Elabet: Recensioni e Opinioni [Guida completa 2024]

Considerato che su StadioSport siamo sempre alla ricerca dei migliori siti di gioco online, non potevamo certamente fare a meno di recensire Elabet, una piattaforma per il gioco a distanza davvero convincente, parte di un gruppo internazionale molto ben conosciuto, che da qualche tempo ha aperto una sua divisione per l’Italia.

Con queste premesse, abbiamo cercato di approfondire la conoscenza con Elabet cercando di comprendere quali siano i suoi punti di forza, quali i bonus per i nuovi iscritti e per quali motivi potrebbe essere utile aprire un conto gioco gratis (qui) su tale servizio.

Cominciamo subito!

Chi è Elabet: è sicuro o no?

Come nostra abitudine, prima di recensire una piattaforma di gioco abbiamo sempre il piacere di verificare – come requisito di base – se sia legale o meno.

Ebbene, abbiamo fatto lo stesso anche per Elabet scoprendo che è regolarmente riconosciuta dall’ADM. Qui puoi trovare la pagina relativa in cui viene riportata la concessione n. 15479 di Elabet, la società titolare del marchio e i siti internet regolarmente autorizzati.

Sullo stesso sito internet di Elabet è inoltre presente l’atto di concessione (qui in pdf) che la società ha ottenuto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Insomma, stiamo parlando di un operatore serio e regolarmente riconosciuto dall’ADM, con cui potrai giocare con tutta la serenità che necessitano le tue sessioni di intrattenimento online!

Elabet.it – La pagina principale del sito

Scommesse sportive Elabet

Ora che abbiamo capito che Elabet è un operatore di gioco sicuro e professionale, possiamo addentrarci nella sua piattaforma di gioco e capire che cosa ha in serbo per noi.

Essendo noi un sito di sport e di scommesse sportive, eviteremo di parlare della sezione Casino e Slot, del Casino Live e dei giochi Virtuali: tre aree molto ricche all’interno del portale di gioco, che ti lasciamo il piacere di scoprire.

Concentriamoci invece sulle altre tre sezioni in cui è suddiviso il sito: Sport, Live e Ippica.

Sport Elabet: un ricco palinsesto a tua disposizione

La prima delle tre sezioni di nostro interesse è quella dello Sport. Come puoi ben immaginare, al suo interno troverai tutte le scommesse sportive che puoi piazzare sui match in corso: gli eventi sono migliaia (nel momento in cui scriviamo questa recensione sono più di 10.000!) e considerato che per ogni evento ci sono decine di diverse scommesse che puoi piazzare, ne deriva che chiunque all’interno di questa piattaforma di betting potrà trovare ciò che cerca.

Considerato che il ventaglio di scommesse che puoi realizzare è davvero sconfinato, ti diamo qualche dritta per orientarti più rapidamente.

Prima di tutto, cliccando il pulsante Eventi potrai aprire un menu di dettaglio che ti permetterà di navigare nelle varie quote per sport e per data. Nella stessa rica del pulsante Eventi potrai inoltre navigare per le scommesse odierne dei tuoi sport preferiti, oppure guardare gli Eventi speciali, gli Eventi del giorno o i Tornei, un’interessante modalità di gioco che metterà a dura prova la tua abilità previsionale. Trovi poi Draw no bet, una sezione che ti permetterà di scommettere sulla vittoria di una delle due squadre con restituzione della puntata in caso di pareggio.

Ora che ti sei orientato al meglio, trovare il match su cui scommettere sarà molto semplice.

Una volta individuato e scelte le quote su cui vuoi puntare, vedrai comparire sulla parte destra della schermata il ticket che racchiude la tua schedina. Puoi valorizzarla e personalizzarla a piacimento: se punterai su due o più match, potrai scegliere se scommettere singolarmente su ogni partita o farlo con una multipla.

Inserisci poi l’importo della puntata e vedrai valorizzarsi automaticamente la potenziale vincita. Clicca sul pulsante di conferma e entro pochi secondi vedrai il bookmaker convalidare il tuo ticket!

>>> Visita il sito ufficiale Elabet <<<

Live Elabet, le scommesse dal vivo pronte per te!

Se ami le scommesse dal vivo, allora ti conviene sicuramente buttare un occhio nella sezione Live, dove trovi l’elenco di tutti i match che sono abilitati a questa opportunità.

