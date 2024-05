Anche se meno famoso di altri bookmaker, Pointbet nel corso degli anni si è ritagliato un buono spazio sul mercato italiano delle scommesse sportive.

Brand sotto cui opera la società Fivebet srl, abbiamo voluto dedicare all’operatore una completa guida che permetterà a tutti coloro i quali sono interessati a provare un nuovo valido servizio di bookmaker di poterlo fare con la migliore consapevolezza del caso.

Ti consigliamo pertanto di leggere fino in fondo questa recensione di Pointbet: alla fine avrai in mano tutte le informazioni più utili per scommettere sullo sport e su altri eventi con questa potente piattaforma.

Cominciamo subito!

Aprire un conto con Pointbet: la registrazione sul sito di scommesse sportive

Cominciamo questa nostra recensione sulle scommesse Pointbet cercando di comprendere come ci si possa registrare.

Certo, potrai pur sempre effettuare questa operazione in un secondo momento, alla fine della lettura di questa guida o dopo aver preso informazioni adeguate sul sito ufficiale Pointbet.

In ogni caso, ti consigliamo di non attendere troppo!

L’attuale bonus di benvenuto previsto dal portale è infatti molto ricco e non sappiamo quanto tempo verrà lasciato a questi livelli: se dunque non vuoi correre il rischio di vederlo svanire e, magari, sostituito da qualcosa di meno accattivante, è oggi la migliore opportunità per aprire un conto e riscuoterlo!

Per aprire un conto gratis su Pointbet, accedi al sito ufficiale e procedi su Registrati. Ti verrà in primo luogo richiesto il codice fiscale, alcuni dati personali e una copia del tuo documento di identità in corso di validità. Ti verrà anche chiesto di scegliere username e password, che potrai poi utilizzare in un secondo momento per avere accesso al tuo conto personale.

La procedura di registrazione richiederà in tutto pochi minuti, soprattutto se avrai già scansionato una copia del tuo documento di identità valido.

Al termine di tutto il processo riceverai un’e-mail con cui Pointbet confermerà l’avvenuta apertura del conto di gioco e ti permetterà così di riscuotere il bonus di benvenuto scelto (ne parleremo tra poco!).

Login Pointbet: come accedere al tuo conto scommesse

Una volta ricevuta l’e-mail di convalida dell’apertura del tuo conto gioco hai tutte le carte in regola per entrare nel tuo account personale e:

impratichirti con le impostazioni del tuo profilo

riscuotere il bonus

effettuare un deposito di denaro

iniziare a giocare!

Ti ricordiamo in questa occasione che le credenziali del tuo conto Pointbet sono le medesime per qualsiasi tipo di strumento di accesso al tuo account.

Pertanto, potrai usare le stesse credenziali user/pass per la versione browser della piattaforma o per l’app!

Cogliamo anche l’opportunità per ricordare che potrai modificare in qualsiasi momento la tua password nella sezione Impostazioni del tuo profilo e che potrai recuperare la tua password smarrita o dimenticata dalla stessa schermata di login.

>>> Visita il sito ufficiale PointBet <<<

Bonus di benvenuto Pointbet: la promozione per i nuovi iscritti

Loyalbet propone un interessante bonus di benvenuto per tutti i nuovi iscritti, rappresentato da un bonus sport del 100% fino a 500 euro.

Per usufruire del bonus è sufficiente seguire le poche e semplici istruzioni condivise nel regolamento di servizio pubblicato sul sito internet del bookmaker, ovvero:

effettuare un versamento di almeno 10 euro

attendere l’accredito del bonus del 100% del versamento fino a un massimo di 500 euro di bonus.

Una volta ottenuto il bonus, per convertirlo in denaro reale il giocatore deve rispettare i requisiti di scommessa e di puntata che sono disciplinati all’interno dei termini e delle condizioni del bonus. Ricordiamo inoltre che il bonus è soggetto all’inserimento di un coupon BONUS100SPORT in fase di richiesta, senza il quale non sarà possibile ottenere la promo.

