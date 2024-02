Bwin è da tempo uno dei nomi più noti nel settore del betting sportivo: grazie a una notorietà maturata anche mediante le tante partnership createsi negli anni, una piattaforma qualitativamente eccellente e tante attenzioni alla propria clientela, parliamo sicuramente di un operatore che faresti meglio a non sottovalutare.

Proprio per queste ragioni oggi abbiamo voluto mettere a punto una recensione completa di Bwin Scommesse, soffermandoci sull’offerta che Bwin ha realizzato nei confronti degli scommettitori.

Vediamo allora quali sono tutte le principali caratteristiche di questo operatore e perché potrebbe essere davvero la piattaforma di betting che fa al caso tuo!

Bwin

Registrazione Bwin Scommesse: come aprire un conto gioco online in 2 minuti

Come sempre abbiamo il piacere di fare, il punto di partenza della nostra guida alle scommesse Bwin è la comprensione di come sia possibile aprire un account personale su questo operatore.

Naturalmente, puoi fare questa operazione in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Tuttavia, farlo subito, proprio mentre stai leggendo questa recensione, ti sarà utile per almeno una coppia di motivi:

potrai seguire meglio le indicazioni che riporteremo qui sotto, che in parte fanno riferimento a funzioni accessibili dopo il login su Bwin; potrai aggiudicarti il ricco bonus di benvenuto che è oggi previsto per chi apre un conto su Bwin. Ti ricordiamo che i bonus di benvenuto sono promozioni straordinarie, che spesso vengono riviste dall’operatore. Aprendo un account ora ti permetterà di non perderlo!

Ricordato tutto ciò, per aprire un conto su Bwin non devi far altro che accedere al sito ufficiale qui e, premendo il pulsante di registrazione, seguire le brevi istruzioni che troverai a video.

La procedura di iscrizione non è difforme a quella che potrai trovare nella generalità dei bookmaker.

Quello che ti viene richiesto dai bookmaker è infatti di compilare i form con i tuoi dati anagrafici e quelli di residenza, indicare le credenziali che vuoi utilizzare e caricare una copia dei documenti di identità in corso di validità.

Alla fine di questa procedura il bookmaker ti fornirà la convalida dell’apertura del conto e portai iniziare ad utilizzarlo per i depositi, la riscossione del bonus e le prime scommesse.

Per la validazione dei tuoi documenti di identità occorreranno invece alcuni giorni in più. Non è però un problema, considerando che l’unica cosa di importante che non potrai fare prima della validazione è semplicemente l’effettuazione dei prelievi.

Login Bwin Scommesse, come accedere al tuo conto gioco

Una volta registrato il conto gioco su Bwin potrai accedere in qualsiasi momento al tuo account personale sia da browser che tramite app. Poco cambia, considerato che le credenziali che dovrai utilizzare sono le stesse!

Pertanto, avuto accesso al sito ufficiale di Bwin non dovrai far altro che inserire username e password laddove richiesto e premere il pulsante di login.

Le cose sono similari se deciderai di avere accesso alla piattaforma di betting di Bwin con l’app: in pochi istanti avrai accesso al tuo account personale e potrai effettuare tutte le operazioni informative, dispositive e di scommessa che vorrai!

Bonus di benvenuto Bwin Scommesse, un mondo di vantaggi promozionali ti attende

Uno dei motivi che dovrebbe spingerti ad aprire un conto gioco su Bwin Scommesse è certamente costituito dalla disponibilità di un ricco bonus di benvenuto, una promozione che renderà molto più conveniente la prima esperienza di gioco all’interno di questo portale.

Peraltro, il bonus di benvenuto di Bwin Scommesse è solamente una delle tante promozioni che l’operatore ha scelto di riservarti, dimostrandosi così particolarmente vicina ad accontentare le esigenze della propria clientela.

Tornando però al Welcome Bonus, si tratta di un’offerta di benvenuto fino a 260 euro, per usufruire della quale dovrai:

registrarti sul sito ufficiale Bwin qui, in una procedura facile e veloce

in una procedura facile e veloce effettuare il tuo primo deposito per un importo minimo pari a 10 euro.

