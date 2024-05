Da qualche mese nella nostra costante caccia ai migliori siti di gioco online ci siamo imbattuti in FantasyTeam, portale di gioco riconducibile a una nota società internazionale, operante anche in Italia con un’offerta dedicata al nostro Paese.

Naturalmente, viste queste premesse, non potevamo certamente fare a meno di occuparci di questo portale e comprendere quali siano i vantaggi derivanti dall’aprire gratuitamente un conto di gioco in questa piattaforma.

Nelle prossime righe scopriremo tutto quello che c’è da sapere su FantasyTeam, quali siano i suoi principali punti di forza e dove invece può migliorare. Cominciamo!

Chi è FantasyTeam

Come abbiamo anticipato qualche riga fa, FantasyTeam è un sito di gioco online che appartiene a una società ben nota sul mercato internazionale e che ha già altre piattaforme di gioco a distanza all’attivo.

Parliamo in particolare della E-Play24 Ltd, una società maltese che opra in Italia con la concessione per i giochi a distanza n. 15232 e che ha una stabile organizzazione nel nostro Paese a Benevento.

E-Play24 Ltd è una società che ha una lunga esperienza nei giochi online e che può dunque trasferire in FantasyTeam tutti i punti di pregio che ha accumulato negli anni. Insomma, FantasyTeam non è una truffa, ma è un ottimo operatore che ti consigliamo di tenere a mente sia nel momento in cui sei alla ricerca di una prima piattaforma di gioco, sia nel momento in cui stai valutando di cambiare operatore per trovarne uno più efficiente.

Recensioni FantasyTeam, un ottimo bookmaker a portata di tap

Senza anticipare le valutazioni che seguiranno, riteniamo dunque FantasyTeam un ottimo bookmaker per ogni occasione: la piattaforma di gioco è infatti semplice da usare e consente a tutti gli utenti di poter puntare sui propri sport preferiti con pochi clic (o tap se, come vedremo, preferisci utilizzare l’app per smartphone o tablet).

È dunque un servizio che non potevamo certamente sottovalutare e su cui non potevamo certamente rifiutarci di scrivere una bella recensione.

Speriamo che le righe sotto riportate ti siano utili per migliorare la tua conoscenza su questa piattaforma!

Come scommettere su FantasyTeam

In questa guida a FantasyTeam, cominciamo subito con il sottolineare come scommettere attraverso questo bookmaker sia molto semplice. La procedura è infatti quella collaudata in tutti i principali servizi di gioco e, dunque, non ti troverai certamente a disagio nel percorrerla con sicurezza.

In particolare, una volta che ritieni di aver trovato il match su cui scommettere, e sei convinto della quota proposta, non dovrai far altro che selezionarla.

A questo punto la piattaforma di gioco alimenterà una nuova schedina nella parte destra della pagina, nella quale ti riepilogherà le tue giocate, le quote relative e la vincita potenziale.

Potrai gestire in maniera flessibile il ticket, aggiungendo – ad esempio – nuove giocate. Il valore delle quote e le vincite potenziali saranno aggiornate di conseguenza.

Inserisci dunque l’importo della puntata e, se sei deciso a scommettere in questo modo, conferma la schedina. In pochi istanti il bookmaker convaliderà la tua giocata!

Scommetti Live su FantasyTeam

Oltre che con le scommesse ante-match, puoi naturalmente scommettere anche live: le scommesse dal vivo di FantasyTeam sono infatti delle scommesse in tempo reale, puntate che puoi avanzare proprio mentre i match sono in corso di svolgimento.

Si tratta di un’opportunità molto interessante, che ti suggeriamo di non sottovalutare: considerato il valore aggiunto in termini di emozione, coinvolgimento e informazioni utili, non deve stupire che molti giocatori scommettano solamente live!

Ciò premesso, la modalità per puntare in tempo reale con FantasyTeam non cambia rispetto a quanto abbiamo già visto nelle scorse righe.

Pertanto, non devi far altro che selezionare i match live su cui vuoi scommettere e poi impostare l’importo della quota. A quel punto, affrettati: trattandosi di quote su eventi live, potrebbero cambiare repentinamente a seconda dello svolgimento della partita!

App FantasyTeam per iOS e Android

Oltre che una buona piattaforma desktop, FantasyTeam mette a disposizione di tutti i suoi clienti anche un’ottima app per iOS e Android che ti permetterà di poter abbracciare tutto il divertimento che propone mediante smartphone o tablet.

