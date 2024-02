Ricco di opportunità di divertimento, semplice da usare ma straordinariamente professionale, con un bonus di benvenuto di primo livello e un’ottima assistenza clienti, AdmiralBet potrebbe presto diventare il tuo bookmaker preferito!

Consapevoli della bontà di questa proposta di servizio, destinata a tutti gli scommettitori italiani, nelle prossime righe abbiamo cercato di fare il punto su quali siano le caratteristiche di questa piattaforma e del perché riteniamo che possa fare anche al caso tuo.

Vediamo insieme di che si tratta e che cosa hanno in serbo per noi!

AdmiralBet

Apri un conto su AdmiralBet: registrazione rapida e gratuita

Come abbiamo sempre il piacere di fare, la nostra guida comincia sempre condividendo quali siano le modalità per registrarsi su AdmiralBet e aprire un conto scommesse con questo operatore.

Se te lo stai domandando, l’iter è davvero semplicissimo e ti richiederà solamente pochi minuti del tuo tempo. Ma cosa fare?

Precisiamo subito che niente ti obbliga ad aprire un conto in un secondo momento, dopo esserti magari fatto un’idea su questo operatore e su quello che può garantirti.

Puoi dunque leggere questa guida o dare uno sguardo al sito ufficiale AdmiralBet per reperire tutte le informazioni che ritieni opportuno e, una volta che avrai le idee più chiare, procedere con la registrazione di un account.

Il nostro suggerimento è tuttavia quello di aprire subito un conto per non perdere le grandi promozioni che AdmiralBet ha preparato per te e per seguire con ancora maggiore efficacia questa guida, che in alcuni passaggi farà riferimento a quel che avviene dopo il login.

Per far ciò, clicca su Registrati e, nella schermata successiva, su Inizia la registrazione.

Inserisci quindi il tuo codice fiscale e tutti i dati anagrafici che sono richiesti. Dovrai poi inserire quelli di domicilio o residenza e caricare una copia dei tuoi documenti di identità in corso di validità.

Al termine del processo di registrazione, riceverai un’e-mail di conferma da parte del bookmaker.

A quel punto potrai effettuare l’accesso al tuo conto e iniziare a utilizzare tutte le sue principali funzioni, come ad esempio un primo deposito o la personalizzazione delle tue impostazioni.

La convalida dei tuoi documenti di identità avverrà invece a qualche giorno di distanza.

Login AdmiralBet Scommesse: come accedere al tuo conto gioco

Ora che hai completato la procedura di registrazione del conto su AdmiralBet, potrai accedere in qualsiasi momento al tuo account inserendo le credenziali che hai impostato in fase di apertura e che, in ogni caso, potrai modificare in un secondo momento.

Per fare il login su AdmiralBet Scommesse non devi far altro che accedere al sito ufficiale del bookmaker e inserire username e password.

Ricorda che le stesse credenziali potranno essere utilizzate anche per accedere al tuo conto tramite app per smartphone o tablet: ne parleremo tra breve!

Bonus AdmiralBet Scommesse: tutti i vantaggi per i nuovi clienti

AdmiralBet non lesina certamente bonus di benvenuto e promozioni per i nuovi clienti, tanto che gli utenti potrebbero fare un po’ di confusione. Proviamo a semplificare!

Il primo bonus di cui vogliamo parlarti è il bonus registrazione: AdmiralBet ti regala infatti 100 Free spin, di cui 50 da utilizzare con Book of Ra Deluxe e altri 50 da utilizzarsi per la Gates of AdmiralBet. Alla validazione del documento potrai inoltre avere altri 100 euro di bonus che ti permetteranno di provare slot e casinò.

Sebbene si tratti di un bonus piuttosto generoso, non ha granché per quanto concerne le scommesse sportive.

Per gli amanti del betting, meglio invece ricorrere al Real Bonus Sport, un bonus di prima ricarica scommesse fino a 500 euro. Ma come funziona?

Il bonus è riservato a tutti i nuovi clienti registrati su AdmiralBet che non hanno ancora effettuato il loro primo deposito. Per attivare la promo basta effettuare il primo versamento di importo minimo pari a 20 euro entro 7 giorni dalla data di registrazione, selezionando come codice promozionale in fase di primo deposito la voce Bonus 1° ricarica Scommesse fino a 500 Euro Real.

