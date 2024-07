Calendario ufficiale Serie B 2024-2025

Il Campionato di Serie B 2024-25 prenderà il via nel weekend tra il 16 e il 17 agosto e si chiuderà il 9 maggio 2025.

E’ stato sorteggiato in Piazza Europa a La Spezia il Campionato di Serie B 2024-25. Come sempre saranno 20 le squadre al via e si giocheranno quattro turni infrasettimanali 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1° maggio. Il campionato cadetto si fermerà per la sosta invernale soltanto nel weekend del 4-5 gennaio mentre sono previste quattro soste per le nazionali: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo.

Svariate le squadre che attireranno la curiosità di tifosi, appassionati e addetti ai lavori, ad esempio la debuttante, o quasi, Carrarese.

Calendario Serie B 2024-2025: Girone di Andata

I toscani apparvero in seconda serie nel lontano 1946 e vi rimasero per soli due anni, ma non riuscirono più a tornarvi rassegnandosi a decenni di sofferenze tra terza e quarta serie per poi rinascere.

Tornano in B dopo vari anni anche il Cesena e il Mantova, che erano falliti pochi anni or sono, e la Juve Stabia, che mancava da quattro anni.

Tra le neo retrocesse spicca certamente il Sassuolo, che aveva ottenuto la promozione in A un decennio fa e aveva ottenuto risultati sempre positivi con anche una qualificazione all’Europa League salvo entrare, infine, in una crisi tecnica che ne ha decretato il declassamento dopo un paio di stagioni negative con salvezze stiracchiate.

Difficile dire chi otterrà la promozione e chi retrocederà, ma a parte la Carrarese sarà un campionato privo di squadre inesperte come quello passato.

Le favorite sono molte, ma non siamo sicuri di poter indicare tra queste anche il Bari. Potrebbero provare a fare il grande salto, invece, il Cesena e il Mantova, molto solide e ricche, e, volendo, il Brescia.

Sassuolo, Salernitana e Cremonese, le tre declassate, sono logicamente in pole position, ma attenzione anche al Catanzaro, al Palermo e alla Sampdoria.

Calendario Serie B 2024-2025:

