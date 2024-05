CheScommessa Recensioni: Opinioni e Guida Completa [2024]

Il mondo dei bookmaker non finisce mai di stupirci. E, dunque, non dovrebbe sorprendere che di fianco a qualche grande nome il mercato ci proponga anche operatori particolarmente agguerriti e innovativi che sembrano avere tutte le carte in regola per garantirci una buona dose di soddisfazione.

È con questa premessa che oggi vogliamo parlarti di CheScommessa, un bookmaker davvero convincente che abbiamo utilizzato a lungo nelle scorse settimane per realizzare questa recensione completa di opinioni e pareri che ti permetteranno di comprendere se si tratti o meno di un portale che possa fare al caso tuo. Cominciamo!

Chi è CheScommessa: è sicuro o è una truffa?

Come abbiamo sempre l’abitudine di fare, la prima cosa su cui ci soffermiamo nell’analisi di un bookmaker è la sua credibilità sul mercato. Ovvero, CheScommessa è una truffa o è un bookmaker di cui possiamo fidarci?

Per comprenderlo valutiamo innanzitutto le sue autorizzazioni: CheScommessa è un operatore qualificato di proprietà della società italiana Slot Plus srl, società a responsabilità limitata che ha sede a Francavilla Fontana (FR) e che ha conseguito regolare licenza per il gioco a distanza n. 15469.

Ci troviamo dunque dinanzi a un operatore regolamentato, che ha ottenuto apposita licenza e che, come tale, è sottoposto a tutti i più rigorosi controlli in materia di requisiti di legalità.

Insomma, un sito sicuro a cui ci si può rivolgere con la necessaria fiducia!

Scommesse sportive CheScommessa, un’offerta molto competitiva

Ora che abbiamo capito che di CheScommessa ci si può fidare, possiamo fare un altro passo in avanti nella conoscenza di questo operatore e verificare quali siano le proposte che ci avanza per quanto concerne le scommesse sportive.

Si può così facilmente notare come all’interno di CheScommessa il giocatore potrà scegliere giorno dopo giorno quello che preferisce tra le scommesse degli eventi sportivi delle discipline più gettonate o quelle di maggiore nicchia.

In ogni caso, rimangono invariati i vantaggi: un comparto grafico intuitivo e accattivante, bonus multiple, quote elevate, quote maggiorate, tutti i mercati che si potrebbero desiderare e tanto altro ancora.

Scommesse live CheScommessa, punta mentre i match si stanno giocando!

CheScommessa non fallisce il colpo nemmeno per quanto concerne il live betting, ovvero la possibilità di effettuare delle scommesse sportive proprio mentre i match sono in corso di svolgimento.

La sezione del live betting che puoi trovare sul sito ufficiale è infatti molto ricca e nutrita, presentandoci ogni giorno centinaia di eventi da seguire. Non solo: grazie a diversi accordi che il bookmaker ha stipulato con alcuni operatori televisivi, alcuni degli eventi live sono seguibili direttamente dalla piattaforma di gioco.

È insomma sufficiente registrarsi per garantirsi la visione live dei match su cui si può scommettere!

Come fare la prima scommessa su CheScommessa

Fare la propria prima scommessa su CheScommessa è molto semplice e non richiede certamente bisogno di una guida specifica in materia.

Abbiamo comunque voluto fare il punto anche su questo aspetto, guidandoti passo per passo alla conclusione del tuo primo ticket:

Entra nel tuo conto online

Usa le maschere di ricerca per individuare l’evento su cui vuoi scommettere

Seleziona l’esito del match che ritieni probabile possa verificarsi

Vedrai comparire nella parte destra della pagina la schedina con la valorizzazione delle quote

Se scommetterai su più di due match potrai scegliere se puntare in singola o in multipla

Scegli l’importo da scommettere

Conferma il ticket!

Così facendo, in pochi istanti il bookmaker ti confermerà l’avvenuta giocata della tua schedina e, a quel punto, non ti rimarrà altro da fare che incrociare le dita e seguire i match!

