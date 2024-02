PlanetWin365 è uno degli operatori più conosciuti in Italia per quanto riguarda il gioco a distanza. Tra i massimi leader delle scommesse sportive e del casinò, oggi ci occuperemo di PlanetWin365 in rapporto al successo ottenuto con il betting, permettendoti di comprendere come utilizzare al meglio questa piattaforma e se, in fondo, conviene o no rispetto alle alternative che hai a disposizione.

Vediamo dunque insieme la nostra recensione di PlanetWin365 per le scommesse sportive, cominciando dal comprendere come aprire gratis un conto gioco e sfruttare il bonus di benvenuto riservato a tutti i nuovi giocatori.

PlanetWin 365

Registrazione PlanetWin365 Scommesse Sportive: come aprire gratis un conto gioco

La prima cosa che abbiamo sempre il piacere di condividere con tutti i nostri lettori è il modo con cui puoi aprire gratuitamente un conto gioco.

Farlo è molto semplice e non ti richiederà nemmeno di versare immediatamente una somma di denaro.

Potrai evidentemente fare questa operazione in qualsiasi momento ma, se vuoi un consiglio, puoi farlo oggi in pochissimi minuti approfittando di tutti i benefici che ti sono riservati.

Aprendo infatti gratis un conto gioco con PlanetWin 365 oggi potrai riscuotere subito il welcome bonus che l’operatore ha scelto di riservarti e che, trattandosi di una promozione momentanea, potrebbe essere sostituito in ogni momento.

Inoltre, aprendo un conto di gioco con le scommesse sportive PlanetWin365 potrai seguire passo dopo passo la nostra guida, toccando con mano le qualità del bookmaker in ogni suo aspetto.

Premesso ciò, per aprire l’account vai sul sito ufficiale PlanetWin365 e clicca sul pulsante di registrazione.

Si aprirà una procedura di registrazione davvero molto semplice, strutturata in 3 soli passaggi. Nel primo dovrai inserire le tue informazioni personali e scegliere le tue credenziali. Quindi, aggiunti i tuoi dati di domicilio e quelli di identità, accompagnando il tutto dall’invio delle copie fronte e retro dei documenti di identità in corso di validità.

Una volta fatto ciò, conferma la tua intenzione di aprire un conto di gioco con PlanetWin 365: in pochi istanti riceverai la convalida da parte del bookmaker e, di conseguenza, potrai iniziare ad utilizzare l’account con le credenziali scelte.

Per quanto riguarda invece la convalida del documento di identità, dovrai attendere qualche giorno. Poco male: potrai comunque utilizzare tutte le funzioni del tuo conto gioco con la sola eccezione dei prelievi, che potranno invece essere autorizzati solo dopo la convalida documentale.

Login PlanetWin365 Scommesse Sportive: come accedere al tuo conto gioco

Una volta che avrai aperto un account sul sito di PlanetWin365 potrai accedere al tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Per fare login PlanetWin 365 da browser, collegati qui al sito ufficiale e poi inserisci username e password nell’apposito campo in alto a destra.

Se invece vuoi utilizzare PlanetWin 365 tramite app (ne parleremo tra breve), dovrai aprire l’applicazione facendo tap su di essa e poi – se non li hai precedentemente memorizzate – inserire le stesse credenziali quando richiesto.

Se poi non dovessi ricordare la tua password, ricorda che hai la possibilità di richiedere il recupero direttamente tramite la funzionalità di login: riceverai così via e-mail il link per il ripristino delle credenziali.

App PlanetWin365 Scommesse Sportive: come usare il bookmaker dallo smartphone

Oltre che accedendo al sito internet di PlanetWin365 tramite browser, puoi sfruttare tutte le potenzialità del bookmaker per scommesse sportive anche mediante app.

Per farlo devi naturalmente scaricare il software per cellulare e tablet dal sito internet ufficiale di PlanetWin 365, che ti permetterà di giocare ai tuoi passatempi preferiti da qualsiasi dispositivo mobile.

Noterai tuttavia che c’è una piccola particolarità nel caso in cui tu disponga di uno smartphone con sistema operativo Android.

