Quando gioca il Napoli: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca il Napoli, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo di tutti gli impegni degli azzurri in vista del prossimo campionato di Serie A. Se sei un tifoso azzurro, puoi rimanere aggiornato su quando gioca il Napoli salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno azzurri alla ripresa della stagione calcistica 2023-2024.

Calendario Napoli

Il Napoli di Rudi Garcia è pronto ad incamminarsi verso la nuova stagione 2023/2024, il tecnico francese avrà un complito molto complicato, quello di riuscire a mantenere gli azzurri ai vertici della Serie A e continuare sulla strada vincente inaugurata da Luciano Spalletti. Nel primo impegno gli uomini di Garcia dovranno vedersela con il Frosinone di Eusebio Di Francesco, mentre per i big match più attesi bisognerà attendere il 10°, il 14° e il 15° turno di campionato dove il Napoli si ritroverà ad affrontare rispettivamente Milan, Inter e Juventus.

Guarda tutte le partite di Serie A del Napoli in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Resterà da capire quali saranno le mosse azzurre anche sull’attuale calciomercato dopo gli addii di alcuni pezzi che hanno contribuito al successo del terzo scudetto napoletano dopo 33 anni di attesa, come Kim e Ndombele. Il Napoli è attualmente in trattativa per il rinnovo di Oshimen, ma continua simultaneamente a valutare le cessioni di Lozano e Politano per rivoluzionare l’out di sinistra. Vedremo quali saranno le mosse di De Laurentis per continuare sulla strade del successo e rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato.

Ecco tutti i prossimi impegni del Napoli:

Il 29/12/2023 alle ore 18:30 in Serie A contro il Monza (Napoli – Monza)

(Napoli – Monza) Il 07/01/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino – Napoli)

(Torino – Napoli) Il 14/01/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro la Salernitana (Napoli – Salernitana)

(Napoli – Salernitana) Il 28/01/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio – Napoli)

(Lazio – Napoli) Il 04/02/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro il Verona (Napoli – Verona)

(Napoli – Verona) Il 11/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Milan – Napoli)

(Milan – Napoli) Il 17/02/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Napoli – Genoa)

(Napoli – Genoa) Il 21/02/2024 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro il Barcellona (Napoli – Barcellona)

(Napoli – Barcellona) Il 25/02/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari – Napoli)

(Cagliari – Napoli) Il 28/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo – Napoli)

(Sassuolo – Napoli) Il 03/03/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Napoli – Juventus)

(Napoli – Juventus) Il 10/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Torino (Napoli – Torino)

(Napoli – Torino) Il 12/03/2024 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro il Barcellona (Barcellona – Napoli)

(Barcellona – Napoli) Il 17/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Inter (Inter – Napoli)

(Inter – Napoli) Il 30/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Atalanta (Napoli – Atalanta)

(Napoli – Atalanta) Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Monza (Monza – Napoli)

(Monza – Napoli) Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Napoli – Frosinone)

(Napoli – Frosinone) Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Empoli (Empoli – Napoli)

(Empoli – Napoli) Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Napoli – Roma)

(Napoli – Roma) Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Udinese (Udinese – Napoli)

(Udinese – Napoli) Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Bologna (Napoli – Bologna)

(Napoli – Bologna) Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina – Napoli)

(Fiorentina – Napoli) Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Lecce (Napoli – Lecce)

Le altre partite