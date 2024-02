Sisal è una storica società italiana dell’intrattenimento, operante nel settore dei giochi e delle scommesse sportive da oltre 70 anni con un sito internet fantastico e con oltre 45.000 punti vendita autorizzati.

Per molti utenti, Sisal è da considerarsi come una delle migliori piattaforme per giocare online alle scommesse sportive ed è ancora oggi il punto di riferimento per migliaia di italiani amanti del betting.

Con queste premesse, non potevamo certamente non soffermarci su questo operatore condividendo con tutti i nostri lettori una guida completa, una recensione a Sisal che ti permetterà di comprendere quali siano le caratteristiche di questo operatore e se Sisal sia, effettivamente, ciò che fa per te e per i tuoi desideri di gioco!

Sisal

Registrazione Sisal gratuita: come aprire un conto gioco in due minuti

Come sempre abbiamo il piacere di fare nelle nostre recensioni, la prima cosa di cui ci occupiamo è comprendere in che modo sia possibile aprire gratuitamente un conto gioco con questo bookmaker.

Come avviene con tutte le attività che puoi porre in essere con Sisal, anche questa operazione è davvero molto semplice: basteranno pochi dati e un pizzico di pazienza per aprire in pochi minuti un account che ti permetterà di giocare quanto vuoi, tutte le volte che desideri.

Naturalmente, cogliamo anche l’occasione per ricordarti che potrai aprire il conto gioco Sisal in qualsiasi momento ma… perché non catturare l’opportunità di farlo ora?

Ci sono almeno due buoni motivi che dovrebbero indurti ad aprire un conto gioco con Sisal oggi stesso:

il primo è che aprendo subito un conto gioco con Sisal potrai finalmente approfittare del ricco bonus di benvenuto che l’operatore ha previsto per tutti i suoi nuovi iscritti. I bookmaker cambiano spesso le politiche promozionali dei loro bonus e dunque non c’è alcuna certezza che anche domani il bonus sia presente con questa convenienza; il secondo è che aprendo un conto gioco oggi stesso potrai seguire con maggiore efficacia la nostra guida, che in alcuni passaggi fa riferimento a sezioni della piattaforma Sisal che possono essere usate solamente dopo il login.

Premesso quanto sopra, per registrarti su Sisal non devi far altro che accedere al sito ufficiale del bookmaker e cliccare su Registrati, che trovi in alto a destra.

A questo punto avrai due scelte alternative davanti a te.

La prima è la registrazione classica: richiede pochi minuti e dovrai inserire manualmente i tuoi dati. Se questo è il percorso che vuoi seguire, clicca su Registrati e segui le istruzioni che ti si presenteranno a video, indicando i dati anagrafici, quelli di domicilio e i documenti di identità in corso di validità quanto ti verranno domandati.

La seconda scelta è quella della registrazione con SPID. Se hai le credenziali dell’identità digitale potrai registrarti in un solo minuto: l’inserimento dei dati anagrafici è infatti automatico e non ti sarà richiesto nemmeno l’invio di un documento di identità!

Al termine della procedura di registrazione riceverai da Sisal un’email che ti confermerà l’apertura del tuo account.

Login Sisal Scommesse: come accedere al tuo conto personale

Terminata la registrazione e ricevuta l’email di conferma, tutto quello che dovrai fare per accedere al tuo conto scommesse è il Login Sisal.

Accedi dunque ancora una volta al sito ufficiale (o tramite app) e inserisci le credenziali che hai scelto in fase di registrazione o che hai eventualmente modificato in un secondo momento.

Clicca dunque su Accedi e preparati a giocare!

Bonus di benvenuto Scommesse Sisal: fino a 5.800 euro di vantaggi!

Accedendo alla sezione dei bonus e delle promozioni di Sisal ti renderai conto quanto siano ricche le opportunità che renderanno ancora più vantaggiosa la tua permanenza in questo bookmaker.

Quello su cui vogliamo concentrarci oggi è però il Bonus di benvenuto Scommesse, una ricchissima promozione che può consentirti di ottenere fino a 5.800 euro! Ma in che modo?