1° GIORNATA

Bari-Juve Stabia

Brescia-Palermo

Catanzaro-Sassuolo

Cesena-Carrarese

Cosenza-Cremonese

Frosinone-Sampdoria

Pisa-Spezia

Reggiana-Mantova

Salernitana-Cittadella

SudTirol-Modena

2° GIORNATA

Brescia-Cittadella

Catanzaro-Juve Stabia

Cremonese-Carrarese

Mantova-Cosenza

Modena-Bari

Pisa-Brescia

Sampdoria-Reggiana

Sassuolo-Cesena

Spezia-Frosinone

SudTirol-Salernitana

3° GIORNATA

Bari-Sassuolo

Carrarese-SudTirol

Cesena-Catanzaro

Cittadella-Pisa

Cosenza-Spezia

Cremonese-Palermo

Frosinone-Modena

Juve Stabia-Mantova

Reggiana-Brescia

Salernitana-Sampdoria

4° GIORNATA

Catanzaro-Carrarese

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Salernitana

Modena-Cittadella

Palermo-Cosenza

Pisa-Reggiana

Sampdoria-Bari

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Cesena

SudTirol-Brescia

5° GIORNATA

Bari-Mantova

Brescia-Frosinone

Carrarese-Sassuolo

Cittadella-Catanzaro

Cosenza-Sampdoria

Cremonese-Spezia

Juve Stabia-Palermo

Reggiana-SudTirol

Salernitana-Pisa

6° GIORNATA

Catanzaro-Cremonese

Cosenza-Sassuolo

Frosinone-Bari

Mantova-Cittadella

Modena-Juve Stabia

Palermo-Cesena

Pisa-Brescia

Reggiana-Salernitana

Sampdoria-SudTirol

Spezia-Carrarese

7° GIORNATA

Bari-Cosenza

Brescia-Cremonese

Cesena-Mantova

Cittadella-Frosinone

Juve Stabia-Pisa

Modena-Sampdoria

Salernitana-Catanzaro

Sassuolo-Spezia

SudTirol-Palermo

8° GIORNATA

Catanzaro-Modena

Cosenza-SudTirol

Cremonese-Bari

Frosinone-Carrarese

Mantova-Brescia

Palermo-Salernitana

Pisa-Cesena

Sampdoria-Juve Stabia

Sassuolo-Cittadella

Spezia-Reggiana

9° GIORNATA

Bari-Catanzaro

Brescia-Sassuolo

Carrarese-Mantova

Cesena-Sampdoria

Cittadella-Cosenza

Juve Stabia-Cremonese

Modena-Palermo

Reggiana-Frosinone

Salernitana-Spezia

SudTirol-Pisa

10° GIORNATA

Carrarese-Cittadella

Catanzaro-SudTirol

Cesena-Brescia

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Salernitana

Frosinone-Pisa

Palermo-Reggiana

Sampdoria-Mantova

Sassuolo-Modena

Spezia-Bari

11° GIORNATA

Bari-Carrarese

Brescia-Spezia

Cittadella-Sampdoria

Juve Stabia-Sassuolo

Mantova-Palermo

Modena-Cremonese

Pisa-Catanzaro

Reggiana-Cosenza

Salernitana-Cesena

SudTirol-Frosinone

12° GIORNATA

Bari-Reggiana

Carrarese-Juve Stabia

Catanzaro-Frosinone

Cesena-SudTirol

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Pisa

Palermo-Cittadella

Sampdoria-Brescia

Sassuolo-Mantova

Spezia-Modena

13° GIORNATA

Brescia-Cosenza

Cittadella-Cesena

Frosinone-Palermo

Juve Stabia-Spezia

Mantova-Cremonese

Modena-Carrarese

Pisa-Sampdoria

Reggiana-Catanzaro

Salernitana-Bari

SudTirol-Sassuolo

14° GIORNATA

Bari-Cittadella

Carrarese-Pisa

Catanzaro-Mantova

Cesena-Reggiana

Cosenza-Modena

Cremonese-Frosinone

Juve Stabia-Brescia

Palermo-Sampdoria

Sassuolo-Salernitana

Spezia-SudTirol

15° GIORNATA

Brescia-Bari

Cittadella-Juve Stabia

Frosinone-Cesena

Mantova-Modena

Palermo-Spezia

Pisa-Cosenza

Reggiana-Sassuolo

Salernitana-Carrarese

Sampdoria-Catanzaro

SudTirol-Cremonese

16° GIORNATA

Bari-Cesena

Carrarese-Palermo

Catanzaro-Brescia

Cosenza-Frosinone

Cremonese-Reggiana

Juve Stabia-SudTirol

Mantova-Pisa

Modena-Salernitana

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Cittadella

17° GIORNATA

Brescia-Carrarese

Cesena-Cosenza

Cittadella-Cremonese

Frosinone-Sassuolo

Palermo-Catanzaro

Pisa-Bari

Reggiana-Modena

Salernitana-Juve Stabia

Sampdoria-Spezia

SudTirol-Mantova

18° GIORNATA

Bari-SudTirol

Carrarese-Cosenza

Catanzaro-Spezia

Cittadella-Reggiana

Cremonese-Sampdoria

Juve Stabia-Cesena

Mantova-Frosinone

Modena-Pisa

Salernitana-Brescia

Sassuolo-Palermo

19° GIORNATA

Brescia-Modena

Cesena-Cremonese

Cosenza-Catanzaro

Frosinone-Salernitana

Palermo-Bari

Pisa-Sassuolo

Reggiana-Juve Stabia

Sampdoria-Carrarese

Spezia-Mantova

SudTirol-Cittadella

Calendario Serie B 2024-2025 Ritorno

20° GIORNATA

Bari-Spezia

Carrarese-Cesena

