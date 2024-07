Calciomercato Fiorentina: preso Colpani

Grande colpo di calciomercato della Fiorentina, in arrivo un giovane emergente: Andrea Colpani. Come viene riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il club viola avrebbe trovato l’accordo con il Monza, titolare del cartellino del giocatore.

Un colpo eccezionale della Fiorentina se si considera la formula: prestito con diritto di riscatto. Questo significa che il club toscano può valutare il vero valore del giocatore. Nell’ultima stagione Colpani con la maglia del Monza è stato sicuramente un volto emergente del calcio italiano. Se nel primo anno in Serie A aveva realizzato 4 reti, nella seconda El Flaco ci ha preso gusto, sia in termini realizzativi, 8 reti, che nelle giocate.

Fiorentina, con l’arrivo di Colpani, parte Nico Gonzalez?

I tifosi viola vedendo le giocate di Colpani si domanderanno che fine farà Nico Gonzalez. La Fiorentina con l’innesto del giovane esterno classe 1999 andrà a rafforzare il reparto offensivo, ma considerando anche la posizione, la partenza del dieci viola è altamente probabile, anche perché la rivoluzione in attacco dopo l‘arrivo di Kean non dovrebbe finire qui.

Colpani arriva alla corte del nuovo allenatore della Fiorentina, anche lui ex Monza, Raffaele Palladino, suo grande estimatore per rafforzare un reparto offensivo sterile. La richiesta del nuovo allenatore viola è stata avallata dalla dirigenza viola per cercare di rivoluzionare l’attacco dopo le partenze di Belotti che non è stato riscattato e quella probabile di Nzola che non è stato convocato per il ritiro. Il presidente Rocco Commisso si è cautelato nella formula, prestito oneroso di 4 milioni, più eventuale diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro.

Il sogno della Fiorentina si chiama Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa. Le richieste del club ligure sono alte e come riporta La Nazione sono intorno ai 30 milioni di euro, un operazione di calciomercato che potrebbe essere finanziata da un eventuale cessione di Nico Gonzalez che ha estimatori oltre manica, con il Newcastle pronto a sferrare l’attacco.