In aggiunta a questo bonus, il cliente di Pointbet potrà ovviamente beneficiare di tante altre promozioni che sono riservate alla generalità dei giocatori. Tra le tante, i bonus multipla in grado di rendere ancora più ricche e convenienti le schedine che contengono più eventi in giocata!

Scommesse Pointbet: tutti gli eventi su cui poter puntare

Tra gli elementi di vantaggio del portale delle scommesse Pointbet c’è ovviamente anche la grande varietà di eventi su cui è possibile puntare.

Oltre alle scommesse sul calcio, tennis, basket, Formula 1, ippica e gli altri principali sport, Pointbet permette di puntare anche su discipline meno gettonate, che non vengono comunque trascurate dall’offerta di servizio di questo operatore.

Ogni sport è poi accreditato di centinaia di eventi settimanali, permettendo così a ogni giocatore di Pointbet di trovare sempre e comunque quel che potrebbe appagare il proprio desiderio di betting.

Scommettere con Pointbet è poi molto semplice: tutto ciò che lo scommettitore dovrà fare è infatti:

selezionare gli eventi su cui desidera puntare

inserire i propri pronostici (la schedina comparirà sulla parte destra dello schermo)

indicare se si desidera giocare con singole, multiple o sistemi

inserire la puntata

controllare i dati (la vincita potenziale sarà automaticamente aggiornata)

confermare il ticket.

A questo punto, il bookmaker confermerà l’avvenuta giocata e allo scommettitore non rimarrà altro da fare che incrociare le dita e sperare che le proprie intuizioni diventino realtà!

Scommesse Live Pointbet: punta mentre i match sono in svolgimento!

Un’altra ottima opportunità di intrattenimento che Pointbet è ben lieta di proporti è quella legata alle scommesse live, ovvero alla possibilità di poter puntare sui match proprio mentre questi sono in corso di svolgimento.

Il meccanismo di funzionamento di questa particolare forma di betting non è differente da quella che abbiamo già visto nello scorso paragrafo: non dovrai dunque fare nient’altro che scegliere gli eventi su cui ritieni di puntare e, secondariamente, valorizzare l’esito.

La grande differenza tra le scommesse sportive tradizionali e quelle live è naturalmente rappresentata dalla possibilità di poterti immergere in modo ancora più coinvolgente nel betting.

Di fatti, contrariamente a quanto avviene con le scommesse sportive tradizionali, in questo caso punterai su una quota che cambia in tempo reale a seconda di quel che avviene durante il match. I dati sono aggiornati costantemente, permettendoti così di vivere in maniera ancora più interattiva il tuo bet.

>>> Visita il sito ufficiale PointBet <<<

App Pointbet: giocare da smartphone non è mai stato così semplice

Oltre che attraverso il proprio browser, Pointbet permette di giocare anche attraverso l’uso delle app previste per i principali sistemi operativi mobili, Android e iOS.

Per ritagliarsi questa possibilità e giocare in movimento, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento, è sufficiente scaricare il programma dal sito ufficiale Pointbet.

Come forse sai già, per chi vuole giocare con Android è necessario fare un piccolo passaggio in più, visto e considerato che le app per il betting non possono essere disponibili direttamente sull’app store.

Dunque, se vuoi scaricare l’app Pointbet per Android, quello che devi fare è prima scaricare il file .apk, il cui download può essere effettuato direttamente dal sito internet del bookmaker, e poi procedere all’installazione.

Ti ricordiamo che in alcuni casi il tuo dispositivo Android potrebbe bloccare l’installazione di app terze. In questo caso, prima dell’installazione dovrai semplicemente andare nelle impostazioni del tuo dispositivo e permettere, tra le opzioni di sicurezza, il compimento di questa operazione.

Una volta che avrai portato a termine le operazioni di installazione, non dovrai far altro che avviare l’app e autenticarti con le credenziali che già utilizzi per giocare sul browser!