A quel punto sarà assegnato un fun bonus sport del 100% del primo deposito effettuato fino a un massimo di 100 euro di Fun Bonus Sport. Affinché il bonus sia effettivamente attivato sarà necessario movimentare una volta, entro 7 giorni dal primo deposito, l’importo depositato su ticket in singola o in multipla con moltiplicatore minimo pari a 1.50.

Per sbloccare il bonus e renderlo reale a tutti gli effetti bisognerà poi giocarlo per 8 volte entro 7 giorni successivi, con ticket in multipla con almeno 3 eventi, con referto valido e con quota minima di 1.30.

A ben vedere, esiste anche un terzo bonus di cui potresti avvantaggiarti, il Bonus Prima Ricarica Sport: si tratta di un bonus del 50% sul primo versamento, con un importo massimo del bonus pari a 30 euro (60 euro di ricarica).

Il bonus è utilizzabile esclusivamente sulla sezione Sport e viene accreditato in 5tranche: la prima al momento della ricarica, le altre quattro nelle settimane seguenti alla prima ricarica, nel giorno della settimana successivo a quello della prima ricarica.

Anche questo bonus è soggetto a termini e condizioni che consigliamo naturalmente di leggere sul sito ufficiale AdmiralBet.

App AdmiralBet: come scaricarla per iOS e Android

Oltre che su browser dal tuo PC, puoi giocare con le scommesse sportive di questo bookmaker anche attraverso l’app AdmiralBet, un’applicazione che può essere fruita sia su dispositivi iOS (iPhone, iPad) che su Android.

Scaricare e installare questa app è davvero molto semplice, ma ci sono alcune differenze a seconda che tu abbia un dispositivo iOS o uno Android.

Nel primo caso, infatti, potrai scaricare e installare direttamente l’app dall’Apple Store, con una scorciatoia eventualmente fruibile sullo stesso sito del bookmaker.

Nel secondo caso, non essendo presente sul Google Play Store, dovrai effettuare un passaggio in più:

Collegati sul sito internet AdmiralBet

Scarica il file .apk che contiene l’app AdmiralBet

Installa il file .apk che hai appena scaricato.

Ricorda che quando clicchi sul file .apk il tuo smartphone potrebbe far apparire un avviso con cui ti viene impedito il download o con cui verrai informato che un file di questo tipo potrebbe danneggiare il tuo dispositivo.

Non preoccuparti: il file è sicurissimo, ma è possibile che il tuo dispositivo abbia un blocco per l’installazione di app di terze parti.

Per rimuovere questo blocco vai nella sezione delle Impostazioni e qui abilita la possibilità di installare delle applicazioni da sorgenti sconosciute, ovvero da fonti che siano diverse da quelle del Play Store.

Una volta che avrai effettuato questa attività, potrai tranquillamente installare il file .apk e iniziare ad utilizzare la tua app con tutta la sicurezza e il comfort del caso.

Ti ricordiamo che le credenziali che potrai utilizzare per accedere alla piattaforma di gioco tramite app sono le medesime che puoi utilizzare anche con la versione browser.

Come scommettere su AdmiralBet: effettua la tua prima puntata!

Ora che abbiamo qualche informazione in più sul funzionamento di AdmiralBet e sulla sua piattaforma di gioco, possiamo fare un piccolo passo in avanti e cercare di capire in che modo sia possibile realizzare la propria prima puntata.

Riuscirci è naturalmente molto semplice, esattamente come con il resto dell’operatività di questo bookmaker.

Di fatti, quello che dovrai fare è navigare nella sezione Sport alla ricerca degli eventi su cui ritieni possa valer la pena scommettere e, una volta individuati, selezionare l’esito su cui vuoi puntare.

A quel punto AdmiralBet aprirà automaticamente un ticket nella parte destra della pagina, consentendoti di personalizzare ulteriormente la tua schedina: potrai aggiungere degli eventi, scegliere se giocare in singole o multiple o sistemi, valorizzare l’importo della puntata e così via.

Una volta che ti sarai reso conto che il ticket è esattamente quello che stai cercando di costruire, conferma la tua puntata e attendi la convalida da parte del bookmaker: in pochi istanti verrà valorizzata la tua giocata.

Potrai naturalmente tenere traccia di tutte le tue attività di betting sul sito internet AdmiralBet, nel tuo profilo, nell’elenco delle giocate.

