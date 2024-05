Non è certamente tra i bookmaker e casinò italiani più vecchi, ma non per questo non ha le credenziali per proporsi sul mercato con pari dignità degli operatori più consolidati.

Parliamo ovviamente di Dobet, una piattaforma di gioco su cui abbiamo messo le mani nel corso delle scorse settimane e che abbiamo deciso di mettere alla prova con i nostri test indipendenti.

Nelle prossime righe troverai una recensione e una guida completa di Dobet, con l’elenco delle caratteristiche, dei vantaggi e degli svantaggi di questo buon operatore 100% made in Italy. Cominciamo subito!

Dobet è sicuro o è una truffa?

La prima cosa che è bene considerare nel momento in cui ci si avvicina per la prima volta a un nuovo casinò o bookmaker online è certamente rappresentata dalla verifica che si tratti di un operatore serio e qualificato, e non di una truffa o di uno scam.

Ebbene, anche se è superfluo ricordare che sul nostro sito recensiamo solamente degli operatori regolamentati, è bene condividere insieme ai lettori che Dobet è un sito legale che è in possesso di regolare licenza ADM, con concessione dei giochi a distanza n. 15099.

Si tratta pertanto di un operatore che è autorizzato a fornire i propri servizi sul mercato italiano e che, come tale, può garantire tutta la serenità del caso nei confronti di quelle persone che si avvicinano al mondo delle scommesse sportive e vogliono farlo con il massimo comfort.

Scommesse sportive Dobet, tutta l’offerta

Ora che abbiamo la sicurezza che Dobet è un operatore serio e qualificato, possiamo fare un passo in avanti in questa recensione completa e cercare di capire quali siano le caratteristiche della proposta di servizio di questa piattaforma.

Anche se l’offerta di Dobet è molto ampia e comprende tanto altro oltre al betting, come noto il nostro intento è quello di capire che cosa Dobet possa assicurarci nel comparto delle scommesse sportive.

Per renderti conto di ciò ti basta andare nella sezione Scommesse, dove troverai l’intera proposta del sito di gioco: migliaia di eventi su cui scommettere, tutti i giorni, su tutte le discipline sportive che potresti desiderare.

Considerato che potrebbe essere un po’ complicato trovare quel che si sta cercando, puoi aiutarti con i menu laterali e superiori o, ancora meglio, con la maschera di ricerca che ti permetterà di individuare l’incontro preferito in pochi istanti.

Se preferisci, puoi anche farti tentare dalle proposte del bookmaker, che è solito presentare in una apposita sezione le quote favorite, o delle multiple speciali sugli eventi del giorno!

Scommesse live con Dobet, punta mentre i match sono in svolgimento

Un’opzione di gioco sempre più fruita da parte dei giocatori di Dobet è quella delle scommesse live, ovvero delle scommesse che vengono realizzate nel momento in cui i match sono in corso di svolgimento.

Chi ha già avuto modo di provare questa modalità di gioco ne avrà ben apprezzato i principali vantaggi: è infatti possibile scommettere usufruendo di tutto il patrimonio informativo aggiuntivo che solamente le partite in tempo reale possono garantire, incrementando così il livello di consapevolezza del giocatore che si sta accingendo a costruire la propria schedina.

Per accontentare tutti i propri utenti che sono affezionati al live betting, Dobet ha strutturato una sezione apposita per le scommesse sportive in cui poter trovare riepilogati tutti gli eventi su cui è possibile puntare con tale modalità.

Ti ricordiamo in tal proposito che in caso di live betting è altresì possibile usufruire del cash out, che ti permetterà di chiudere anticipatamente il tuo ticket monetizzando il risultato favorevole o riducendo il risultato negativo nel caso in cui la scommessa non stia andando come sperato.

Come scommettere su Dobet

Scommettere su Dobet è davvero molto semplice!

La prima cosa che devi fare è naturalmente scegliere gli eventi sportivi su cui intendi scommettere, seguendo le indicazioni che trovi nelle precedenti righe. Quindi, valorizza la quota su cui vuoi puntare e che ritieni si avvererà.