Mentre infatti se hai un iPhone o un iPad (e, dunque, un dispositivo con sistema operativo iOS) potrai procedere all’installazione dell’app direttamente da Apple Store (dal sito PlanetWin 365 è presente comunque il link diretto allo store di Apple), per Android è richiesto un piccolo passaggio in più, considerato che il Google Play Store non ospita al suo interno app legate al mondo del betting o del gambling.

Pertanto, se vuoi installare l’app PlanetWin365 per Android devi prima di tutto scaricare il file .apk contenente l’app sul sito internet del bookmaker.

Fatto ciò, assicurati che il tuo dispositivo mobile sia in grado di ricevere l’installazione delle app di terze parti. Basterà andare nelle Impostazioni e, poi, nella voce Sicurezza mettere la spunta sulla possibilità di installare delle app che non provengono dal Play Store.

Una volta garantito ciò, fai tap sul file .apk e installalo. In pochi istanti riuscirai a entrare nella tua app PlanetWin 365, usando le credenziali che hai scelto in fase di registrazione!

Bonus PlanetWin365 Scommesse: bonus di benvenuto per il tuo betting

Come noto, uno dei principali motivi per cui viene scelto un bookmaker piuttosto che un altro è legato alla generosità del bonus di benvenuto: il welcome bonus può infatti fare una differenza decisiva nella selezione del proprio operatore di gioco privilegiato e, proprio per questo motivo, vogliamo occuparcene in maniera dedicata in questo paragrafo.

Naturalmente, non ti consigliamo di effettuare la scelta del tuo prossimo bookmaker prendendo come riferimento esclusivo il bonus e le promozioni. Tuttavia, crediamo si tratti di una determinante che potrà fare una grande differenza nelle tue preferenze.

Tutto ciò ricordato, PlanetWin365 è abbastanza generosa quando si tratta di elargire il bonus di benvenuto ai suoi nuovi clienti.

In particolare, è attualmente disponibile il nuovo bonus di benvenuto Play 365, che ti permetterà di ricevere un bonus deposito iniziale pari alla metà (50%) dell’importo del deposito qualificante iniziale fino a un massimo di 215 euro e un bonus extra pari alla metà (50%) dell’importo del deposito qualificante successivo fino a un massimo di 150 euro.

Per usufruire della prima parte del bonus:

Registra un nuovo conto gioco selezionando il checkbox relativo al Bonus di benvenuto

Effettua un deposito qualificante di almeno 5 euro

Se non lo hai ancora fatto, invia una copia del tuo documento di identità per permettere la verifica del tuo conto gioco

Piazza scommesse sportive con una quota minima di 2 per un importo pari alla metà del deposito effettuato (ovvero, metà dell’importo del bonus che otterrai)

Vai nella sezione Mio Bonus e attiva il tuo bonus.

Ricordiamo che il bonus potrà essere fruito solamente per scommesse singole e multiple che hanno una quota minima di 2 e che sarà trasferibile sul saldo prelevabile dopo aver giocato per almeno 8 volte l’importo entro 15 giorni dall’accredito.

Per usufruire della seconda parte del bonus, invece, assicurati prima di tutto che la prima parte del welcome bonus non sia più disponibile nella tua cassa bonus e effettua un altro deposito qualificante di almeno 5 euro.

Quindi, vai nella sezione Mio Bonus e attiva anche questa promozione.

Anche in questo caso, ti ricordiamo che il bonus potrà essere fruito solamente per scommesse singole e multiple che hanno una quota minima di 2 e che sarà trasferibile sul saldo prelevabile dopo aver giocato per almeno 8 volte l’importo entro 15 giorni dall’accredito.

A questo punto ti invitiamo a dare uno sguardo anche alla sezione dei Bonus sul sito PlanetWin 365, che comprende anche le altre promozioni per vecchi e nuovi clienti!

Come scommettere con PlanetWin365

Adesso che abbiamo una visione più chiara di cos’è PlanetWin365, come possiamo aprire un conto con questo bookmaker e quali sono i bonus che può regalarci al momento dell’apertura di un rapporto, possiamo spingerci un po’ oltre e comprendere in che modo sia possibile scommettere con PlanetWin365.

