Tra i tanti bookmaker che affollano il mercato italiano e internazionale delle scommesse sportive, MacaoWin è certamente uno dei brand che si stanno facendo notare con maggiore insistenza.

Il merito, come vedremo nelle prossime righe, è attribuibile all’esistenza di un servizio semplice ma molto completo, un buon livello di bonus, una valida assistenza clienti e una piattaforma stabile che può accompagnare il tuo gioco in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Proprio per questo motivo nelle prossime righe abbiamo voluto condividere con tutti i nostri lettori una recensione completa di MacaoWin, con tante opinioni e spunti che ti permetteranno di conoscere un po’ meglio questo operatore e capire se fa effettivamente per te.

Cominciamo subito!

Chi è MacaoWin: è sicuro o è una truffa?

In primo luogo, definiamo MacaoWin come una piattaforma di gioco di proprietà della società Macao Phygital srl, una società a responsabilità limitata che ha sede a Roma, in via del Circo Massimo.

Si tratta dunque di un portale riconducibile a una società italiana, che ha ottenuto la concessione per i giochi a distanza numero 15405 da parte dell’ADM.

Elementi, questi, che permettono di qualificare correttamente MacaoWin come un bookmaker sicuro e dalle buone credenziali, verso il quale ci possiamo avvicinare con la giusta serenità e sicurezza.

Le scommesse sportive con MacaoWin, il cuore pulsante dell’offerta del bookmaker

Una volta compreso che MacaoWin è un bookmaker sicuro del quale ci possiamo fidare, siamo andati a comprendere quali siano le proposte di servizio che questo operatore è in grado di garantirci.

In tutto ciò, è evidente che – al netto delle tante forme di intrattenimento di cui possiamo godere con questa piattaforma – siano le scommesse sportive il cuore pulsante dell’offerta del bookmaker, con un palinsesto ricchissimo, composto da decine di discipline sportive e da centinaia di match quotidiani.

Insomma, usando il servizio online di MacaoWin sarà praticamente impossibile non trovare quello che si cerca per personalizzare a dovere la propria schedina.

Peraltro, comporre il proprio ticket è estremamente semplice. Basterà utilizzare le maschere di ricerca o navigare nei menu laterali per individuare i match su cui puntare, aiutandosi poi con le statistiche presentate per poter comporre la schedina in maniera ancora più consapevole.

Scommesse live, puntare sui match in tempo reale con MacaoWin

Oltre alle scommesse tradizionali, MacaoWin permette ai propri giocatori di sfruttare tutte le potenzialità del live betting: potrai infatti puntare sui match proprio mentre sono in corso di svolgimento e, così facendo, provare l’ebrezza di una scommessa ancora più coinvolgente!

Non sfugge alla nostra recensione come moltissimi scommettitori preferiscano oggi giorno scommettere esclusivamente live piuttosto che farlo ante-match, sfruttando in tal modo le opportunità che solamente il live betting può garantire.

Il cambio continuo delle quote, la possibilità di assumere informazioni intangibili mentre il match è in svolgimento, piuttosto che approfittare di eventuali ritardi nell’aggiornamento delle quote da parte del bookmaker rispetto agli eventi in corso di svolgimento, sono elementi che hanno permesso a tanti scommettitori di avvantaggiarsi di questa possibilità di scommessa.

Come scommettere su MacaoWin: guida passo dopo passo

Sia che tu ami scommettere ante-match, sia che invece abbia eletto il live betting come migliore opportunità per puntare su MacaoWin, sappi che le modalità per scommettere sono molto semplici da seguire con successo.

Una volta che ti sarai autenticato all’interno della piattaforma di gioco (tra breve vedremo come), dovrai navigare nella sezione delle scommesse sportive fino a trovare i match su cui vuoi puntare. Puoi aiutarti con le maschere di ricerca per individuare in modo ancora più rapido il tuo obiettivo.

Trovati i match su cui vuoi scommettere, clicca sull’esito che ritieni sia quello più probabile per la tua strategia di gioco. Facendo ciò, noterai che sulla parte destra della pagina comparirà il tuo ticket, che potrai gestire comodamente inserendo o escludendo altri match. Le quote relative alle scommesse singole e multiple si aggiorneranno automaticamente.