Così facendo noterai che sulla parte destra della pagina verrà valorizzata automaticamente la tua scelta: potrai comporre la tua schedina come meglio preferisci, fino ad arrivare alla definizione del tuo ticket “vincente”. Noterai che la quota complessiva (singola o multipla) si aggiornerà automaticamente. Quando inserirai il valore della tua puntata, potrai vedere a quanto ammonta la vincita potenziale.

A questo punto, conferma la tua giocata e in pochi istanti il bookmaker convaliderà il tuo ticket!

Bonus e promozioni Dobet

Compreso come funziona la scommessa sportiva su questo operatore, facciamo un piccolo passo in avanti per comprendere quali siano i bonus e le promozioni che Dobet ti mette a disposizione in qualità di nuovo iscritto. Come sempre, ci concentreremo solamente sui bonus per le scommesse sportive, anche se l’operatore riserva ai suoi clienti anche tantissime promo per chi ama i giochi da casinò online.

Purtroppo, al momento non sono previsti specifici welcome bonus per il mondo dello sport, ma solamente un bonus senza deposito da 5 euro, facilmente fruibile. Per ottenerlo basta infatti completare la procedura di creazione del proprio conto di gioco, caricare i documenti e attendere la validazione.

Per quanto concerne invece le restanti promo per lo Sport, non si tratta di bonus di benvenuto ma di promozioni che sono rivolte alla generalità dei giocatori. In particolare, troviamo un bel bonus multipla che può incrementare fino al 300% il valore della vincita potenziale.

Il bonus multipla si attiva automaticamente nelle scommesse con almeno 5 eventi, a patto che la quota minima per ogni evento sia pari ad almeno 1.25 e che la schedina non contenga più di 30 eventi: raggiungendo il massimo di eventi presenti nel ticket il giocatore potrà fruire di un bonus del 300%!

Altra promozione molto importante riguarda il cashout, un’opzione utilizzabile per le giocate effettuate con le scommesse sportive: quando il relativo pulsante sarà visibile nel tuo ticket, allora potrai riscuotere in anticipo la scommessa, bloccando i profitti realizzati o diminuendo le perdite subite. Nel momento in cui sceglierai di utilizzare il cash out, la scommessa sarà dunque immediatamente chiusa.

Stando a quanto si legge nel regolamento, l’opzione è al momento disponibile su tutti gli eventi di calcio, basket, tennis e volley ed è utilizzabile sia per le giocate in singola che in multipla, live e prematch.

Nel caso di scommette in multipla si può optare per il cash out anche quando alcuni incontri sono conclusi mentre altri sono ancora in corso. In ogni caso, il requisito fondamentale è che al momento dell’attivazione del Cash out l’evento giocato nel proprio ticket sia ancora attivo.

Come aprire un conto su Dobet

A questo punto potresti avere già compreso quali siano i principali punti di forza su Dobet (piccolo spoiler: non sono finiti qui!).

Dunque, potresti anche avere espresso la convenienza ad aprire un conto gioco gratuito con questo operatore e potresti domandarti come si fa.

Naturalmente, come forse stai già immaginando, le indicazioni che dovrai seguire sono davvero facilissime.

Tutto quello che ti viene richiesto per aprire un conto gioco è infatti cliccare sul pulsante Registrati, che trovi in alto a destra e poi inserire il tuo codice fiscale in maniera tale che il bookmaker possa recuperare parte dei tuoi dati personali.

Completa poi il resto dei dati sul form con le informazioni richieste e carica una copia dei documenti di identità. In tal proposito, ti ricordiamo che sebbene il conto gioco sia formalmente aperto subito dopo la compilazione dei form, per la convalida dei documenti di identità potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.

Poco male: potrai comunque utilizzare il tuo account in tutti i suoi servizi fin da subito. L’unica cosa che non potrai fare è prelevare le vincite fino a quando i documenti non saranno confermati dal casinò.

Una volta che hai completato l’iter di registrazione potrai comunque effettuare il tuo primo deposito, riscuotere i bonus e iniziare il divertimento!

