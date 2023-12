Quando gioca il Milan: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca il Milan, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari dei rossoneri per la prossima stagione di Serie A 2023-2024. Se sei un tifoso rossonero, puoi rimanere aggiornato su quando gioca il Milan salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno rossoneri alla ripresa della stagione calcistica 2023-2024.

Calendario completo 2023-2024 del Milan

Il Milan di Stefano Pioli si appresterà a ricominciare il proprio campionato di Serie A 2023/2024 dalla trasferta di Bologna in programma il prossimo 20 agosto. I rossoneri non hanno reso come avrebbero dovuto nell’ultima stagione riuscendo a strappare la qualificazione in Champions League solamente in extremis. Gli addii di Maldini e Massara, uniti a quello di Sandro Tonali al Newcastle, hanno disorientato bruscamente l’ambiente milanista, la palla bollente adesso passerà di fatto in mano al presidente Jerry Cardinale e Geoffrey Moncada. Proprio quest’ultimo, insieme a Furlani, sarà colui il quale avrà il compito di riportare, anche attraverso i colpi di mercato, il Milan a lottare per lo scudetto.

Ecco tutti i prossimi impegni del Milan:

Il 30/12/2023 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Milan – Sassuolo)

(Milan – Sassuolo) Il 02/01/2024 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro il Cagliari (Milan – Cagliari)

(Milan – Cagliari) Il 07/01/2024 alle ore 12:30 in Serie A contro l’ Empoli (Empoli – Milan)

(Empoli – Milan) Il 14/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Roma (Milan – Roma)

(Milan – Roma) Il 20/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro l’ Udinese (Udinese – Milan)

(Udinese – Milan) Il 27/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Bologna (Milan – Bologna)

(Milan – Bologna) Il 03/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone – Milan)

(Frosinone – Milan) Il 11/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Napoli (Milan – Napoli)

(Milan – Napoli) Il 15/02/2024 alle ore 21:00 in Europa League, Play-Off, contro Rennes (Milan – Rennes)

Il 18/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Monza (Monza – Milan)

(Monza – Milan) Il 22/02/2024 alle ore 18:45 in Europa League, Play-Off, contro Rennes (Rennes – Milan)

Il 25/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro l’ Atalanta (Milan – Atalanta)

(Milan – Atalanta) Il 01/03/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro la Lazio (Lazio – Milan)

(Lazio – Milan) Il 10/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Empoli (Milan – Empoli)

(Milan – Empoli) Il 17/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Verona (Verona – Milan)

(Verona – Milan) Il 30/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina – Milan)

(Fiorentina – Milan) Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Lecce (Milan – Lecce)

(Milan – Lecce) Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo – Milan)

(Sassuolo – Milan) Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Inter (Milan – Inter)

(Milan – Inter) Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus – Milan)

(Juventus – Milan) Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Genoa (Milan – Genoa)

(Milan – Genoa) Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Cagliari (Milan – Cagliari)

(Milan – Cagliari) Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Torino (Torino – Milan)

(Torino – Milan) Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Salernitana (Milan – Salernitana)