Così facendo riceverai:

10 euro sulla prima scommessa

bonus del 50% fino a 100 euro

10 euro di bonus per 15 settimane

30 free spin sulla slot Book of Kings.

Si tratta pertanto di un bonus molto ampio e strutturato, che ti permetterà di usufruire di tanti vantaggi che renderanno la tua esperienza di gioco ancora più appagante.

Come ogni bonus dei bookmaker, ti ricordiamo anche in questo caso che la promozione è soggetta a termini e condizioni. Per esempio, il bonus scommesse fino a 100 euro è pari al 50% dell’importo delle scommesse che sono effettuate entro 7 giorni dalla registrazione fino a un massimo corrispondente all’importo del primo deposito e comunque non superiore a 100 euro.

Le scommesse valide e computate ai fini dell’erogazione di tale bonus sono esclusivamente quelle sportive in multipla (non valgono le scommesse singole o i sistemi) su almeno 3 selezioni regolarmente accettate e registrate entro 7 giorni dall’apertura del conto di gioco. La quota minima delle selezioni singole nella multipla deve essere pari o superiore a 1.50.

Bwin Scommesse calcio e non solo: un palinsesto tra i più ricchi del web

Ora che abbiamo compreso in che modo ci si possa registrare su Bwin e quali siano le caratteristiche di questo operatore, incluso il suo bonus di benvenuto, possiamo addentrarci all’interno del cuore dell’offerta di servizio della piattaforma: le scommesse sportive.

Bwin vanta un ricchissimo palinsesto di betting: potrai dunque effettuare scommesse sul calcio (Serie A e altri campionati), sul tennis, sul basket e su ogni altra disciplina di cui tu sia appassionato o sulla quale vuoi comunque scommettere.

Ognuna delle discipline sportive su cui potrai effettuare i tuoi approfondimenti da scommettitore è poi declinata in centinaia di eventi quotidiani, in maniera tale che tu non abbia alcuna difficoltà a trovare quello che cerchi.

Se poi all’interno di questo ampio palinsesto temi di perderti… non avere paura: ci sono sempre le Quick Bet, scommesse rapide che ti verranno proposte da Bwin e che potrebbero celare interessanti opportunità di vincita!

In ogni caso, una volta che avrai scelto i match su cui puntare e valorizzato le previsioni, vedrai apparire sulla destra il ticket, con tutte le tue previsioni. Potrai dunque giocare la singola o aggiungere altri match, creando una multipla o dei sistemi. Noterai inoltre che ad ogni aggiunta il valore della quota e degli eventuali bonus si aggiorneranno in tempo reale.

Quando sarai convinto delle tue puntate, inserisci l’importo che vuoi scommettere e premi il tasto di conferma.

In pochi istanti il bookmaker convaliderà la tua schedina, che potrai sempre recuperare nella lista delle giocate!

Bwin Scommesse Live: gioca mentre i match sono in svolgimento!

Tra le varianti di scommesse sportive su cui ci piace maggiormente condividere un cenno di particolare apprezzamento ci sono le scommesse live Bwin.

Come forse sai già se hai già avuto esperienze di gioco con il live betting, le scommesse dal vivo di Bwin sono una possibilità per rendere ancora più emozionante e coinvolgente il tuo gioco online!

Con Bwin potrai infatti non solamente scommettere prima dell’inizio dell’incontro, bensì anche quando il match è già iniziato!

All’interno della sua piattaforma, infatti Bwin aggiorna in tempo reale quanto sta accadendo sui campi da gioco, permettendoti di disporre di quote sempre allineate alla situazione del match in corso.

Potrai in questo modo prendere posizione con le tue puntate man mano che segui l’evoluzione della partita, avendo una motivazione in più per non perdere nemmeno un’azione delle tue squadre preferite!

Per quanto riguarda il funzionamento del live betting, niente cambia rispetto alle scommesse sportive tradizionali.

Dovrai pertanto scegliere i match live su cui vuoi scommettere e poi indicare l’esito che ritieni plausibile. Valorizzare poi l’importo della puntata e confermala sul ticket che apparirà sulla destra.

