Goldbet Scommesse Recensioni [2024]: bonus, app e betting live!

Quando si parla di ottimi operatori nel mondo delle scommesse sportive, non possiamo che riferirci anche a Goldbet, una piattaforma di gioco che nel corso degli anni ha catturato il favore di moltissimi scommettitori italiani con il suo bagaglio di convenienza e di qualità.

Proprio per questo motivo abbiamo voluto dare ampio spazio a una recensione completa di Goldbet Scommesse, occupandoci di quali siano i pro e i contro di questo servizio di gioco.

Scopriamo insieme di che si tratta!

Goldbet

Registrazione Goldbet Scommette: come aprire GRATIS un conto gioco

Come abbiamo l’abitudine di fare con le nostre recensioni sui migliori bookmaker in Italia, iniziamo subito cercando di capire come aprire un conto gioco con Goldbet Scommesse. Come puoi ben immaginare, l’operazione è rapida, semplice e gratuita.

È altrettanto intuibile come tu possa aprire il conto scommesse su Goldbet in qualsiasi momento vorrai, oggi o in seguito.

Tuttavia, il nostro suggerimento è quello di effettuare subito questa operazione per una buona serie di motivi!

Il primo è che aprendo oggi un conto gioco con Goldbet avrai l’opportunità di approfittare subito del bonus di benvenuto previsto dal bookmaker.

Spesso, infatti, i bonus di benvenuto vengono cambiati repentinamente dai bookmaker e, dunque, le condizioni di grande favore che puoi incontrare oggi potrebbero non essere più presenti domani.

Aprendo invece subito un conto scommesse con Goldbet potrai invece conquistare questo bonus e, di conseguenza, riuscire a beneficiare della generosità dell’operatore senza alcun tipo di incertezza.

In secondo luogo, aprendo oggi stesso un conto gioco con Goldbet potrai seguire meglio quello che ti sveleremo nel corso della guida, considerato che molti richiami fanno riferimento a sezioni che potrai vedere solo dopo il login.

Tutto ciò premesso, per registrarti su Goldbet non devi far altro che accedere al sito ufficiale del bookmaker e completare tutti i dati che ti verranno richiesti, a cominciare dal codice fiscale, che permetterà a Goldbet di iniziare a compilare buona parte delle informazioni anagrafiche previste.

All’interno del processo di registrazione ti verranno anche richiesti le copie del documento di identità in corso di validità e il codice fiscale o tessera sanitaria regionale.

Al termine di questo iter – che ti richiederà non più di qualche minuto – Goldbet ti invierà un’email di conferma della tua richiesta di apertura dell’account per le scommesse. Da questo momento in poi potrai iniziare a utilizzare il tuo conto personale: fino a quando non riceverai la conferma della validazione dei documenti non potrai ancora effettuare prelievi, ma nei pochi giorni lavorativi che ti separano da questa attività potrai pur sempre fruire di tutti i servizi presenti all’interno del portale.

Inoltre, ti ricordiamo che – anche se la procedura di registrazione in Goldbet è davvero molto semplice – potrai pur sempre richiedere in qualsiasi momento un supporto del customer care premendo il pulsante Assistenza che si trova poco sotto.

Login Goldbet Scommesse: come entrare nel tuo conto personale

Una volta che avrai portato a termine la procedura di registrazione, accedere al proprio conto gioco Goldbet è facilissimo.

Tutto quello che ti viene richiesto è infatti inserire le tue credenziali (username e password) all’interno della maschera di accesso, che trovi nella prima pagina del portale del bookmaker.

Peraltro, tieni in considerazione che le stesse credenziali devono essere utilizzate anche in occasione dell’accesso da app per Android o iOS, permettendoti così di poter usare degli stessi codici personali per qualsiasi tipo di dispositivo!

App Goldbet: gioca in mobilità con smartphone e tablet

Oltre che giocare con la versione browser, Goldbet ti permette di piazzare tutte le scommesse che vuoi e usufruire dei suoi servizi di grande qualità mediante le app.

Ti ricordiamo che le app Goldbet sono disponibili sia per dispositivi con sistema operativo iOS che per dispositivi Android (5 o superiore).

Scaricare e giocare con le app Goldbet è davvero molto semplice.

