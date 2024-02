Le scommesse sportive Eurobet rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giocatori che desiderano fare un po’ di betting con la necessaria professionalità e sicurezza.

Se dunque sei alla ricerca di un bookmaker che possa proporti tutto quel che ti serve per scommettere con una piattaforma di grande qualità, siamo certi che Eurobet non ti tradirà di certo.

Ma quali sono le caratteristiche del portale di betting di Eurobet? Quali i bonus e le app da scaricare? Si può scommettere live con Eurobet?

Abbiamo cercato di rispondere a queste e a tante altre domande in questa nostra recensione su Eurobet, un focus sulle scommesse sportive di questo ottimo operatore, che andremo ora a delineare in profondità!

Apri un conto con Eurobet: registrazione gratuita e immediata

La prima cosa che vogliamo chiarire con tutti i nostri lettori è una piccola ma importante rassicurazione: aprire un conto con Eurobet è facile e gratuito.

La registrazione avviene infatti in pochissimi minuti, richiede solo alcuni dati fondamentali e ti permetterà di entrare subito nel vivo del betting marcato Eurobet.

Peraltro, anche se puoi naturalmente aprire il conto scommesse Eurobetquando più ti aggrada, farlo oggi stesso non è certo una cattiva idea.

Non solo in questo modo potrai seguire meglio la guida che abbiamo avuto il piacere di redigere per te, ma potrai anche approfittare dei ricchi bonus di benvenuto ora previsti, prima che vengano cambiati!

Se queste ti sembrano essere ragioni sufficienti per poter aprire un conto scommesse con Eurobet, quello che devi fare è accedere al sito ufficiale Eurobet scommessee cliccare su Registrati.

Così facendo verrai reindirizzato in una nuova pagina che ti ricorderà quali sono i bonus di benvenuto previsti. Clicca su Registrati e segui il percorso guidato che il bookmaker Eurobet ti richiede di realizzare per arrivare alla fine dell’iter di iscrizione.

Anche se le finestre ti sembrano numerose, in realtà i dati che devi inserire sono davvero pochi:

Dati personali

Dati account

Indirizzo

Documento di identità

Scelta del bonus

Conferma privacy.

Al termine di questo percorso guidato riceverai un’email ti conferma dell’apertura del conto. A questo punto potrai entrare nel tuo conto personale usando le credenziali scelte in fase di registrazione e effettuare il primo deposito che ti permetterà di ricevere il bonus previsto.

Naturalmente, il conto non sarà ancora pienamente operativo. Per sbloccare tutte le sue funzionalità dovrai infatti attendere la validazione dei tuoi documenti di identità, che di norma avviene entro 2-3 giorni.

Potrai però pur sempre effettuare tutte le scommesse sportive Eurobet che vorrai, con la sola differenza che, in caso di vincita, potrai prelevarle sul tuo conto bancario solamente una volta terminata la validazione dei documenti.

Accedi a Eurobet: login per scommettere

Come anticipavamo poco fa, una volta che hai completato la registrazione del conto su Eurobet, non ti rimane che iniziare a scommettere!

Per farlo devi accedere a Eurobetfacendo il login sulla piattaforma o sull’app. Username e password sono quelle che hai impostato in fase di registrazione o, se hai provveduto a farlo, quelle successivamente modificate.

Terminato il login potrai entrare nel tuo conto personale, navigare nelle impostazioni per personalizzare la tua esperienza di gioco e effettuare il primo versamento nell’area Depositi e Prelievi.

Bonus Eurobet: il ricco benvenuto per i nuovi iscritti

Considerato che abbiamo fatto cenno al fatto che Eurobet ti ricorda fin dalla prima fase della procedura di iscrizione quali sono i bonus che ti verranno riservati, proviamo a vedere brevemente di che si tratta.

Per chi apre un conto per le scommesse sportive Eurobet, le possibilità del Welcome Bonus sono due e, evidentemente, dovrai scegliere di quale approfittare.

La prima è chiamato Welcome Bonus 4 You: registrati e ottieni subito gratis 50 free spin sulla slot Blue Wizard. Effettua poi il primo deposito per ricevere 15 euro di bonus, di cui 5 euro per le scommesse sportive, 5 euro per le slot Premium e 5 euro per il gioco Crazy Time.