Bwin Scommesse App: tutto il betting a portata di dito

Come probabilmente stai già immaginando e come in parte abbiamo già ricordato, oltre che con la versione desktop Bwin ti permette di giocare alle sue scommesse sportive anche attraverso l’app per smartphone o tablet.

Come molti altri bookmaker, peraltro, Bwin ha scelto di garantire ai propri utenti un’app dedicata per lo sport, riservando invece a casinò, poker e bingo altre applicazioni.

Per scaricarla collegati al sito ufficiale di Bwin e poi scegli l’app desiderata.

Nel caso in cui tu abbia un iPhone o un’iPad, e dunque un dispositivo con sistema operativo iOS, l’app verrà installata automaticamente sul tuo dispositivo poiché presente sull’App Store.

Se invece hai un dispositivo Android, c’è da fare un passaggio in più: scarica il file .apk dell’app Bwin Scommesse e poi installalo cliccando su tale file all’interno del device.

Se l’installazione non dovesse partire, non preoccuparti: vai nelle impostazioni di sicurezza del tuo smartphone e abilità la possibilità di installare app di terze parti.

In pochi istanti vedrai l’applicazione correttamente installata sul cellulare o sul tablet e potrai iniziare a giocare in mobilità, dove e quando vuoi!

Assistenza Bwin scommesse: come contattare il supporto clienti

Bwin dispone di una piattaforma di gioco completa e professionale: è ben difficile che tu possa avere bisogno di contattare il servizio clienti per malfunzionamenti & co.

Tuttavia, è sempre possibile che possa capitare qualche incomprensione o tu possa andare incontro ad alcune difficoltà, tecniche e non solo.

In queste ipotesi sapere di poter contare su un supporto clienti pronto ad assisterti è di grande importanza.

Ma come contattare l’assistenza clienti Bwin?

Per farlo hai diversi canali che, comunque, ti consigliamo di percorrere solamente una volta che hai dato uno sguardo alla ricca sezione delle FAQ presenti all’interno del portale.

Se tra le FAQ non dovessi trovare ciò che cerchi, potrai pur sempre contattare l’assistenza Bwin tramite la live chat, disponibile dalle 9 alle 21 anche per gli utenti che non sono clienti o che comunque non si sono autenticati con le proprie credenziali sul portale di gioco.

In ulteriore alternativa Bwin risponde anche via e-mail ai messaggi di posta elettronica: per far ciò, vai nella sezione Contatto del portale Bwin e completa il form con tutti i tuoi dati per ricevere in tempi rapidi una risposta da parte del customer care.

Opinioni Bwin Scommesse: conviene aprire un conto gioco? È sicuro?

Concludiamo la nostra recensione a Bwin Scommesse con alcune riflessioni che probabilmente alcuni dei nostri lettori stanno aspettando. Conviene aprire un conto gioco su Bwin? È sicuro?

La risposta breve che vogliamo darti è: si!

Bwin è un operatore sicuro e professionale, regolamentato ADM. Opera in Italia con l’opportuna licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e garantisce livelli di tutela e protezione degli utenti molto alti.

Al di là di ciò, Bwin è anche uno dei migliori operatori per le scommesse sportive. Il suo palinsesto è ampio e diversificato, in grado di abbracciare numerose discipline sportive (dalle più gettonate a quelle meno seguite), con quote competitive e una buona facilità di personalizzazione dei ticket: tra multiple e sistemi, bonus e quote maggiorate, non avrai certamente difficoltà nel trovare la scommessa dei tuoi sogni!

Concludiamo inoltre ricordando come il bonus di benvenuto e le altre promozioni che Bwin ha predisposto per tutti i suoi scommettitori sono davvero convincenti, tra le migliori del mercato. Completa l’offerta una buona assistenza clienti, disponibile attraverso diversi canali e, così facendo, raggiungibile in ampie fasce orarie con la certezza di ricevere una risposta tempestiva e esaustiva.

Insomma, si tratta certamente di una buona piattaforma di gioco sia per quelle persone che desiderano iniziare a scommettere sullo sport e sono alla ricerca di un servizio leader per poterlo fare con le migliori soddisfazioni, sia per quelle persone che sono già clienti di un bookmaker ma desiderano passare a uno più competitivo!