Catanzaro-Salernitana

Cittadella-Palermo

Cremonese-Brescia

Juve Stabia-Frosinone

Mantova-Reggiana

Modena-SudTirol

Sampdoria-Pisa

Sassuolo-Cosenza

21° GIORNATA

Brescia-Sampdoria

Cesena-Cittadella

Cosenza-Mantova

Frosinone-Cremonese

Palermo-Modena

Pisa-Carrarese

Reggiana-Bari

Salernitana-Sassuolo

Spezia-Juve Stabia

SudTirol-Catanzaro

22° GIORNATA

Bari-Brescia

Carrarese-Spezia

Catanzaro-Pisa

Cittadella-Mantova

Cremonese-Cosenza

Modena-Frosinone

Palermo-Juve Stabia

Salernitana-Reggiana

Sampdoria-Cesena

Sassuolo-SudTirol

23° GIORNATA

Brescia-Catanzaro

Cesena-Bari

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Modena

Frosinone-SudTirol

Juve Stabia-Carrarese

Mantova-Sampdoria

Pisa-Salernitana

Reggiana-Palermo

Spezia-Sassuolo

24° GIORNATA

Bari-Frosinone

Carrarese-Brescia

Catanzaro-Cesena

Cittadella-Spezia

Modena-Mantova

Palermo-Pisa

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Cosenza

Sassuolo-Juve Stabia

SudTirol-Reggiana

25° GIORNATA

Brescia-Salernitana

Cosenza-Carrarese

Cremonese-SudTirol

Frosinone-Catanzaro

Juve Stabia-Bari

Mantova-Sassuolo

Pisa-Cittadella

Reggiana-Cesena

Sampdoria-Modena

Spezia-Palermo

26° GIORNATA

Bari-Cremonese

Carrarese-Salernitana

Catanzaro-Cittadella

Cesena-Pisa

Frosinone-Reggiana

Juve Stabia-Cosenza

Modena-Spezia

Palermo-Mantova

Sassuolo-Brescia

SudTirol-Sampdoria

27° GIORNATA

Brescia-SudTirol

Cittadella-Modena

Cosenza-Palermo

Cremonese-Cesena

Mantova-Bari

Pisa-Juve Stabia

Reggiana-Carrarese

Salernitana-Frosinone

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Catanzaro

28° GIORNATA

Bari-Sampdoria

Carrarese-Cremonese

Catanzaro-Reggiana

Cesena-Salernitana

Frosinone-Mantova

Juve Stabia-Cittadella

Modena-Cosenza

Palermo-Brescia

Sassuolo-Pisa

SudTirol-Spezia

29° GIORNATA

Brescia-Cesena

Carrarese-Frosinone

Cittadella-SudTirol

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Catanzaro

Mantova-Juve dtabia

Salernitana-Modena

Sampdoria-Palermo

Sassuolo-Bari

Spezia-Pisa

30° GIORNATA

Bari-Salernitana

Catanzaro-Cosenza

Cesena-Spezia

Cittadella-Sassuolo

Frosinone-Brescia

Juve Stabia-Modena

Palermo-Cremonese

Pisa-Mantova

Reggiana-Sampdoria

SudTirol-Carrarese

31° GIORNATA

Carrarese-Bari

Cesena-Juve Stabia

Cosenza-Pisa

Cremonese-Cittadella

Mantova-SudTirol

Modena-Catanzaro

Salernitana-Palermo

Sampdoria-Frosinone

Sassuolo-Reggiana

Spezia-Brescia

32° GIORNATA

Brescia-Mantova

Catanzaro-Bari

Cittadella-Carrarese

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Salernitana

Palermo-Sassuolo

Pisa-Modena

Reggiana-Cremonese

Spezia-Sampdoria

SudTirol-Cesena

33° GIORNATA

Bari-Palermo

Carrarese-Catanzaro

Cesena-Frosinone

Cosenza-Brescia

Cremonese-Juve Stabia

Mantova-Spezia

Modena-Sassuolo

Reggiana-Pisa

Salernitana-SudTirol

Sampdoria-Cittadella

34° GIORNATA

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Modena-Cesena

Palermo-Carrarese

Pisa-Cremonese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

SudTirol-Bari

35° GIORNATA

Bari-Modena

Brescia-Pisa

Carrarese-Sampdoria

Catanzaro-Palermo

Cesena-Sassuolo

Cremonese-Mantova

Frosinone-Spezia

Reggiana-Cittadella

Salernitana-Cosenza

SudTirol-Juve Stabia

36° GIORNATA

Cittadella-Brescia

Cosenza-Bari

Juve Stabia-Catanzaro

Mantova-Cesena

Modena-Reggiana

Palermo-SudTirol

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Sassuolo-Carrarese

Spezia-Salernitana

37° GIORNATA

Bari-Pisa

Brescia-Juve Stabia

Carrarese-Modena

Catanzaro-Sampdoria

Cesena-Palermo

Cremonese-Sassuolo

Frosinone-Cittadella

Reggiana-Spezia

Salernitana-Mantova

SudTirol-Cosenza

38° GIORNATA

Cittadella-Bari

Cosenza-Cesena

Juve Stabia-Reggiana

Mantova-Carrarese

Modena-Brescia

Palermo-Frosinone

Pisa-SudTirol

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Catanzaro

Spezia-Cremonese

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.