Tutti i bonus di CheScommessa

CheScommessa dispone di un ventaglio di bonus e promozioni davvero vasto che, oltre allo sport, va ad abbracciare anche il mondo del casinò online.

Purtroppo, attualmente manca una promozione dedicata espressamente al betting. Il bonus registrazione prevede infatti un credito di 30 euro, di cui 28 euro sulle slot e 2 euro sullo sport, senza obbligo di versamento (non è dunque un bonus di primo deposito), per consentirti di provare i servizi dell’operatore.

Il bonus è ottenibile facilmente. Basta infatti:

Inserire i tuoi dati e aprire un conto gioco gratis sul sito ufficiale

Caricare la copia dei propri documenti di identità in corso di validità

Una volta validato il documento, il bonus sarà attivo e giocabile!

Per quanto concerne la parte slot, i 28 euro del bonus potranno essere utilizzati entro 3 giorni dall’erogazione con valore fun bonus pari a 50x del requisito di giocata. Non tutti i giochi sono però ammessi per lo sblocco: valgono solo i titoli dei provider Playson, Pragmatic Play, Fusion Gaming, Habanero, WorldMatch e Nemesis.

Per quanto invece riguarda la parte dei 2 euro di bonus sportivo, sono ammesse le multiple pre-match (sono escluse le giocate a sistema) con minimo 5 eventi per ticket. La quota minima per la selezione è pari a 1.60, mentre la vincita massima sbloccabile sarà pari a 2 euro. Ricordiamo che è possibile scommettere solo sul calcio e che gli esiti selezionabili sono solo 1X2 finale, gol / no gol, under / over. Anche questo bonus è utilizzabile solo ed esclusivamente entro 3 giorni dall’erogazione.

Una volta ottenuta una vincita dalla scommessa gratuita, potrai utilizzarla in multipla, pre-match, live e mix (escluse giocate a sistema) con minimo 5 eventi, quota minima per selezione pari a 1.60.

Come registrare un conto gratis su CheScommessa

Speriamo che i brevi spunti che abbiamo sopra riepilogato per te ti siano stati utili per avere un’idea più chiara di quelle che sono le principali caratteristiche di convenienza di CheScommessa.

Come vedremo nelle prossime righe, in realtà i vantaggi che ti saranno riservati non sono certo finiti qui.

Se tuttavia già ora vuoi aprire un conto gioco gratis e approfittare dei bonus, non devi far altro che:

Accedere al sito ufficiale CheScommessa

Cliccare su Registrati, il pulsante verde che trovi in alto a destra

Inserire i tuoi dati personali, quelli di residenza e i contatti

Caricare una copia dei documenti di identità in corso di validità

Scegliere le credenziali di accesso

Confermare l’intenzione di aprire un conto.

In pochi istanti il bookmaker convaliderà la tua richiesta e ti invierà un’e-mail di conferma.

Considerato che la verifica dei documenti avverrà manualmente da parte di un operatore, per la loro convalida potrebbero essere necessari 2-3 giorni lavorativi.

Ad ogni modo, poco male. Anche nel breve lasso temporale che separa l’apertura dell’account alla convalida dei documenti di identità potrai pur sempre operare al 100% sul sito, ponendo in essere le tue prime scommesse.

L’unica cosa che non potrai fare sarà legata al prelevamento delle vincite, che richiedono necessariamente la convalida dei documenti.

Login CheScommessa, come accedere al tuo conto personale

Ora che ti sei registrato su CheScommessa, sappi che ogni volta che vorrai accedere al tuo conto gioco personale dovrai effettuare il login sul sito ufficiale.

Clicca dunque su Accedi, il pulsante che trovi in alto nella pagina, di fianco a Registrati, e poi inserisci username e password. Quindi, clicca ancora su Accedi.

Se dovessi aver dimenticato le credenziali, clicca su Hai dimenticato la password? per avviare il breve processo di ripristino.

Contatti CheScommessa: come risponde il customer care?