Assistenza Pointbet: come contattare il servizio clienti

Come sempre abbiamo il piacere di fare, condividiamo con i nostri lettori qualche considerazione sul servizio clienti, un’area che riteniamo essenziale all’interno di un bookmaker.

D’altronde, chi vorrebbe mai avere a che fare con un operatore che non risponde alle nostre richieste di contatto o lo fa in modo poco efficace?

Ebbene, non è certo questo il caso di Pointbet che, anzi, ha il merito di mettere a disposizione un servizio clienti che risponde in ampie fasce orarie e, soprattutto, con una buona disponibilità telefonica.

Il servizio clienti di Pointbet ha un team di operatori che è disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 22, ai numeri telefonici 0815289645 o 3298466832.

Non solo. Rimane infatti aperta la possibilità di inviare un’email all’indirizzo helpdesk@fivebet.it oppure una lettera alla società titolare della piattaforma, Fivebet srl, all’indirizzo Via Porzio C.D.N. is F10 – Napoli – 80143.

Infine, se preferisci puoi pur sempre parlare con un operatore tramite il servizio di live chat presente in ogni pagina del portale!

>>> Visita il sito ufficiale PointBet <<<

Opinioni Pointbet: è sicuro e conviene aprire un conto gioco?

A questo punto della nostra lunga guida su Pointbet non possiamo che cercare di trarre qualche considerazione finale sulla bontà di questa piattaforma di gioco e cercare di rispondere alla domanda se convenga aprire un conto su Pointbet? È sicuro? È conveniente?

Per prima cosa, ricordiamo che Pointbet è un prodotto di Fivebet srl, una società italiana, con sede a Napoli, che da qui garantisce la funzionalità della sua piattaforma.

Per tutte quelle persone che ritengono importante giocare con un operatore italiano, facilmente riconosciuto e riconoscibile, si tratta certamente di un punto di forza. Per quanto evidente, la società è regolarmente autorizzata dall’ADM per operare sul mercato italiano con i propri servizi di gioco a distanza.

La presenza di un team completamente italiano che gestisce la piattaforma ha permesso poi a Fivebet di assicurare a tutti gli utenti la presenza di un servizio di assistenza davvero molto qualificato, che viene erogato soprattutto tramite telefono, a due numeri contattabili tutto il giorno, domenica comprese. Si tratta anche questo di un buon punto di forza, considerato che molto spesso i bookmaker preferiscono dialogare con la propria clientela solo tramite live chat o e-mail.

Naturalmente, trattandosi di un operatore più piccolo rispetto ad alcuni concorrenti di cui abbiamo parlato in questo sito, Pointbet sconta un po’ di difficoltà in termini tecnici e di servizi aggiuntivi per la clientela.

Abbiamo trovato la piattaforma di gioco intuitiva e professionale, ma a volte un po’ più lenta di quanto ci saremmo attesi. Anche il livello dei bonus non è all’altezza di molti concorrenti, almeno per quanto concerne quello sul betting (ci sono poi altre promozioni che riguardano diversi aspetti del portale di gioco).

Complessivamente, comunque, l’ago della bilancia non può che pendere in favore di Pointbet, operatore che abbiamo avuto il piacere di utilizzare a lungo in questi mesi e su cui possiamo certamente esprimere un’opinione positiva.

Pertanto, potrebbe trattarsi di un buon portale per il gioco a distanza sia per quei giocatori che ancora non hanno avuto il piacere di entrare in questo mondo, sia per quei giocatori che invece hanno già un proprio bookmaker di riferimento ma desiderano scommettere con una piattaforma più sicura e professionale.

Per saperne di più invitiamo dunque tutti i nostri lettori a visitare il sito ufficiale di Pointbet e procedere con la lettura delle aree informative o, se ti va, con l’apertura di un conto gioco, che ti permetterà di sfruttare subito il bonus di benvenuto previsto dall’operatore e tutti i vantaggi riservati ai nuovi giocatori di questa ottima piattaforma di betting, 100% italiana.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.