debba essere autorizzato all’installazione di app di fonti terze.

Per far ciò vai sulle Impostazioni e, da qui, su Sicurezza. Controlla che la voce Sorgenti sconosciute sia attiva.

A quel punto potrai scaricare e installare il file .apk che contiene l’app Better e iniziare il divertimento!

Bonus Lottomatica: Better ti dà un ricco benvenuto!

Better propone a tutti i suoi nuovi clienti una gamma piuttosto ampia di bonus. Su tutti, spicca il Bonus Benvenuto Better, che garantisce ai nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 500 euro, oltre a 250 euro di Play Bonus Casinò e 1.000 Premium Points.

Per ricevere questo bonus di benvenuto devi:

Registrati su Lottomatica.it e scegliere il Bonus Benvenuto Scommesse

Validare il tuo conto gioco inviando il tuo documento di identità

Effettuare il primo deposito di almeno 20 euro entro 7 giorni dall’apertura del tuo nuovo conto

Rispettare i termini e condizioni dell’iniziativa che potrai leggere sul sito internet del bookmaker.

Non solo. Se ti registrerai tramite SPID potrai velocizzare il processo di apertura del conto gioco e ricevere anche un Bonus aggiuntivo senza deposito di 500 euro in Play Bonus Slot!

Premium Club Lottomatica: la fedeltà viene premiata

Sebbene non si tratti di uno specifico bonus, ma di un programma fedeltà più ampio e strutturato, un’utile condivisione è attribuibile al Premium Club, un club in cui puoi divertirti con i tuoi giochi preferiti di Lottomatica e accumulare punti che potrai convertire in premi.

Tutti i prodotti presenti sul portale potranno contribuire al tuo saldo punti unificato, permettendoti così di accumulare punti fedeltà sia che tu giochi con le scommesse sportive sia che ti venga la voglia di provare altri prodotti presenti all’interno del portale di intrattenimento di Lottomatica.

Una volta che avrai accumulato dei punti, potrai scalare i livelli di Premium Club ogni mese: Lottomatica ha previsto 7 diverse soglie, superate le quali potrai conseguire vantaggi sempre più ricchi e interessanti.

Per saperne di più ti invitiamo a consultare il sito ufficiale Lottomatica, in cui trovi il regolamento integrale di questa iniziativa.

Scommesse sportive Lottomatica: il vasto palinsesto di Better

Archiviato quanto sopra, cerchiamo di comprendere quale sia il cuore pulsante di Lottomatica: se infatti segui lo sport e ti piace fare pronostici, puoi scommettere con Better puntando sui match di tutte le principali discipline sportive, dal tennis al basket, dal calcio al volley, passando per tutti gli altri eventi sportivi presenti in palinsesto.

Se poi non ti sei un grande esperto, non preoccuparti: grazie alle news di Better avrai infatti sempre la possibilità di rimanere aggiornato sulle novità, sulle quote e sulle nuove tipologie di gioco.

Ti ricordiamo che il palinsesto di Better include tutti gli eventi dei principali campionati di calcio italiani e stranieri: puoi dunque scegliere tra tutte le quote calcio Serie A e Serie B, tra le quote Premier League e quelle Bundesliga, passando poi per la Champions League e l’Europa League.

Se poi il calcio non fa per te, non preoccuparti!

Con Lottomatica / Better potrai infatti scommettere su tennis, ciclismo, Formula 1, motociclismo e molto altro ancora. Da qualche anno, inoltre, potrai anche scommettere sguli e-Sports!

Compilare le schedine online, poi, è semplicissimo.

Basta infatti selezionare la competizione desiderata nel menù di sinistra: scegli la tua giocata tra le quote e selezionandola compilerai automaticamente il tuo ticket online, che apparirà sulla destra e ti permetterà di verificare la quota totale, l’importo della scommessa e la vincita potenziale.