Quindi, potrai continuare a divertirti con un bonus fino a 2.320 euro, di cui fino a 300 euro sulle scommesse sportive, fino a 1.000 euro sul casino, fino a 20 euro sul Bingo e il 100% fino a 1.000 euro sul poker.

Si tratta dunque di un bonus molto ampio e strutturato che riguarda non solamente il betting, ma anche altre forme di intrattenimento.

Riepilogando però solo quello che ci interessa, ovvero il mondo delle scommesse sportive di Eurobet, troviamo un bonus che ci regala:

5 euro trascorse 48 ore dal primo deposito

Il 50% dell’importo delle scommesse sportive multiple effettuate entro 7 giorni dalla registrazione, fino a 300 euro.

E l’altro bonus?

Il New Welcome Bonus per le scommesse sportive non è in realtà molto diverso dal bonus di cui sopra, con la differenza che i benefici sono limitati al mondo del betting.

Di fatti, il bonus comprende 5 euro per le scommesse sportive più un bonus di benvenuto del 50% dell’imposto delle scommesse sportive multiple a quota minima 4.00 effettuate entro 7 giorni dalla registrazione, fino a un massimo di 300 euro.

Insomma, tra i due il più conveniente non può che essere il primo: propone gli stessi vantaggi del secondo per quanto riguarda il mondo del betting, ma aggiunge anche una serie di chicche destinate alle slot, al casinò e non solo!

App Eurobet per giocare in mobilità su Android e iOS

Se come noi ami il gioco in mobilità e ti piace scommettere sullo sport in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, non puoi certamente fare a meno di scaricare l’app Eurobet per Android e iOS.

Con la app scommesse Eurobet sarai in grado di accedere a migliaia di eventi sportivi direttamente dallo smartphone o dal tablet, con la stessa praticità e sicurezza di cui potrai beneficiare in caso di gioco da browser.

Professionale e sicura, l’app è disponibile per tutti i principali sistemi operativi, con una consueta accortezza in caso di Android.

Considerato infatti che le app di scommesse sportive non possono comparire ancora sull’app store di Google, per scaricarla dovrai andare sul sito ufficiale Eurobet Sport, scaricare il file .apk e, quindi, installare il software.

Se il tuo cellulare non è in grado di scaricare i file .apk per ragioni di sicurezza, vai su Impostazioni -> Sicurezza e poi spunta la voce Sorgenti sconosciute. Dalle notifiche clicca sul file .apk e il gioco è fatto!

Scommesse sportive Eurobet: calcio, ippica, tennis e non solo

Ora che abbiamo tutte le informazioni utili per comprendere come aprire un conto scommesse su Eurobet, quali sono i bonus per i nuovi giocatori e come usare le app per il betting in mobilità, non ci rimane altro da fare che rispondere a una domanda molto importante: su cosa possiamo scommettere con Eurobet?

In realtà, il palinsesto del bookmaker Eurobet è talmente ampio che sarebbe molto difficile fornire una risposta puntuale a questo quesito.

Eurobet consente infatti di scommettere sul calcio, sul tennis, sull’ippica e su decine di altri sport. Ogni disciplina sportiva è poi declinata in centinaia di match che andranno a costituire un palinsesto mai così ampio e diversificato.

Per quanto riguardare ad esempio il calcio, Eurobet permette di scommesse sul calcio italiano, come le scommesse sulla Serie A o sui campionati inferiori, e sul calcio internazionale, comprese le competizioni Fifa e Uefa.

Scommesse Ippica Eurobet: un ippodromo digitale su cui puntare

In questo ambito di commento ci piace ricordare che le corse dei cavalli hanno sempre rappresentato un punto di riferimento inossidabile per Eurobet. Guardiamo dunque con favore alla presenza di una sezione specifica per le scommesse sull’ippica, con Eurobet che ha voluto premiare tutti gli appassionati di questa disciplina con un’area dedicata.

Grazie a Eurobet è dunque possibile scommettere su tutti i principali eventi legati alle corse dei cavalli, e non solo: registrandosi gratuitamente a Eurobet sarà infatti anche possibile guardare gli eventi in diretta all’interno della stessa piattaforma di gioco, andando a contribuire in modo decisivo a migliorare l’esperienza di scommessa del proprio cliente.