Composta la schedina, devi solo inserire l’importo che vuoi puntare e cliccare sul tasto di conferma. Ecco che, in pochi istanti, MacaoWin confermerà il tuo ticket!

Bonus e Promozioni MacaoWin, come approfittarne

Trattandosi di un portale ricchissimo di strumenti di intrattenimento (è d’altronde anche un casinò online), non stupisce che MacaoWin disponga di decine di diverse promozioni.

In questa recensione dedicata alle scommesse sportive abbiamo tuttavia voluto fare il punto solo sulle promozioni legate al betting e… siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla loro convenienza.

In primo luogo, è presente un Bonus Benvenuto Sport che garantisce il 100% della propria prima ricarica sul conto gioco fino a 250 euro. Per sfruttarlo, in fase di registrazione sarà sufficiente:

registrarti sul sito ufficiale MacaoWin;

accedere al proprio account;

nella sezione Ricarica inserisci lo strumento preferito, seleziona l’importo e indica nel campo Codice promozione SPORT250;

SPORT250; attendi che ti vengano accreditati i soldi del bonus (100% della prima ricarica fino a 250 euro).

A questo punto, gioca almeno una volta il 100% dell’importo qualificante depositato. Ai fini del calcolo dei volumi di gioco sono presi in considerazione solo le scommesse sportive con minimo 3 eventi con quota minima per singolo evento 1.50 e quota totale minima di 3.50. Sono escluse le scommesse a sistema.

Il bonus scommesse dovrà dunque essere giocato 5 volte in 15 giorni sui biglietti contenenti almeno 4eventi con quota minima per singolo evento pari a 1.50.

Oltre a questo bonus, il bookmaker dispone di tante altre promozioni che permettono di rendere ancora più vantaggioso il proprio betting. Pensa, per esempio, alla possibilità di ottenere una bonus multipla fino al 250% di incremento sulle vincite. Insomma, tante opportunità che renderanno sempre più competitivo il tuo gioco con questo operatore!

Come aprire un conto su MacaoWin

Se a questo punto ritieni di esserti convinto della bontà del servizio di MacaoWin, non ti rimane che aprire gratuitamente subito un conto gioco.

Per far ciò, accedi al sito ufficiale di MacaoWin e clicca su Registrati, il pulsante che trovi in alto.

Si aprirà una nuova schermata nella quale ti verrà richiesto di compilare tutti i form con i tuoi dati personali e di residenza. Indica tutte le informazioni che ti vengono domandate e porta il questionario fino alla fine. Il bookmaker ti invierà un’e-mail nella quale convaliderà l’apertura del conto gioco.

A questo punto quello che ti consigliamo di fare è:

inviare una copia dei tuoi documenti di identità in corso di validità all’interno della sezione apposita del tuo account personale per sbloccare tutte le funzioni del tuo conto gioco;

effettuare un primo deposito per approfittare del bonus di benvenuto che ti sarà riconosciuto (vedi sopra).

Qualora dovessi avere difficoltà nel portare a compimento questa procedura, ti ricordiamo che l’assistenza clienti di MacaoWin è a disposizione per la risoluzione di qualsiasi problematica.

Login MacaoWin, come accedere al conto gioco

Una volta che hai registrato correttamente il tuo conto gioco su MacaoWin, per iniziare a giocare con le sue scommesse sportive dovrai naturalmente accedere all’account facendo il login MacaoWin.

Per farlo devi solamente accedere al sito ufficiale di MacaoWin e cliccare sul pulsante Accedi, che trovi sempre nella parte alta della pagina.

A questo punto inserisci user e password e clicca sul pulsante di conferma. In pochi istanti verrai indirizzato al tuo account personale!

Ti ricordiamo con l’occasione che le stesse credenziali sono utilizzabili per accedere al bookmaker tramite app.

App MacaoWin, divertimento per smartphone e tablet

Considerato che ne abbiamo appena fatto cenno, possiamo ben rammentare come MacaoWin sia disponibile anche per smartphone e tablet attraverso app dedicate ai principali sistemi operativi mobili.