Nel primo caso (iOS) non dovrai far altro che andare sull’App Store di Apple e scaricare l’app Goldbet: verrà automaticamente installata sul tuo smartphone e potrai accedere al tuo conto personale usando le consuete credenziali che hai scelto in fase di registrazione e eventualmente modificato in un secondo momento.

Nel secondo caso (Android), dovrai invece compiere un passaggio in più, visto e considerato che nel Google Play Store per il momento non possono essere presenti app di betting o gaming online.

Niente paura, non è niente di complicato. Per installare l’app Goldbet Scommesse dovrai infatti accedere al sito ufficiale Goldbet, andare nella sezione delle app, scaricare il file apk e poi installarlo. Se il tuo smartphone o il tuo tablet Android non ti fornisce la possibilità di installare tale file, assicurati nelle impostazioni di sicurezza che sia abilitato all’installazione di app di terze parti, ovvero di quelle che sono ottenute fuori dal Google Play Store.

Bonus Goldbet: il ricco benvenuto per i nuovi giocatori

Goldbet riserva alla propria clientela un ottimo ventaglio di bonus. Tuttavia, a prevalere su tutta la serie di promozioni è sicuramente il Bonus Benvenuto Scommesse, un set di benefici che si rivolge esclusivamente a tutti i nuovi giocatori che intendono utilizzare il portale esclusivamente o prevalentemente per il betting.

Usufruire del bonus è naturalmente molto semplice e ti consigliamo di farlo subito, prima che il regolamento possa cambiare, magari in termini meno generosi:

registrati gratis: apri il conto gioco su Goldbet in una procedura semplice e veloce di cui abbiamo parlato qualche paragrafo fa ricarica il conto con almeno 20 euro e valida il tuo documento di identità ricevi il bonus, sbloccalo e divertiti!

Il bonus di benvenuto di Goldbet è dunque un Bonus Sport del 100% del primo deposito fino a un massimo di 500 euro, che si aggiunge a un Play Bonus Slot di 250 euro disponibili nel casinò dello stesso operatore e a 1.000 Golden Points disponibili nel GoldClub.

Ti ricordiamo che per poter trasformare il bonus in denaro reale devi effettuare un volume di scommesse pari ad almeno 6 volte l’ammontare del bonus del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione e che le scommesse ai fini dello sblocco del bonus di benvenuto sono quelle in tripla (o più), con quota singolo evento pari ad almeno 1.50.

Gold Club Goldbet Scommesse: tanti altri vantaggi per i giocatori più assidui

Visto che lo abbiamo appena citato, crediamo sia il giusto momento per introdurre l’esistenza del Gold Club, un’iniziativa esclusiva di GoldBet c he permette di ottenere punti da convertire in bonus al raggiungimento delle soglie definite a tutti coloro che nel corso della stessa risultino essere titolari di un conto gioco attivo e validato.

Per entrare nel Gold Club è sufficiente avere un conto. A quel punto, ogni volta che giocherai a un qualsiasi gioco presente nel portale, otterrai punti base che serviranno ad attribuire dei livelli o status.

Man mano che si procederà avanti con l’ottenimento dei livelli o status, si acquisiranno sempre più benefici e punti, che potranno poi essere convertiti in bonus spendibili per i propri giochi preferiti!

Scommesse Goldbet: tanto betting per il tuo divertimento online!

A questo punto della nostra recensione su Goldbet Scommesse non possiamo naturalmente non soffermarci sul vero e proprio cuore dell’offerta di questo operatore: le sue scommesse sportive!

Quali sono gli sport su cui è possibile scommettere con Goldbet? Scommettere con questo tipo di operatore è facile o no?

Per scoprirlo ti basta accedere alla sezione Scommesse sul sito ufficiale Goldbet. Ti renderai conto che ti troverai dinanzi a un mondo di opportunità di betting!

Sulla parte sinistra della sezione troverai per esempio tutti gli sport su cui è possibile scommettere: avrai dunque l’opportunità di scegliere dal calcio di Serie A alle competizioni calcistiche minori, dal tennis al basket, e tanto altro ancora.

Ognuna delle discipline sportive su cui puoi scommettere è inoltre declinata in centinaia di diversi eventi, garantendo così a tutti gli scommettitori una copertura davvero infallibile.