Per poterne approfittare, collegati al sito ufficiale FantasyTeam e poi clicca sul sistema operativo che hai: noterai che per il sistema operativo di Apple le cose sono un po’ più semplici, perché verrai reindirizzato direttamente al sito dell’App Store.

In caso di Android, invece, dovrai fare un passaggio in più, giustificato dal fatto che il Play Store di Google non ammette il download di app legate al mondo delle scommesse sportive.

Poco male! Quello che dovrai fare è:

scaricare il file .apk dell’app sul tuo dispositivo mobile;

andare nelle Impostazioni di sicurezza e ammettere l’installazione di app di fonti sconosciute (ovvero, quelle che non si trovano sul Play Store);

installare il file .apk e aprire l’app!

Le credenziali per accedere all’app sono le medesime che potrai usare per accedere anche alla versione desktop.

I bonus di FantasyTeam, le promozioni da non perdere!

Come abbiamo spesso il piacere di ricordare, i bonus di benvenuto di un bookmaker sono tra gli elementi di scelta più importanti per un operatore di gioco. Ma come se la cava in questo contesto FantasyTeam?

Dando uno sguardo alla pagina delle promozioni sul sito ufficiale o sull’app ufficiale del bookmaker, ci si rende conto che l’elenco dei bonus è davvero molto nutrito e che, inoltre, viene costantemente aggiornato settimana dopo settimana.

Attualmente il bonus di benvenuto sport è equivalente al 50% della prima scommessa fino a 25 euro. Per ricevere il bonus bisogna:

registrarsi sul sito ufficiale usando il codice BENVENUTO50;

depositare del denaro sul tuo account usando lo strumento di pagamento che preferisci. Il deposito deve essere di almeno 10 euro;

piazzare la tua prima scommessa entro 48 ore dall’effettuazione del deposito;

attendere la ricezione del bonus da 50% fino a un massimo di 25 euro.

Ti ricordiamo in tal proposito che non tutte le scommesse sono qualificanti ai fini del bonus. In particolare, è necessario che la scommessa sia in multipla, con almeno 3 eventi con quota totale minima di 4 (i sistemi sono esclusi).

Una volta ottenuto il bonus, questo credito potrà essere speso per tutti gli eventi sportivi che hanno una quota minima di 1.50 e con un minimo di 4 eventi (valgono solo le multiple, non i sistemi). Nel caso in cui la scommessa non dovesse rispettare questi requisiti, non concorrerà alla spendibiltà del bonus.

Segnaliamo inoltre che, come avviene di solito, il bonus di benvenuto sarà accreditato come bonus reale e non sarà dunque immediatamente prelevabile. Dovrà essere giocato almeno una volta: solamente in quel momento le vincite potranno essere subito oggetto di prelievo. Il bonus scade inoltre entro 30 giorni: superato questo termine, decade.

Ad ogni modo, considera che il bonus di benvenuto sport di cui abbiamo ora parlato è solamente una delle tante promozioni previste dal bookmaker: prova a darci uno sguardo sul sito ufficiale!

Depositi e prelievi con FantasyTeam

In questa recensione di FantasyTeam, buone notizie riguardano anche i depositi e i prelievi. Come ogni buon bookmaker che si rispetti, infatti, l’operatore ha previsto per i propri clienti la disponibilità di tutti i più utilizzati strumenti transazionali.

Potrai dunque effettuare i depositi e i prelievi con FantasyTeam utilizzando i bonifici bancari, le carte di credito, i portafogli elettronici e altri ancora.

Ricorda che tutte le operazioni di spostamento di denaro da e verso il tuo conto gioco potranno essere effettuate in tempo reale, con la sola eccezione dei bonifici bancari: in questo caso, infatti, i giorni lavorativi per la contabilizzazione del movimento sono almeno due.

Registrazione su FantasyTeam: apri un conto gioco gratis oggi

Se a questo punto della nostra guida ti sei reso conto che FantasyTeam potrebbe essere il bookmaker che fa per te, o sei comunque curioso di metterci mano in prima persona, allora sapere come aprire un conto potrebbe esserti sicuramente utile.