Accedendo alla pagina delle app sul sito ufficiale del bookmaker avrai due possibilità:

scaricare l’app per sistema operativo iOS: verrai reindirizzato all’App Store di Apple;

scaricare l’app per sistema operativo Android.

Nel caso in cui sia questa seconda la soluzione che sceglierai, non verrai reindirizzato al Play Store di Google, poiché la società non accetta nel suo store delle app sulle scommesse sportive.

Per installare l’app Android dovrai dunque:

effettuare il download dell’app direttamente dal sito internet MacaoWin

andare nel menù Impostazioni -> Sicurezza

consentire l’installazione di app da fonti sconosciute

installare l’app e attivare le notifiche!

Accedi dunque all’app utilizzando le stesse credenziali di accesso della versione desktop e buon divertimento!

Contatti MacaoWin, come chiedere l’intervento dell’assistenza clienti

MacaoWin è un bookmaker contattabile in ogni momento da diversi canali di comunicazione. Si tratta di una possibilità molto importante, considerato che solamente un operatore di gioco che può essere facilmente e costantemente contattato permetterà al giocatore di fruire di una sessione di intrattenimento davvero serena e sicura.

Per quanto concerne questo bookmaker, per esempio, puoi contattare il customer care attraverso la live chat tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, oppure inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica info@macaowin.it.

È particolarmente apprezzabile il fatto che il bookmaker sia contattabile anche telefonicamente ad un numero italiano, che risponde allo 06 86 35 80 44, sempre tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Naturalmente, puoi anche inviare una lettera all’indirizzo di posta ordinaria Macao Phygital srl, in via del Circo Massimo 9, Roma.

Opinioni MacaoWin, cosa ne pensiamo: pareri e commenti

A margine di questa lunga guida su MacaoWin, non possiamo che condividere con tutti i nostri lettori qualche opinione, parere e commento finale.

Vogliamo peraltro partire proprio dall’ultimo spunto che abbiamo riportato qualche riga fa: MacaoWin è un operatore 100% italiano che ha nel servizio clienti uno dei suoi punti di forza.

Come abbiamo visto nelle scorse righe, è possibile contattare il servizio clienti di questo bookmaker in ampie fasce orarie tutti i giorni, inclusa la domenica. A rispondere sarà un customer care italiano, garantendo dunque la piena rispondenza a qualsiasi tipo di interrogativo. Si tratta infatti di un’assistenza clienti molto qualificata, che abbiamo testato positivamente prima e dopo l’apertura del conto.

A proposito di registrazione dell’account, la procedura è guidata e rapida: è possibile portarla a completamente senza intoppi in pochi minuti, garantendosi così una facile introduzione al mondo di questo bookmaker.

Una volta avvenuta l’apertura dell’account sarà anche possibile riscuotere i bonus di benvenuto e, così facendo, ottenere immediatamente un credito extra da spendere per le proprie scommesse sportive preferiti. I requisiti di puntata e quelli da soddisfare per convertire le vincite in denaro prelevabile sono in linea con la media del settore.

Ad essere in linea con la media del settore sono anche le quote che abbiamo avuto modo di sperimentare durante le nostre lunghe sessioni di gioco. Gli standard vengono infatti rispettati e abbiamo notato una buona convenienza rispetto anche a qualche big del mercato.

Passando poi all’app, abbiamo ottenuto una buona impressione sia nella versione su iOS che su quella su Android. Come abbiamo scritto, per questa seconda versione c’è da fare un passaggio in più in fase di installazione, ma non è un grande problema: in pochi minuti si potrà infatti piazzare la propria scommessa preferita anche su cellulare Android.

Detto ciò, un ultimo spunto positivo di condivisione è certamente ascrivibile per la varietà delle forme di intrattenimento che abbiamo riscontrato su questa piattaforma di gioco.

Anche se, in qualità di sito sportivo, non è questo il nostro focus, non possiamo non fare un rapido cenno alla presenza di un vero e proprio casinò online all’interno di MacaoWin, che possa diversificare il divertimento extra sportivo.

Insomma, MacaoWin è un operatore da tenere in debita considerazione sia nel momento in cui si cerca un primo bookmaker a cui affidare le proprie fortune, sia quando si cerca una piattaforma più evoluta e avanzata, 100% italiana. Buon divertimento!