Per ricevere il bonus devi effettuare i seguenti passaggi entro e non oltre i 30 giorni dalla data di registrazione. Ricorda anche che questo welcome bonus viene scelto proprio in fase di registrazione e che non è modificabile. Anche se lo riteniamo essere il più conveniente nel ventaglio di promozioni che puoi trovare all’interno di Sisal, ti consigliamo comunque di leggere con attenzione anche tutte le altre alternative che trovi sul sito ufficiale per effettuare una scelta ancora più consapevole.

Detto ciò, per usufruire del bonus:

Registrati con il bonus di benvenuto Scommesse o inserisci manualmente il codice SCOMMESSE-800 nel form di registrazione; Invia il tuo documento di identità entro 30 giorni dalla data di registrazione e attendi la sua valutazione da parte dell’assistenza clienti di Sisal. Potrebbero volerci 2 o 3 giorni lavorativi; Effettua una prima ricarica di almeno 20 euro e ricevi il 70% fino a un massimo di 70 euro; Gioca tutte le settimane per accumulare Status Point e ottieni un bonus di 1 euro ogni 10 Status Point accumulati.

Insomma, avrai:

Il 70% del primo deposito fino a 70 euro e

Fino a 730 euro in 35 settimane. Ogni settimana per 35 settimane riceverai fino a 21 euro di Bonus Scommesse, sbloccabili a scaglioni di 1 euro ogni 10 Status Point ottenuti, fino a un massimo di 210 Status Point a settimana.

E i 5.000 euro che mancano all’appello?

È molto semplice: i 5.000 euro ti vengono accreditati sotto forma di bonus per giocare a Salva il bottino, un gioco davvero molto divertente che ti sfiderà in una serie di prove, dei bivi in cui alla direzione corretta corrisponde quella sbagliata.

Il tuo obiettivo sarà quello di ripartire il bottino in entrambe le scelte: conserverai naturalmente il bottino legato alla scelta corretta, mentre perderai quello nella scelta sbagliata. Il bottino che riuscirai a conservare alla fine di questo percorso sarà tuo!

Scommesse sportiva Sisal: come piazzare la tua puntata

Ora che abbiamo compreso come aprire un conto gioco Sisal e come riuscire a usufruire del ricco bonus di benvenuto che è previsto dall’operatore, facciamo un piccolo passo in avanti per illustrare come funziona l’area delle scommesse sportive. Insomma, come scommettere con Sisal?

Come forse stai già ben immaginando, farlo è davvero molto semplice!

La prima cosa che ti suggeriamo di fare è impratichirti un po’ con l’area delle scommesse sportive di questo operatore, che ti permetterà di apprezzare il suo vasto palinsesto.

Potrai dunque scegliere l’evento su cui scommettere all’interno di un ampio palinsesto, in corrispondenza del quale sono previste decine di quote per ogni match. In altri termini, non farai certamente fatica nel trovare l’evento e la puntata da valorizzare.

Una volta che avrai deciso la puntata, clicca sulla quota relativa. La vedrai valorizzata nella schedina che apparirà sulla destra della pagina, che potrai ulteriormente personalizzare inserendo altri eventi su cui scommettere o scegliendo se scommettere con singole, multiple o sistemi.

Quando sarai certo della tua scommessa, confermala con l’apposito pulsante. In pochi istanti il bookmaker convaliderà la giocata rendendola effettiva. Potrai in ogni caso vedere la tua schedina nella lista delle giocate che hai realizzato, nel tuo account personale.

Scommesse live Sisal, gioca mentre i match sono in svolgimento

Tra le scommesse sportive Sisal, una delle opportunità che ci piace di più è quella delle scommesse live, le puntate mentre i match sono in corso di svolgimento.

Le scommesse live Sisal aggiungono infatti ulteriore dinamismo e emozione al betting, considerato che potrai prendere le decisioni di puntata mentre l’evento si sta giocando, con quote e statistiche aggiornate in tempo reale.

Così facendo avrai l’opportunità di prendere parte al match con un livello di coinvolgimento ancora maggiore, avendo una motivazione in più per seguire la partita!