Se sei convinto di quello che hai fatto prosegui con il tasto Scommetti: giocherai in questo modo la schedina online. Incrocia le dita!

Scommesse Live Lottomatica: quote in tempo reale

Le belle notizie per gli appassionati di betting non finiscono però qui: per ogni evento, infatti, ci sono varie tipologie di scommessa e, nella sezione Live di Better, puoi anche scommettere dal vivo su calcio, tennis e altri sport.

Le quote live vengono infatti aggiornate costantemente in tempo reale, rendendo così il gioco dinamico e coinvolgente per ogni appuntamento.

Scommettere live renderà infatti il betting ancora più coinvolgente: potrai infatti prendere le tue decisioni mentre le partite sono in corso di svolgimento, riuscendo cioè a scommettere in maniera ancora più emozionante e interessante. Le quote verranno infatti aggiornate proprio mentre gli eventi sono in corso di svolgimento, allineandole con quello che accade in campo…

Scommesse virtuali Lottomatica: i virtual games di Better

Se poi nel palinsesto non sono presenti eventi reali che ti interessano, non preoccuparti: puoi sempre partecipare alle scommesse virtuali di Lottomatica puntando su eventi simulati al PC tramite un algoritmo del bookmaker.

Ogni 5 minuti Lottomatica ti propone un nuovo evento virtuale tra squadre di club e nazionali: per piazzare la giocata puoi consultare la guida alle scommesse virtuali che trovi all’interno del sito internet ufficiale di Lottomatica.

Non solo! Grazie all’integrazione della tecnologia SoccerBet all’interno della piattaforma di scommessa di Lottomatica, il bookmaker simulerà le partite utilizzando materiale video di repertorio di partite delle passate stagioni, rendendo ancora più realistica l’esperienza di gioco virtuale.

Assistenza Lottomatica: contatta il customer care di Better

La nostra esperienza di utilizzo di Lottomatica è stata molto soddisfacente e non abbiamo mai avuto un reale bisogno di contattare il customer care di Better.

Ad ogni modo, è sicuramente utile avere la consapevolezza che Lottomatica può essere contattata in qualsiasi momento in diversi modi:

Telefono : il servizio clienti è disponibile al numero 06 40 400 860 dalle 9 alle 22, 7 giorni su 7

: il servizio clienti è disponibile al numero 06 40 400 860 dalle 9 alle 22, 7 giorni su 7 Email : puoi inviare un’email all’indirizzo supporto@lottomatica.com indicando il tuo problema

: puoi inviare un’email all’indirizzo supporto@lottomatica.com indicando il tuo problema Posta : invia una lettera a GBO Italy Spa – Servizio clienti – Via degli Aldobrandeschi 300 – 00163 Roma

: invia una lettera a GBO Italy Spa – Servizio clienti – Via degli Aldobrandeschi 300 – 00163 Roma Live chat: disponibile solamente dopo aver effettuato il login. Uno degli operatori del customer care di Better risponderà fornendo tutto il supporto necessario. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22.

Se poi si vuole avere un aiuto utile, puoi consultare l’Help Center di Lottomatica, dove troverai le risposte alle tue domande e potrai ricevere l’assistenza di cui hai bisogno!

Opinioni Lottomatica Scommesse: ecco cosa ne pensiamo

Concludiamo questa nostra lunga guida alle scommesse di Lottomatica ricordando a tutti i nostri lettori che stiamo parlando di un vero e proprio big del betting italiano.

Titolare della concessione per i giochi a distanza n. 15017, Lottomatica permette a tutti i suoi clienti di avere accesso a un palinsesto ricchissimo di eventi su cui scommettere, all’interno di una piattaforma di facile utilizzo.

Tra gli altri punti di forza di Better ci sono poi il bonus di benvenuto, la buona assistenza clienti, il programma Premium e non solo: buone ragioni per dare fiducia a questo operatore e aprire subito un conto gioco!