Login Dobet: come accedere al tuo conto gioco

Completata la registrazione, ogni volta che vorrai accedere al tuo conto gioco potrai entrare nel tuo account utilizzando le credenziali che hai usato per l’iscrizione al portale.

Accedi dunque al sito ufficiale, clicca sul relativo pulsante che si trova nella parte alta della pagina e inserisci user e pass. In pochi istanti sarai dentro il tuo conto personale e potrai iniziare a giocare a tutti gli intrattenimenti che trovi qui dentro.

Ti ricordiamo anche che le stesse credenziali funzionano per accedere al bookmaker tramite app!

App Dobet: scarica il divertimento per Android e iOS

Come tutti i migliori bookmaker internazionali, anche Dobet allieta i suoi utenti proponendo un’app per smartphone e tablet di sistemi operativi mobili Android e iOS.

Come forse sai già, per fruire di questa opportunità c’è una piccola accortezza di cui devi tenere conto.

Se infatti hai un iPhone o un iPod, per scaricare l’app per iOS non devi far altro che collegarti sul sito ufficiale Dobet e poi premere il pulsante che ti ricondurrà sull’App Store, da cui potrai scaricare regolarmente l’app.

Se hai un dispositivo Android, invece, non potrai fare la stessa cosa sul Google Play Store, considerato che qui non possono essere depositate delle app di betting online. Pertanto, dovrai prima scaricare il file .apk direttamente dal sito di Dobet e solo in un secondo momento procedere con l’installazione.

Se il tuo smartphone ti dovesse bloccare, non avere paura: basta andare nelle impostazioni di sicurezza e accettare l’installazione di app da fonti sconosciute.

Strumenti pagamento e prelievo Dobet

Se hai seguito attentamente le istruzioni che sopra abbiamo condiviso con te e con tutti i nostri lettori, a questo punto dovresti essere in possesso del tuo conto personale Dobet.

Ora, per riscuotere i bonus più ricchi e iniziare a giocare non devi far altro che ricaricare il tuo conto usando uno degli strumenti di pagamento che Dobet ha previsto per te.

In questo senso, ti ricordiamo che Dobet accetta tutti i principali strumenti di pagamento, dai bonifici bancari alle carte di credito e debito, passando per i portafogli elettronici più famosi. Tutte le operazioni di trasferimento di denaro sul conto gioco avvengono in tempo reale con la sola eccezione dei bonifici bancari, che di solito sono contabilizzati dopo 2-3 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda il prelievo, gli strumenti sono gli stessi utilizzabili per il versamento: di default il bookmaker utilizza il primo strumento di pagamento usato per permetterti di incassare le vincite.

Ciò premesso, ricordiamo anche che il prelevamento è ammesso solamente dopo che hai convalidato i tuoi documenti di identità: ti consigliamo di farlo subito per non dover poi attendere ulteriormente al momento del prelievo.

Opinioni e pareri Dobet: il nostro giudizio finale

Giunti al termine di questa lunga guida su Dobet non possiamo che condividere qualche giudizio finale sulla bontà di questo bookmaker che ci ha conquistato per la semplicità di utilizzo e l’ampiezza delle opportunità di intrattenimento che abbiamo trovato al suo interno.

Come abbiamo sempre il piacere di fare, ricordiamo anche che il giudizio si basa esclusivamente sulla parte del betting, mentre non ci siamo occupati della parte casinò online, che ti lasciamo eventualmente testare in prima persona.

Per quanto riguarda le scommesse sportive, però, Dobet ci ha stupito positivamente con una piattaforma solida e ben collaudata. Il layout e i flussi di betting non si discostano da quelli della generalità degli operatori, con la conseguenza che non rimarrai certamente deluso o spaesato dalle opportunità che ti concede.

Peccato solo per i bonus: non pervenuti quelli di maggiore interesse per il benvenuto degli scommettitori. Per il resto, sicuramente un bookmaker da provare e che non ti farà rimanere deluso. Apri dunque un conto gioco gratis sul suo sito ufficiale e testa la sua piattaforma di gioco per confermare le positive qualità che abbiamo cercato di condividere in questa recensione!