La modalità di gioco delle scommesse live Sisal è la medesima di sempre: dovrai dunque selezionare la puntata e valorizzare la quota, confermare la giocata e attendere la convalida.

App Sisal, come scommettere su smartphone e tablet

Se sei come noi e ami scommettere con lo smartphone e tablet, ovunque ti trovi e in qualsiasi momento, ti sarà utile sapere che Sisal dispone di un’app molto qualificata e performante, che ti permette di avere tutta l’esperienza di betting a portata di mano, come se ti trovassi alle prese con un browser web.

Per usare l’app non devi far altro che scaricarla dal sito ufficiale. A seconda che tu debba utilizzare l’app per Android o quella per iOS, la direzione sarà però differente.

Di fatti, l’app per iOS si può scaricare direttamente dall’Apple Store. Pertanto, una volta che ti sarai recato nella pagina del sito ufficiale dedicata alle app potrai cliccare sul link ed essere così reindirizzato direttamente sull’Apple Store, dove installerai in pochi istanti l’applicazione per cellulari iPhone o tablet iPad.

Se invece il tuo obiettivo è quello di scaricare l’app Sisal per Android, dovrai fare un passaggio in più: come avviene con le app di tutti gli altri bookmaker, infatti, il Google Play Store non comprende app dedicate al betting.

Per ottenere l’app Sisal devi dunque scaricare il file .apk corrispondente dal sito internet del bookmaker. Quindi, assicurati che il tuo cellulare sia abilitato all’installazione di app di terze parti nella sezione Impostazioni -> Sicurezza.

Una volta installata l’app potrai utilizzarla con le stesse credenziali che utilizzi già per la versione browser.

Assistenza Sisal, come contattare il supporto clienti

Se hai necessità di contattare il supporto clienti, potrai farlo attraverso i diversi canali che l’operatore ti mette a disposizione.

In primo luogo, hai la possibilità di chiedere il supporto tramite live chat: la risposta è assicurata entro 30 secondi da parte di un operatore che ti permetterà di ottenere un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In alternativa, puoi contattare il numero 800 999 445. Anche in questo caso Sisal assicura una risposta entro 30 secondi, permettendoti così di disporre di un valido supporto che ti permetterà di risolvere ogni dubbio sui servizi e sul funzionamento di Sisal.

Se invece preferisci i contatti tramite posta elettronica, puoi scrivere all’indirizzo info@sisal.it. La risposta è in questo caso assicurata entro 8 ore: ricordati di allegare ogni documento e elemento che ritieni utile per una migliore disamina del tuo problema.

Se poi volessi avere anche altre opportunità di contatto, ricorda che il numero 02 82 900 563 risponde dall’estero al costo applicato dal tuo gestore telefonico!

Opinioni Sisal Scommesse: è sicuro? Vale la pena aprire un conto di gioco?

A questo punto non possiamo che concludere la nostra recensione sulle scommesse Sisal con qualche opinione conclusiva. È sicuro aprire un conto di gioco con questo operatore? Conviene o no?

Diciamo subito che aprire un conto scommesse con Sisal è molto sicuro e non dovrai certamente timore di finire preda di truffe e altre frodi. Si tratta infatti di un operatore regolarmente autorizzato ADM per i giochi a distanza e, dunque, potrai usufruire di questo servizio con tutta la serenità del caso.

Sancita la legittimità di questa scelta, rimane da capire se sia o meno anche conveniente rispetto a tutte le principali alternative che abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine.

A nostro giudizio la scelta di Sisal come operatore per le scommesse sportive rientra sicuramente tra le migliori sia per gli scommettitori alle nuove armi che stanno cercando un nuovo bookmaker con cui avere a che fare per la prima volta, sia per tutti gli scommettitori già esperti che però stanno cercando un nuovo operatore da sostituire all’attuale o da utilizzare in aggiunta a quello attuale.

La qualità della sua piattaforma, il buon livello di bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti fornite, così come la soddisfacente assistenza tecnica, sono elementi che ci fanno propendere con sicurezza per questa scelta.

Prova ad aprire un conto sul sito ufficiale: è gratuito, non richiede alcun versamento iniziale e ti permetterà di toccare con mano le qualità di questo bookmaker!