Scommesse Virtual AdmiralBet: gioca con gli sport virtuali

Se un giorno dovessi decidere che le scommesse sugli sport reali non bastano più, allora c’è una buona notizia di cui dovresti essere subito a conoscenza: AdmiralBet ti presenta infatti oltre 3000 eventi simulati ogni giorno, su 4 canali streaming disponibili 24 ore su 24, per seguire tutti i tipi di eventi sportivi simulati più avvincenti della sua piattaforma.

Insomma, oltre che scommettere su eventi sportivi che si stanno realmente svolgendo, con AdmiralBet potrai anche scommettere su corse di cani, cavalli e virtual race su 2 e 4 ruote, oltre che sulle partite di calcio virtuali.

Il tutto, in un ambiente straordinariamente coinvolgente! Le grafiche sono realistiche e le telecronache ti faranno immergere nello svolgimento dell’azione esattamente come se si trattasse di un incontro reale, rivivendo così l’emozione della scommesse virtual su tali eventi simulati, con la differenza che, rispetto alle partite reali, quelle virtuali sono sempre disponibili, ogni minuto del giorno e della notte.

Il ritmo di gioco è inoltre molto dinamico. Le scommesse virtuali si poggiano infatti su giochi che hanno una durata tra i 3 e i 5 minuti: in questo frangente di tempo potrai piazzare delle scommesse esattamente come se si trattasse di un evento reale.

Ti ricordiamo che il risultato di tali evento è determinato in modo del tutto casuale grazie a un algoritmo generatore di numeri casuali, che determina l’esito di questi eventi. Prima di ogni gara verranno dunque mostrate le quote esattamente come se si trattasse di un match reale!

Assistenza clienti AdmiralBet: contatti con il customer care

Le buone notizie con AdmiralBet non sono però finite qui!

Il bookmaker dispone infatti di un ottimo servizio di assistenza che ti permetterà di contare su un qualificato supporto da parte del suo customer care, sempre pronto ad accompagnarti nella risoluzione di qualsiasi problema.

Se vuoi contattare l’help desk di questo bookmaker puoi innanzitutto comporre il numero 800 213 191. Si tratta di un numero verde e, come tale, è gratuito da linea fissa. È inoltre operativo tutti i giorni con ampie disponibilità orarie, dalle 8 alle 21.

Il servizio clienti di AdmiralBet è anche disponibile all’indirizzo supporto@admiralbet.it, mentre se hai necessità di inviare una copia dei tuoi documenti di identità puoi farlo all’indirizzo di posta elettronica dedicato, che risponde a documenti@admiralbet.it

In alternativa, puoi anche contattare il customer care tramite il servizio di live chat.

In ogni caso, il nostro consiglio anche in questa ipotesi è sempre quello di dare prima uno sguardo alla sezione Help, a cui puoi accedere cliccando sulla relativa voce in basso in ogni pagina. Al suo interno troverai informazioni utili per conoscere tutte le caratteristiche e le funzionalità di questo operatore.

Nel caso in cui tu abbia bisogno di ulteriori informazioni o non riesca a trovare una risposta alle tue domande nella sezione Help, potrai contattare il customer care ai recapiti di cui sopra.

Opinioni AdmiralBet: è sicuro? Conviene aprire qui un conto gioco?

A conclusione di questa lunga recensione, non possiamo che concludere riportando alcune opinioni su AdmiralBet: è sicuro? E conviene aprire proprio qui un conto gioco o conviene invece ricorrere ad altri bookmaker?

Per quanto concerne la sicurezza, non ci sono grandi dubbi!

AdmiralBet è infatti un bookmaker autorizzato dall’ADM ad operare, grazie alla licenza sui giochi a distanza n. 15096, attribuita alla concessionaria Admiral Sport.

Se poi ti stai domandando se convenga aprire qui un conto gioco, naturalmente stiamo parlando di una valutazione molto soggettiva, considerato che non esiste un bookmaker che sia ritenibile come il migliore per tutti!

Tuttavia, crediamo che AdmiralBet possa essere considerato tra le migliori scelte in Italia per i motivi che abbiamo sopra esposto: visita il sito ufficiale per saperne ancora di più e apri un conto gioco per approfittare dei ricchi bonus di benvenuti che questo bookmaker ti ha riservato!