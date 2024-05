Video Gol e Highlights Cremonese-Venezia 0-0: Sintesi 30-05-2024

Il Risultato di Cremonese-Venezia 0-0: termina senza reti l’andata della finale. Al ritorno, in programma dopodomani al “Penzo”, i veneti avranno due risultati su tre per festeggiare il ritorno in A, mentre i lombardi dovranno vincere.

La Sintesi di Cremonese-Venezia 0-0

Dopo un inizio fulminante con tanto di occasione per i veneti, un tiro sporco di Pohjanpalo respinto in qualche modo da Saro al 7°, la partita si fa molto tattica, dominata dalla tensione per l’altissima posta in palio, e non vi è l’ombra di un’occasione per oltre venti minuti.

Dopo una fase di studio, perché tale è stata, al 29° si vede per la prima volta la Cremonese con un tiro a effetto di Coda da fuori area che Joronen è bravissimo a respingere. Il restante quarto d’ora non offre ulteriori emozioni e, dopo quattro minuti di recupero, il primo tempo si conclude.

La ripresa si apre con una chance gigantesca per il veneziano Pierini, che al 48° prende in pieno la traversa su punizione.

Prima che scocchi il quarto d’ora torna a farsi pericolosa anche la Cremonese, alla quale Joronen nega ancora il gol con una gran parata, con le dita, su un tiro dal limite di Sernicola.

Al 67°, poco prima di lasciare il posto a Ciofani, Coda prova ancora a spezzare l’equilibrio con un tiro a giro che Joronen alza oltre la traversa.

Il portiere dei lagunari è protagonista assoluto nei minuti finali: al 78° è bravissimo su una sassata di Zanimacchia diretta nell’angolo lontano e all’86° fa suo un pericoloso colpo di testa di Ciofani. Il Venezia prova ad aumentare la pressione e per poco non fa la sopresa: al 92°, su azione da corner, Bianchetti devia pericolosamente il cross dalla bandierina e sfiora l’autorete. Poco dopo, il match finisce.

Il Tabellino di Cremonese-Venezia 0-0

Cremonese (3-5-1-1): Saro; Antov, Ravanelli (83′ Lochoshvili), Bianchetti; Zanimacchia (83′ Quagliata), Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto (60′ Pickel), Sernicola; Vazquez (71′ Tsadjout); Coda (71′ Ciofani). Allenatore: Stroppa

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes (86′ Altare), Svoboda, Sverko; Candela, Lella (77′ Ellertsson), Tessmann, Busio (60′ Andersen), Bjarkason; Pierini (86′ Olivieri), Pohjanpalo (60′ Gytkjaer). Allenatore: Vanoli

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Collocolo e Castagnetti