Un altro punto di merito è la grafica: semplice e ordinata, garantisce a tutti i giocatori la possibilità di godere di un’esperienza davvero appagante e di avere a portata di mano tutti i dati statistici che potrebbero esserti di maggiore utilità per il betting.

Una volta che avrai individuato gli eventi su cui scommettere, fai clic sul pronostico su cui desideri giocare.

Noterai che sulla destra della pagina farà la sua comparsa il ticket con il tuo pronostico, che potrai scegliere di integrare con nuovi eventi, modificare o eliminare. Potrai anche scegliere se giocare con le singole, le multiple o i sistemi.

Una volta che sei convinto della tua scelta valorizza l’importo della puntata e vedrai aggiornarsi automaticamente la vincita potenziale.

Conferma dunque la tua scelta e in pochi istanti il bookmaker convaliderà la tua schedina!

Scommesse Live Goldbet: giocare mentre i match sono in corso di svolgimento non è mai stato così facile

Un’ulteriore opportunità per rendere ancora più divertente e coinvolgente il proprio gioco è quello di usufruire delle scommesse live di Goldbet, ovvero della possibilità di puntare mentre i match sono in corso di svolgimento.

Ogni giorno migliaia di eventi sono opzionabili per il live betting: vedrai dunque aggiornarsi in tempo reale le quote e le statistiche degli eventi, permettendoti di giocare in modo ancora più immersivo nel betting online.

Per il resto, il funzionamento non differisce rispetto a quanto abbiamo già detto nelle scorse righe: dovrai semplicemente individuare gli eventi su cui vuoi scommettere e poi valorizzare l’importo della quota. Segui il match man mano che si svolge e metti alla prova le tue abilità!

Scommesse virtuali Goldbet, un gioco mai così appassionante!

Tra le altre occasioni di intrattenimento proposte da questo bookmaker ci sono poi le scommesse virtuali Goldbet. Sai già di cosa si tratta?

In sintesi, le scommesse virtuali non sono delle scommesse su match che si svolgeranno realmente, ma su simulazioni di gara elaborate da un algoritmo. In questo modo non punterai su un effettivo incontro ma su un gioco – appunto – virtuale, su cui fare scommesse in qualsiasi momento del giorno e della notte, considerato che l’incontro verrà creato proprio per te!

Per incrementare il livello di coinvolgimento, Goldbet tratterà queste scommesse virtuali esattamente come se fossero delle scommesse reali (il meccanismo per puntare non cambia) e integrerà lo svolgimento del match proponendoti dei video reali che aumenteranno il brivido del betting!

Assistenza clienti Goldbet Scommesse: come contattare il customer care

Concludiamo infine ricordando che puoi contattare l’assistenza clienti Goldbet scommesse in vario modo, dopo aver consultato le FAQ:

telefono al numero 06 40 400 860 attivo dalle 9 alle 22, 7 giorni su 7

email all’indirizzo di posta elettronica assistenza@lottomatica.com

via posta ordinaria inviando una lettera a GBO Italy Spa – Servizio Clienti – Via degli Aldobrandeschi 300 – 00163 – Roma

via fax al numero 06 45 22 06 98 (ma solo per inviare documenti)

con la live chat, accessibile nel pannello utente dopo aver effettuato il login. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22.

Anche se non abbiamo avuto mai effettiva necessità di contattare il servizio clienti, poiché l’uso della piattaforma è sempre stato soddisfacente e privo di intoppi, riteniamo che la disponibilità di così tanti canali di contatto, comprensivi anche di quello telefonico, sia un grande punto di forza a beneficio di Goldbet.

Peraltro, non è che solo uno dei tanti vantaggi di cui potrai beneficiare usando Goldbet, un operatore italiano del betting che ci ha convinti fin dal primo giorno di utilizzo dei suoi servizi e che, pertanto, ci sentiamo di consigliarti, sia che tu sia alla ricerca di un primo operatore di scommesse sportive al quale affidarsi, sia che invece tu sia alla ricerca di un operatore con cui sostituire quello attuale.

Non ci resta che augurarti buon divertimento e consultare il sito ufficiale Goldbet per saperne di più!