Naturalmente, per comprenderlo ancora meglio ti consigliamo di consultare il sito internet di PlanetWin 365 e aprire un conto: l’operazione è completamente gratuita e ti permetterà di provare in prima persona quanto sia facile e divertente realizzare la propria puntata con questo bookmaker.

In ogni caso, una volta che ti sarai autenticato e avrai avuto accesso al tuo account personale su questo sito, seleziona le quote degli eventi sportivi su cui vuoi scommettere.

Noterai che, così facendo, sulla destra della pagina comparirà la schedina con le tue scelte. Potrai personalizzarle aggiungendone altre o rimuovendo quelle che non ti convincono, e ancora scegliere se scommettere con singole, multiple o sistemi.

Quando avrai portato a termine le tue scelte, procedi con la valorizzazione dell’importo della tua puntata e clicca sul tasto di conferma. In pochi istanti PlanetWin 365 convaliderà la tua giocata!

Se invece del browser preferissi giocare con le app, poco cambia: potrai infatti utilizzare tutte le funzionalità anche in mobilità grazie all’applicazione disponibile per Android e iOS.

Scommesse live PlanetWin365: scommetti sui match che si stanno giocando

Tra le altre funzionalità più interessanti nel mondo betting di PlanetWin365 troviamo anche le scommesse live, scommesse sportive che potrai piazzare propri mentre i match sono in corso di svolgimento.

Intuibilmente, i benefici che potrai ottenere da questa modalità così interattiva sono numerosi, a cominciare dal poter scommettere sfruttando i dati in tempo reale prodotti dalla piattaforma, che ti garantirà di poter piazzare la tua puntata a condizioni in linea con l’evoluzione del match.

In questo modo potrai sfruttare tutto ciò che avviene durante l’evento per personalizzare ancora meglio la tua puntata e vivere l’avvenimento con maggiore coinvolgimento ed emozione!

Assistenza clienti PlanetWin365, come contattare il customer care

Puoi contattare il customer care di PlanetWin 365 tramite diversi canali, riuscendo in tal modo a condividere con l’assistenza clienti le tue necessità e preferenze.

In particolare, puoi utilizzare il modulo contatti presente nella sezione Contatti del bookmaker, oppure potrai contattare l’assistenza tramite live chat, una volta che ti sarai autenticato nel portale.

Se poi volessi entrare in contatto con il servizio clienti in altro modo, potrai farlo anche inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo assistenzaclienti@planetwin365.it. C’è anche un numero telefonico con cui contattare il customer service, che risponde allo 06 94 800 931.

In ogni caso, prima di procedere al contatto con l’assistenza clienti ti consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale PlanetWin 365, al cui interno trovi un’ampia sezione dedicata alle FAQ, le risposte alle domande più frequentemente poste al customer care.

Opinioni PlanetWin365: è sicuro? Conviene?

Giunti a margine della nostra recensione sulle scommesse PlanetWin 365, non possiamo che concludere ricordando che si tratta di un operatore sicuro, poiché regolarmente autorizzato da licenza ADM per i giochi a distanza.

Oltre ad essere un operatore sicuro, è anche una piattaforma piuttosto conveniente grazie alla qualità della sua offerta di servizio, all’ampiezza delle discipline sportive trattate (calcio, ma non solo) e a diverse funzionalità come il Cash Out, che consente di monetizzare l’esito della puntata ancora prima della conclusione del match.

Ci sono naturalmente anche degli aspetti su cui PlanetWin 365 non può essere considerato il migliore del mercato, come ad esempio il bonus di benvenuto.

Tuttavia, al netto dei pro e dei contro che abbiamo avuto modo di apprezzare di questa piattaforma, l’ago della bilancia pende nettamente in favore dei vantaggi.

Ti consigliamo pertanto di aprire un conto sul sito ufficiale, riscuotere il welcome bonus e divertirti con un servizio professionale e di sicura soddisfazione!