Anche in questo caso, val sicuramente la pena rammentare che stiamo parlando di tantissimi eventi in ogni momento del giorno e della notte: potrai usare le maschere di ricerca o cliccare sugli sport corrispondenti per trovare rapidamente ciò che fa per te.

Per quanto poi riguarda le modalità di scommessa, le regole sono le medesime che abbiamo già visto nelle scorse righe per la generalità delle scommesse. Trova pertanto i match su cui vuoi puntare, scegli la quota, valorizza l’importo della giocata e poi conferma la schedina!

Ippica Elabet, un’offerta dedicata sui cavalli

La terza sezione sul betting di cui vogliamo parlarti è quella dell’Ippica, uno sport anticamente e strettamente legato al mondo delle scommesse.

Uno dei motivi per cui le scommesse ippiche sono così ambite è che sono molto semplici e intuitive. Tutto quello che dovrai fare sarà indovinare correttamente la vittoria di un cavallo o il suo piazzamento, oppure un altro evento previsto da Elabet, come il tris o altre opzioni). Facile, no?

Promozioni Elabet: i bonus per vecchi e nuovi giocatori

I bonus di benvenuto sono sicuramente tra gli elementi a cui i giocatori prestano la maggiore attenzione nel momento in cui scelgono un bookmaker. D’altronde, è molto difficile resistere alla tentazione esercitata da un credito che viene elargito gratuitamente e che può essere utilizzato per rendere ancora più conveniente le proprie prime esperienze di gioco, o quelle successive!

Ebbene, anche in questo ambito Elabet se la cava piuttosto bene, considerato che offre una serie di bonus per le scommesse sportive non certo irrilevante.

In particolare, il primo bonus di cui vogliamo parlarti è il Bonus di Benvenuto Sport, che propone un credito fino a 100 euro in bonus (100% del primo deposito) più 10 euro di FreeBet subito.

Ricevere il bonus di benvenuto Sport è davvero molto semplice. Quello che ti viene chiesto di fare è infatti:

Registrarti su Elabet.it (sito ufficiale);

Inviare un documento di identità in corso di validità per convalidare il conto gioco;

Effettuare il primo deposito di almeno 10 euro entro 7 giorni dall’apertura del conto gioco.

Una volta ottenuto il bonus, questo non sarà ovviamente già utilizzabile. Sarà invece reso utilizzabile a seguito del raggiungimento del requisito di scommessa pari a 3, ottenuto giocando l’importo depositato esclusivamente nella sezione Sport, su scommesse pre-match, multiple, con quota totale pari ad almeno 4 o superiore, entro 7 giorni dall’accredito sul conto. Ricordiamo inoltre che le schedine devono contenere almeno 3 eventi e che la quota minima per ogni evento è di 1.5. alla scadenza, se il requisito di scommessa non sarà stato raggiunto, allora il bonus assegnato verrà annullato.

Per quanto concerne invece il FreeBet, ti segnaliamo come il coupon di 10 euro sarà assegnato per l’utilizzo entro 24 ore dal ricevimento del documento di identità in corso di validità, purché ciò avvenga entro 30 giorni dalla registrazione. La FreeBet dovrà essere giocata entro 24 ore dall’assegnazione su una schedina multipla con almeno 3 eventi, con quota minima di 1.8 per singolo evento.

In aggiunta a questo ricco bonus, il bookmaker propone anche il Bonus Settimanale Sport, una FreeBet da 5 euro che potrai ottenere in questo modo:

essere registrato su Elabet.it e avere trasmesso una copia valida del tuo documento di identità;

avere effettuato un deposito di almeno 10 euro entro il termine della settimana qualificante;

avere effettuato una scommessa multipla qualificante.

Più nel dettaglio, ti ricordiamo che la prima scommessa qualificante della settimana ti darà diritto all’assegnazione di 5 euro in FreeBet a condizione che il conto di gioco sia stato correttamente validato e che sia stato effettuato il deposito sopra indicato.

Per scommessa qualificante si intende una scommessa effettuata con saldo reale dal valore di almeno 10 euro, con una multipla di selezioni pre-match o live, con quota totale di almeno 5 o superiore. La schedina dovrà inoltre contenere almeno 4 eventi con quota minima di 1.5 per ogni singolo evento.

