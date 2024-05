Nel mondo dei bookmaker online, Marathon Bet è certamente una presenza ben consolidata. Attivo dal 1997, l’operatore è titolare di cinque licenze e una concessione per il gioco a distanza che consentono alle sue piattaforme di proporre i propri servizi in ambito internazionale, Italia – ovviamente – inclusa.

In questa guida esclusiva a Marathon Bet cercheremo di passare in rassegna quali sono le caratteristiche di questo ottimo player nel mercato delle scommesse sportive e quali siano le ragioni che potrebbero indurti ad aprire un conto di gioco su questo sito. Cominciamo subito!

Chi è Marathon Bet

Partiamo dalle basi. Marathon Bet (marathonbet.it) è la piattaforma di gioco attraverso cui propone i propri servizi la società Marathonbet Italy Srl, azienda con sede legale in Roma, titolare della concessione per i giochi a distanza ADM n. 15002.

Come anticipato, l’operatore è titolare di diverse licenze che gli consentono di operare non solamente in Italia e nel mercato europeo, quanto anche a livello internazionale nel Regno Unito, e fuori dai confini europei con la licenza emessa dal governo di Curacao.

Parliamo dunque di una società che agisce in piena regolarità e che può essere ritenuta molto sicura. Insomma, se te lo stai domandando, MarathonBet non è una truffa!

Recensioni MarathonBet, cosa ne pensiamo?

Fin dal primo sguardo alla sua piattaforma di gioco, appare chiaro che MarathonBet sia un servizio focalizzato esclusivamente sulle scommesse sportive. Non ci sono dunque altre “distrazioni” rispetto al betting, considerato che sul sito di questo operatore non troverai slot o altre forme di intrattenimento.

Le uniche sezioni in cui è invece distinta la piattaforma di gioco di MarathonBet fanno ben capire quale sia l’orientamento di questo bookmaker: Sport e Live.

Nella sezione Sport troverai la classica offerta delle scommesse sportive: migliaia di eventi giornalieri, organizzati in decine di diverse discipline sportive, tra cui potrai scegliere le quote su cui ritieni conveniente puntare. Nella sezione Live, invece, troverai gli eventi che sono in corso di svolgimento, su cui potrai puntare in tempo reale.

>>> Clicca qui per il sito ufficiale di MarathonBet <<<

Come scommettere su MarathonBet

Scommettere su MarathonBet è molto semplice ma, come nostra abitudine, val comunque la pena riepilogare quello che devi fare per poter realizzare la tua prima schedina.

Una volta che hai trovato i match su cui vuoi scommettere, clicca sull’esito relativo: sulla parte destra della pagina si aprirà un nuovo menù, la scheda scommessa.

Qui è riepilogato il match che hai scelto, con la quota di riferimento. Puoi naturalmente personalizzare la tua schedina inserendo anche altri eventi e, in tempo reale, noterai che la quota tenderà ad aggiornarsi.

Potrai a questo punto inserire il valore della tua scommessa e vedere quale sia la vincita potenziale. In caso di più match su cui scommettere, potrai anche scegliere se giocarli come singole, oppure come multipla.

Quando sei convinto della tua scelta, clicca nel pulsante di conferma della scheda scommesse (Scommetti) e in pochi istanti il bookmaker convaliderà la tua giocata. Potrai dunque monitorare l’evoluzione della tua giocata nel tuo profilo personale, nella sezione delle puntate effettuate.

Marathon Bet Live: scommetti dal vivo sui migliori eventi

Come abbiamo già anticipato, su Marathon Bet puoi trovare un’ampia sezione dedicata al live, con le scommesse dal vivo sui migliori eventi.

Al di là della contemporaneità dei match su cui puoi scommettere, nulla cambia per quanto riguarda le modalità con cui effettuare una puntata, che seguono le stesse indicazioni di cui abbiamo già discusso.

La copertura del live betting di questo bookmaker è molto buona: i nostri test hanno sempre verificato l’esistenza di oltre 100 match su cui puntare proprio mentre si svolgono!

App MarathonBet: tutto il divertimento a portata di tap

Come ogni buon bookmaker che si rispetti, anche MarathonBet ha predisposto per tutta la sua clientela un’app che ti permetterà di trasferire il divertimento su smartphone o tablet.

Per scaricare l’app non devi far altro che andare nell’apposita sezione App del sito internet di MarathonBet e, poi, cliccare sul sistema operativo che hai nel tuo dispositivo mobile. Così facendo verrai reindirizzato sullo store di riferimento (App Store, App Gallery o Galaxy Store) per l’installazione diretta.

