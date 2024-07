La Codacons si scaglia contro Dazn dopo l’annuncio da parte della piattaforma di streaming di un ulteriore rincaro dei prezzi che partirà da prossimo 22 agosto.

Dazn: Codacons annuncia esposto all’Antitrust con i nuovi rincari. Stadiosport.it

Arriva la terza ondata di rincari tariffari decisa da Dazn che partirà dal prossimo 22 agosto, la quale si va a sommare alle già precedenti decisioni di aumento che si sono susseguite nelle seguenti stagioni da parte della piattaforma di streaming. Il rincaro riguarderà ancora una volta il piano Standard ed andrà a colpire soltanto tutti gli utenti che avranno intenzione di sottoscrivere l’abbonamento mensile il quale passerà da 34,99 euro a 59, 99 al mese, mentre il prezzo di listino resterà invariato per tutta quella fascia di utenti che deciderà di sottoscrivere l’abbonamento annuale pari a 359 euro.

È opportuno ricordare che la piattaforma di streaming britannica detiene i diritti televisivi della nostra Serie A fino al prossimo giungo 2029, impegnandosi a pagare oltre 900 milioni di euro. Sta di fatto, però, che l’ennesima decisone di revisione dei piani tariffari decisa dall’azienda è finita sotto la supervisione della Codacons, la quale ha prontamente esposto il tutto all’attenzione dell’Antitrust, considerando tale manovra del tutto scorretta commercialmente parlano e chiedendo all’ente di vigilare che le attuali manovre tariffarie siano conformi alle disposizioni vigenti.

La Codacons fa appello sul fatto che l’ennesimo mutamento commerciale non sia di fatto giustificato e inoltre, la comunicazione trasmessa per email dalla piattaforma ai propri utenti non permetterebbe di percepire in maniera immediata tali modifiche ai diretti interessati. Questo perché Dazn esordisce nell’email inviata agli utenti con un contenuto totalmente differente rispetto al vero scopo della comunicazione, concentrandosi a informare i propri utenti sulle varie novità dei pacchetti relative ai Giochi Olimpici 2024 e su dettagli di altri sport, solo dopo questa lunga premessa infatti, sarà ripreso il tema dell’ennesimo rincaro dei prezzi.

In seconda battuta, invece, l’ente a tutela dei consumatori recriminerebbe di fatto l’ingiustificata approvazione di queste nuove tariffe oltre al fatto che non si comprenderebbe il fine della dicitura emersa nella email “mutate condizioni di mercato” su cui si baserebbero poi le scelte di aumento, visto che negli ultimi tempi l’inflazione in Italia è ferma all’0,8% e le ripetute azioni messe in atto contro la pirateria avrebbero contribuito ad aumentare il controllo in materia di streaming illegale.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.