Diciamo subito che la procedura di registrazione di un nuovo account su FantasyTeam è davvero molto semplice e, dunque, difficilmente avrai un reale bisogno di un supporto (comunque disponibile tramite live chat con gli operatori del bookmaker).

Se però vuoi comunque una piccola guida, una volta che hai avuto accesso al sito ufficiale non devi far altro che cliccare sul pulsante di registrazione per dare il via a una breve procedura che ti condurrà all’apertura del tuo nuovo conto su questo operatore.

La procedura ha una durata di pochi minuti e non ti chiederà molte informazioni. Inserisci il tuo codice fiscale e i tuoi dati personali e porta a completamento il breve processo.

Alla fine, riceverai un’email che ti confermerà l’apertura dell’account con le credenziali che hai indicato e ti chiederà di fornire una copia dei documenti di identità in corso di validità per effettuare la convalida dell’account e sbloccare tutte le funzioni.

Login FantasyTeam, come accedere al conto gioco

Se vuoi accedere al tuo conto gioco su FantasyTeam, devi fare il login e inserire username e password.

Per far ciò, vai sul sito ufficiale di FantasyTeam e poi clicca su Login, il pulsante azzurro che trovi nella parte alta della pagina. Inserisci i tuoi dati e poi clicca sul pulsante di conferma per entrare nel tuo account!

Se poi non dovessi ricordare i tuoi codici di accesso, puoi recuperare la password dalla stessa schermata.

Ricorda che le credenziali sono le medesime anche accedendo tramite app!

Assistenza FantasyTeam, come contattare il servizio clienti

FantasyTeam ti mette a disposizione diversi strumenti per entrare in diretto contatto con il servizio clienti.

La prima cosa che ti suggeriamo di fare è cercare una risoluzione dei tuoi problemi attivando la live chat: clicca sul pulsante delle cuffie con il microfono che trovi in alto nella pagina, vicino alla rotellina delle impostazioni e al pulsante di Login. Gli operatori risponderanno tutti i giorni dalle 9 alle 23.

Se preferisci, puoi contattare l’assistenza clienti anche attraverso un’e-mail, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo supporto@fantasyteam.it.

Per chi privilegia l’invio di un messaggio di posta tradizionale, la sede legale si trova in Tignè Place Block 35 floor1/5- Tignèstreet, Sliema, SLM1373, Malta.

Opinioni FantasyTeam: commenti e pareri finali

A margine di questa nostra lunga recensione non possiamo che condividere alcune opinioni finali su FantasyTeam, un bookmaker che abbiamo scelto di utilizzare per diverse settimane al fine di mettere sotto stress tutte le sue principali funzionalità.

Alla fine di questa fase, abbiamo ottenuto un buon riscontro dalle caratteristiche di questa piattaforma, che abbiamo usato con particolare soddisfazione, e non solo per quanto concerne le scommesse sportive. FantasyTeam è infatti un operatore dei giochi a distanza molto completo, che presenta anche una sezione di casino online e tanti altri passatempi.

Soffermandoci però sul solo betting, ci siamo affacciati su un servizio davvero ricco di alternative, con un palinsesto costantemente aggiornato con tutti gli eventi del momento. Particolarmente ampia è anche la sezione del live betting, nella quale troverai certamente le opportunità di scommessa che più ti interessano.

Dei bonus e delle promozioni abbiamo illustrato solamente una piccola parte: ti invitiamo a consultare la pagina di riferimento sul sito ufficiale di FantasyTeam per renderti conto quanto sia in realtà molto più vasto l’elenco dei vantaggi che il bookmaker è ben lieto di condividere con tutti i suoi clienti.

Molto buona è inoltre anche l’assistenza clienti. Sebbene in prima battuta non ci sia un call center che risponde telefonicamente, ci troviamo davanti a un servizio di live chat e assistenza via e-mail che funziona piuttosto bene, con risposte tempestive e chiare.

Insomma, a margine di questa lunga avventura all’interno della piattaforma di gioco di FantasyTeam non possiamo che condividere delle opinioni sicuramente positive. Un’offerta che continua a evolversi mese dopo mese, allineandosi ai migliori standard di mercato, e della quale siamo stati molto lieti di parlare in questa guida che dedichiamo a tutti i nostri lettori.

E tu che ne pensi? Hai già utilizzato FantasyTeam? Facci sapere che cosa ne pensi inviandoci un’email o scrivendo un commento a questa recensione del bookmaker!