L’eccezione è rappresentata dall’app per Android perché, come noto, il Google Play Store non accetta app che fanno riferimento ad attività di gambling e betting. Non è comunque un grande problema. Puoi infatti aggirare questa limitazione accedendo al sito MarathonBet con il tuo browser mobile e cliccando il pulsante Scarica l’app.

A questo punto il file .apk che contiene l’applicazione del bookmaker verrà scaricata sul tuo dispositivo. Apri le impostazioni del device e seleziona Sicurezza nelle Impostazioni. Seleziona poi Fonte sconosciuta per autorizzare l’installazione di un’applicazione che non proviene direttamente da Google Play Store.

Torna nell’app scaricata, selezionala e procedi con l’installazione. In pochi istanti l’app sarà correttamente configurata per il tuo telefono, permettendoti di iniziare a scommettere con tutta la sicurezza di MarathonBet!

Bonus MarathonBet, le promozioni per vecchi e nuovi clienti

MarathonBet ha uno schema promozionale piuttosto semplice rispetto a quanto fa la generalità dei nuovi bookmaker, proponendo due sole offerte, principalmente per i nuovi clienti.

Naturalmente, il nostro consiglio è quello di controllare periodicamente quali sono le promozioni e i bonus di MarathonBet direttamente sul sito ufficiale, considerato che il bookmaker aggiornerà spesso le promo, aggiungendone di nuove.

Per il momento, però, dobbiamo limitarci a commentare la presenza di due promo distinte. La prima è quella del Welcome Bonus 2024: basta effettuare un deposito di almeno 10 euro utilizzando il codice promozionale SPORT2024 per ottenere il 50% dell’importo depositato come credito bonus, fino a un massimo di 50 euro (ottenibile versando come primo deposito 100 euro).

Una volta ottenuto il bonus, per sbloccarlo bisognerà effettuare scommesse live per un totale di 4 volte l’importo depositato più l’ammontare del bonus, su eventi con quote minime di 1.50, entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data del deposito.

Per esempio, se depositerai 20 euro otterrai un bonus di 10 euro. Dovrai dunque puntare l’importo di 120 euro su scommesse live con quota minima di 1.50 euro per sbloccare il bonus e le relative vincite.

Sbloccato il bonus, il saldo sarà ancora non prelevabile e potrà essere utilizzato solo per piazzare scommesse. Solamente le vincite ottenute in questo modo potranno essere rese disponibili per il prelievo.

L’altra grande promozione per i clienti MarathonBet è il Cashback: effettua un deposito di almeno 5 euro con il codice promozionale W300, piazza scommesse multiple con minimo 5 euro, per almeno tre selezioni a quota 1.50 e riceverai un cashback del 10% delle puntate totali qualificanti, fino a 50 euro settimanali. L’importo massimo del cashback settimanale è pari a 50 euro, mentre l’importo massimo del totale del cashback per questa promo è pari a 300 euro.

MarathonBet: depositi e strumenti di pagamento e prelievo

MarathonBet mette a disposizione dei propri clienti un’ampia gamma di strumenti attraverso cui effettuare i depositi e i prelevamenti verso e dal proprio conto di gioco.

Per effettuare i depositi è sufficiente accedere al sito ufficiale MarathonBet utilizzando le proprie credenziali e poi fare clic su Deposita. Quindi, vai nella tabella dei pagamenti e seleziona il metodo di pagamento tra quelli che indicheremo tra breve.

Segui le poche istruzioni a schermo e inserisci l’importo che desideri depositare. Clicca dunque su Deposita e verrai reindirizzato alla pagina web del metodo di pagamento. Non ti rimane che seguire le istruzioni riportate sullo schermo fino al messaggio di conferma sullo stato del deposito.

Ricordiamo con questa occasione che tutti i trasferimenti di denaro avvengono praticamente in tempo reale con la sola eccezione dei bonifici bancari, che per essere contabilizzati richiedono 2-3 giorni lavorativi di tempo.

I metodi di pagamento e prelevamento attualmente ammessi da MarathonBet sono:

Carte di credito e debito VISA e Mastercard: nessuna commissione, esecuzione istantanea e 5 euro di importo minimo;

PayPal, Skrill. Neteller, Payz, Jeton Wallet, PaySafeCard: nessuna commissione, esecuzione istantanea e 5 euro di importo minimo;

Apple Pay: nessuna commissione, esecuzione istantanea, 5 euro di importo minimo (non selezionabile per le operazioni di prelevamento).