Come aprire un conto gioco su Elabet: registrazione di un account

Se a questo punto ti ritieni convinto che Elabet sia il bookmaker che fa per te e vuoi finalmente aprire un account gratuito, non ti rimane altro da fare che rompere ogni indugio e cliccare qui per avviare l’iter di registrazione.

Noterai che la procedura che ti condurrà all’apertura dell’account è molto semplice.

Prima di tutto, Elabet ti metterà di fronte a un bivio chiedendoti quale bonus vuoi riscuotere: da una parte troveremo il bonus di benvenuto al casinò, dall’altra parte il bonus di benvenuto per lo sport.

Naturalmente, essendo il nostro focus incentrato sullo sport e sulle scommesse legate allo sport, abbiamo scelto il Bonus Benvenuto Sport. Se invece desideri anche giocare al casinò, ti informiamo che il bonus relativo ammonta al 100% fino a 1.000 euro oltre a 50 FreeSpin senza deposito. Rimane pur sempre valida anche l’ipotesi di non riscuotere alcun bonus di benvenuto e procedere così alla registrazione senza promozione.

Superato questo primo scoglio, procedi alla compilazione di tutti i form con i tuoi dati personali, quelli sul documento di identità e quelli sulla residenza. Scegli poi le tue credenziali di accesso, metti i segni di spunta sui termini e sulle condizioni, e clicca sul pulsante Registrati, che trovi nella parte bassa e a destra della pagina.

A questo punto il bookmaker ti confermerà l’avvenuta registrazione del conto e ti invierà un’email con cui potrai procedere alla definitiva convalida.

Login Elabet: come entrare nel tuo conto personale

Una volta che hai terminato l’iter di registrazione, potrai in qualsiasi momento entrare nel tuo conto facendo il Login Elabet.

Entra dunque nel sito ufficiale del bookmaker e nella parte alta della pagina inserisci il tuo username e la tua password. Quindi, premi il pulsante di accesso e, in pochi istanti, ti troverai all’interno del tuo conto di gioco personale!

>>> Vai sul sito ufficiale di Elabet <<<

Strumenti di pagamento: depositi e prelievi con Elabet

Ora che sei all’interno del tuo conto gioco, dovrai effettuare un primo deposito che ti permetterà di riscuotere il ricco bonus di cui sopra. Noterai qui che Elabet propone ai propri clienti ampie opportunità per poter effettuare i versamenti con il tuo strumento di pagamento preferito.

Troverai dunque la possibilità di ricaricare il tuo conto gioco con i bonifici bancari o con le carte di credito e di debito Visa e Mastercard, o ancora con i portafogli elettronici Skrill, Neteller e, infine, Rapid e Nuvei.

Ti ricordiamo con questa occasione che tutti i trasferimenti avverranno in tempo reale con la sola eccezione dei bonifici bancari, che richiederanno 2 o 3 giorni lavorativi di tempo per essere correttamente contabilizzati.

Contatti Elabet: Assistenza clienti e non solo

Elabet è contattabile in diversi modi e, anche questo, è uno dei grandi punti di forza di questa società, la cui assistenza clienti sarà ben lieta di rispondere prontamente a ogni contatto.

In primo luogo, ricordiamo che la sede legale e amministrativa di Elabet si trova presso Lopoca Gaming Italy Ltd, in Quad Central Q3 Level 3 – Triq L – Esportaturi Zone 1 Central Business District, BIRKIRKARA CBD 1040, Malta.

Puoi anche scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

support@elabet.it per informazioni di natura commerciale, per l’invio della documentazione per le operazioni di ricarica e prelievo dal conto e per la segnalazione di errori e malfunzionamenti del sito;

kyc@elabet.it per l’invio dei documenti di riconoscimento per la convalida degli account.

Per maggiore comodità, ti ricordiamo che nella parte destra e in basso di ogni pagina troverai il pulsante utile per inviare un messaggio diretto al customer care. Sfruttalo per fare ancora prima!

Opinioni finali Elabet: pareri e commenti su questo sito

Giunti a margine di questa nostra lunga recensione, non ci rimane che esprimere un’opinione sicuramente positiva su Elabet, un bookmaker senza tanti fronzoli che ci ha convinto per la semplicità e la completezza della sua offerta.

La piattaforma è stabile e veloce, i bonus sono molto competitivi, le quote sono in linea con i migliori standard di mercato. Insomma, elementi sufficienti per renderlo un operatore da tenere tra i propri preferiti!