Uno dei punti di forza di questo bookmaker è legato al suo customer care: sappiamo bene quanto sia importante disporre di un operatore che risponda puntualmente alle richieste della clientela, e quanto sia importante avere a che fare con un’assistenza clienti che possa risolvere in tempi rapidi qualsiasi ostacolo tra noi e il godimento del servizio di scommesse sportive.

Le opportunità che hai per contattare il customer care di CheScommessa sono principalmente tre:

Clicca sul pulsante della live chat, in basso a sinistra, per avviare una prima conversazione. Il customer care è attivo dalle 9 alle 20, tutti i giorni;

Invia un’email all’indirizzo di posta elettronica assistenza@chescommessa.it;

Contatta telefonicamente il call center al numero 0831 810326. Anche in questo caso, l’assistenza clienti risponderà tutti i giorni dalle 9 alle 20.

La nostra impressione del servizio clienti di CheScommessa è davvero molto positiva. Abbiamo sempre ottenuto risposte in tempi rapidi e la disponibilità di un operatore telefonico è sicuramente un valore aggiunto in un mercato in cui invece spesso i bookmaker preferiscono i contatti tramite mail ticket.

In ogni caso, ti ricordiamo anche che prima di contattare il customer care potresti cercare di risolvere i tuoi problemi da solo cliccando su Aiuto e Supporto -> F.A.Q. Qui troverai la risposta alle domande più frequenti!

Come funziona il Programma Fedeltà di CheScommessa

Le buone notizie non sono però finite qui. CheScommessa dispone infatti di un programma fedeltà che premia la tua esperienza di gioco nel proprio sito, condividendo con te crescenti vantaggi.

Per partecipare al programma fedeltà è sufficiente:

Validare il tuo conto: registrati e inviare una copia del tuo documento di identità

Attendere che il conto sia validato

Effettuare il primo deposito

Iscriversi alla newsletter: puoi farlo sia in fase di registrazione che in un secondo momento andando su Profilo -> Impostazioni Profilo.

Una volta entrato nel programma fedeltà, partecipa alle missioni quotidiane, settimanali e mensili: si tratta di piccole attività che moltiplicheranno il tuo divertimento e ti permetteranno di guadagnare punti.

Consulta poi la pagina delle promozioni per scoprire gli altri modi per guadagnare punti: potrai ottenerle scommettendo sui giochi e sui casinò, o partecipando alle tante altre iniziative riservate per te.

Man mano che accumulerai dei punti, potrai scalare la classifica e salire di livello. Vai poi nello shop e scopri il catalogo premi: seleziona quelli che puoi acquistare con i punti accumulati e preparati a un divertimento ancora più coinvolgente!

Opinioni CheScommessa: pareri e commenti sul bookmaker

Siamo così giunti alla fine di questa lunga recensione di CheScommessa, un bookmaker che ci ha convinto per la sua qualità di gioco e la stabilità della sua piattaforma.

In queste righe abbiamo cercato di fare il punto su quali siano i principali punti di forza dell’operatore ma, per ovvie esigenze di spazio, non abbiamo certo fatto in tempo ad elencarle tutte.

Proprio per questo motivo il nostro suggerimento è quello di aprire un conto gioco oggi e gratuitamente: ti permetterà di mettere mano in prima persona ai tanti vantaggi che il bookmaker è ben lieto di garantirti.

In tal proposito, il bonus di benvenuto potrebbe non sembrarti granché paragonato agli altri bookmaker, ma non lasciarti trarre in inganno: si tratta infatti di un bonus di benvenuto senza deposito, che potrai utilizzare per le tue scommesse e i giochi preferiti nel casinò online.

I requisiti per l’ottenimento sono insomma davvero semplici da conseguire, e potrai poi utilizzare in vario modo le vincite così ottenute.

Insomma, parliamo di un operatore che ci ha convinto per la sua qualità e per la sua varietà di servizio, che include anche un customer care davvero molto valido, raggiungibile anche attraverso il contatto telefonico.

Speriamo di averti fornito spunti sufficienti per un giudizio completo e coerente di questo bookmaker. Se vuoi saperne di più visita il sito ufficiale o scrivici nei commenti per entrare in contatto con il nostro staff!