Come scommettere su Eurobet

Scommettere su Eurobet è davvero semplicissimo e, soprattutto se hai già maturato una minima esperienza con il betting su altri operatori, non avrai certamente difficoltà nel piazzare correttamente la tua prima puntata.

Quando infatti ritieni di aver individuato il match (o i match) su cui puntare, selezionalo e vedrai comparire automaticamente la schedina sulla parte destra dello schermo.

A quel punto personalizza la schedina con la scelta tra scommessa singola, multipla o sistema, e valorizza l’importo della puntata. Conferma la puntata e in pochi istanti il bookmaker ti convaliderà la schedina.

Fatto ciò, potrai monitorare la tua schedina in qualsiasi momento andando a consultare le giocate effettuate. In caso di esito positivo della tua giocata, la vincita relativa verrà accreditata in pochi secondi sul tuo conto gioco!

Scommesse Live Eurobet: gioca seguendo il match dal vivo

Un buon bookmaker non può definirsi tale se non ti propone la possibilità di scommettere live, ovvero di puntare sui match proprio mentre sono in corso di svolgimento.

Naturalmente, Eurobet non si esime da questa opportunità e quasi tutti gli eventi in calendario potranno essere fruiti anche attraverso questa modalità.

Per averne conferma una volta che sei sul sito ufficiale Eurobet, vai nella sezione Live e controlla gli eventi in programma: quelli già in corso di svolgimento verranno mostrati nella pagina di accesso, mentre per vedere quelli prossimi dovrai cliccare su Prossime Live.

La modalità per scommettere su questi eventi non cambia: seleziona i match su cui vuoi puntare, valorizza l’esito e l’importo della puntata, per poi confermare la giocata.

Ti ricordiamo che quote e statistiche dell’evento vengono aggiornate in tempo reale, dandoti così l’opportunità di giocare con ancora maggiore coinvolgimento!

Scommesse Virtuali Eurobet, un mondo di opportunità ti aspetta!

Se il mondo delle scommesse sportive reali è troppo piccolo per le tue ambizioni di betting, Eurobet ha per te anche le scommesse virtuali: come suggerisce il loro stesso nome, si tratta di scommesse che puoi realizzare non su eventi reali, ma su riproduzioni algoritmiche di eventi sportivi che vengono simulati da un computer.

Le gare su cui scommetterai non sono dunque reali, ma sono riprodotte tramite software. Per incrementare il livello di coinvolgimento al match virtuale, Eurobet riprodurrà le azioni più salienti sul virtual video, recuperando stralci di gare reali delle squadre su cui scommetterai.

Se la spiegazione di cui sopra ti sembra un po’ complessa… non temere: è molto più facile scommettere in questa modalità che spiegarla!

Per farlo, ti consigliamo dunque di visitare il sito Eurobet nella sezione Virtual e iniziare a farti un’idea: puoi infatti vedere come funziona anche senza doverti registrare sul conto ed effettuare un primo versamento.

Cashout scommesse Eurobet: come funziona?

Tra le funzioni più interessanti che puoi trovare in Eurobet Scommesse c’è anche il Cashout, una modalità di gioco che ti permetterà di richiedere il pagamento delle tue vincite ancora prima che il match sia finito, a patto che la funzione sia disponibile per quella determinata scommessa.

In questo modo potrai monetizzare la tua vincita prima ancora che la partita sia finita, rinunciando a una parte del premio ma assicurandoti la certezza che potrai portare a casa buona parte del premio. Ti ricordiamo che non è possibile effettuare il Cashout se è stato usato del saldo bonus per giocare una scommessa.

Assistenza clienti Eurobet Scommesse: come contattare il customer care

L’assistenza clienti Eurobet Scommesse è contattabile tutti i giorni dalle 9 alle 21. Per farlo devi prima di tutto autenticarti sul sito Eurobet Scommessee poi, dopo aver fatto il login dalla tua area personale, accedere al servizio di assistenza attraverso il tasto della chat nella home page, in alto a destra. Dovrai dunque cliccare su Assistenza clienti e si aprirà la chat che ti permetterà di parlare di un operatore dei problemi manifestati.

Speriamo che questa recensione completa di Eurobet Scommesse ti sia stata utile per saperne di più su quello che è sicuramente uno dei migliori operatori del betting italiano. Facci sapere cosa ne pensi e buon divertimento!