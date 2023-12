Quando gioca la Lazio: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca la Lazio, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari dei biancocelesti in vista della prossima a stagione di Serie A 2023/2024. Se sei un tifoso biancoceleste puoi rimanere aggiornato su quando gioca la Lazio salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno i biancocelesti alla ripresa della stagione calcistica 2023/2024.

Calendario completo Lazio 2023/2024

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo aver terminato una stagione a dir poco eccezionale con tanto di secondo posto in classifica e ritorno in Champions League, è pronta a cimentarsi nel campionato che verrà. L’attuale numero uno della Lazio, Claudio Lotito, cercherà di fornire al tecnico toscano una rosa qualitativa e di livello per provare a lottare per lo scudetto già la prossima stagione, ma soprattutto per tentare di prolungare la permanenza biancoceleste in Champions il più a lungo possibile.

E’ ancora tutto da sciogliere il nodo Milinkovic Savic, il serbo è, infatti, in scadenza di contratto a giugno 2024 e Lotito vorrebbe cederlo per non perderlo a zero tra un anno. La valutazione del calciatore fatta dai biancocelesti è attualmente di 35 milioni di euro, su di lui la concorrente più concreta sembra essere proprio la Juventus. Se la Lazio dovesse cedere il serbo, il primo obiettivo per sostituirlo sarà Piotr Zielinski del Napoli, vero e proprio pupillo di Sarri che sarebbe pronto a rivaerlo alla Lazio.

Ecco tutti i prossimi impegni della Lazio:

Il 29/12/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro il Frosinone (Lazio – Frosinone)

(Lazio – Frosinone) Il 07/01/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro l’ Udinese (Udinese – Lazio)

(Udinese – Lazio) Il 09/01/2024 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro Vincente Ottavi di finale 6 (Lazio – Vincente Ottavi di finale 6)

Il 14/01/2024 alle ore 12:30 in Serie A contro il Lecce (Lazio – Lecce)

(Lazio – Lecce) Il 28/01/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Napoli (Lazio – Napoli)

(Lazio – Napoli) Il 04/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Atalanta (Atalanta – Lazio)

(Atalanta – Lazio) Il 10/02/2024 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari – Lazio)

(Cagliari – Lazio) Il 14/02/2024 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro Bayern Monaco (Lazio – Bayern Monaco)

Il 18/02/2024 alle ore 12:30 in Serie A contro il Bologna (Lazio – Bologna)

(Lazio – Bologna) Il 22/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Torino (Torino – Lazio)

(Torino – Lazio) Il 26/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina – Lazio)

(Fiorentina – Lazio) Il 01/03/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Lazio – Milan)

(Lazio – Milan) Il 05/03/2024 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro Bayern Monaco (Bayern Monaco – Lazio)

Il 10/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Udinese (Lazio – Udinese)

(Lazio – Udinese) Il 17/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone – Lazio)

(Frosinone – Lazio) Il 30/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Juventus (Lazio – Juventus)

(Lazio – Juventus) Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Roma – Lazio)

(Roma – Lazio) Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Salernitana (Lazio – Salernitana)

(Lazio – Salernitana) Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa – Lazio)

(Genoa – Lazio) Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Verona (Lazio – Verona)

(Lazio – Verona) Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Monza (Monza – Lazio)

(Monza – Lazio) Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Empoli (Lazio – Empoli)

(Lazio – Empoli) Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Inter (Inter – Lazio)

(Inter – Lazio) Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Lazio – Sassuolo)

Le altre partite