Ricordiamo anche che il limite massimo di deposito settimanale è attualmente stabilito in 1.500 euro (3.000 euro è il limite mensile), in un unico deposito o più depositi frazionati, fino alla ricezione di un documento di identità in corso di validità e del suo codice fiscale, che sbloccano i limiti di transazione.

>>> Clicca qui per il sito ufficiale di MarathonBet <<<

Marathon Bet Blog, la tua guida per le scommesse sportive

Esaminando il sito di Marathon Bet ci siamo imbattuti anche in una sezione blog piuttosto interessante. Sebbene il numero degli articoli aggiornati settimanalmente non sia elevatissimo, ci sono comunque diverse guide che meritano di essere lette, poiché miglioreranno sicuramente le capacità di interpretazione delle scommesse sportive.

Il livello delle guide e degli approfondimenti che abbiamo letto è di livello medio basso di difficoltà, risultando così molto adatto ai neofiti del betting che desiderano disporre di qualche materiale informativo utile per costruirsi le proprie prime competenze in questo settore.

Come aprire gratis un conto su Marathon Bet oggi

Se a questo punto della nostra recensioni ritieni che Marathon Bet possa fare al caso tuo o, comunque, vuoi dare una possibilità a questo operatore e testare in prima persona la bontà della sua piattaforma, quello che ti consigliamo di fare è aprire un conto gratuitamente cliccando su Registrati ora, che trovi in alto a destra sulla home.

La procedura di registrazione è semplicissima e tutte le informazioni che devi inserire si trovano all’interno di un’unica pagina. Una volta compilati i dati, clicca su Registrati ora, che trovi in fondo alla pagina. Se poi dovessi avere bisogno di un aiuto per la compilazione dei dati o dovessi riscontrare qualche difficoltà tecnica, puoi contattare il servizio clienti dalle 8 alle 21.45 al numero 800 959 107.

Una volta completata questa rapida procedura di registrazione riceverai un’email che ti confermerà l’apertura dell’account. A questo punto, per convalidare il conto, dovrai anche fornire una copia dei tuoi documenti di identità in corso di validità. Ancora prima di talie validazione, però, potrai comunque utilizzare tutti i servizi della piattaforma di gioco dell’operatore.

Login Marathon Bet: come accedere al tuo conto gioco

Accedere a Marathon Bet è molto semplice. Basta infatti visitare il sito internet ufficiale del bookmaker e poi inserire ID accesso e Password nelle rispettive caselle che trovi nella parte alta del sito. Premi poi sul pulsante della freccia (>) verde che trovi di fianco.

Una volta fatto ciò, avrai accesso al tuo account personale e potrai effettuare tutte le operazioni informative e dispositive che vorrai. Ti ricordiamo con questa occasione che le credenziali che potrai utilizzare per accedere con app e dispositivi mobili sono le medesime.

Se poi non dovessi ricordare quali sono le tue credenziali clicca su Password dimenticata?, che trovi sotto la maschera di login, e segui le istruzioni per comprendere come recuperare in pochi minuti il tuo codice di accesso.

>>> Clicca qui per il sito ufficiale di MarathonBet <<<

Opinioni Marathon Bet: pareri e valutazioni sul sito

Se dovessimo esprimere un aggettivo per giudicare Marathon Bet, probabilmente sarebbe “essenziale”. D’altronde, parliamo di un sito senza fronzoli e distrazioni, che va subito dritto al punto: permettere al proprio giocatore di scommettere con la necessaria sicurezza e praticità.

È questo il biglietto da visita dell’operatore ed è questa la conferma che abbiamo trovato in ogni pagina. Non certo un servizio sfavillante o ricco di extra, ma un portale che ti offre quello che cerchi con grande affidabilità.

Marathon Bet è dunque un operatore che sembra soddisfare soprattutto le esigenze di chi vuole avere a che fare con un sito semplice e di facile utilizzo, pronto per ogni uso sia da PC che da smartphone o tablet.

Il nostro suggerimento è dunque quello di aprire qui gratis un conto personale e riscuotere il bonus di benvenuto che ti verrà riservato. Così facendo potrai toccare con mano e in prima persona quali sono le caratteristiche di questo buon bookmaker e decidere con la giusta serenità se faccia o meno al caso tuo.

Ricordati di farci sapere che cosa ne pensi e come ti sei trovato con l’esperienza di Marathon Bet!

