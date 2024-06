Video Gol e Highlights Venezia-Cremonese 1-0: Sintesi 02-06-2024

Il Risultato di Venezia-Cremonese 1-0: Gytkjaer è nuovamente il man of the match in una finale dei playoff. Dopo il Monza due anni fa, il danese porta in massima serie anche i lagunari. Applausi il Venezia, meritevole della promozione per quanto fatto in campionato e per la solidità messa in mostra nei playoff, ma anche per la Cremonese, straripante contro il Catanzaro, ma troppo timida sia due giorni fa che stasera.

La Sintesi di Venezia-Cremonese 1-0

Dopo una partenza veemente dei veneziani con tanto di botta a lato di Tessmann, la Cremonese, che delle due è quella che deve necessariamente scoprirsi, manca il vantaggio in un paio di circostanze: all’8° con Tsadjout, sul cui tiro è attento Joronen, e all’10° con Sernicola, che mette la palla sul piede buono e di destro sfiora il palo da lontano.

I padroni di casa reggono bene le sfuriate altrui e al 24° trovano il vantaggio con Gytkjaer, pronto a concludere, e a far esplodere il “Penzo“, con un perfetto diagonale su invito in area di Busio.

La risposta dei lombardi spetta ai centrocampisti Castagnetti e ancora Sernicola, che si rendono pericolosi con due conclusioni da fuori area terminate rispettivamente tra le mani di Joronen e nuovamente fuori di poco.

Al 44°, infine, Pohjanpalo riceve palla da Gytkjaer e conclude dal limite senza impensierire Saro. La prima frazione termina così.

La ripresa vede i lombardi più convinti e più propositivi, al 48° Joronen deve opporsi a un potente tiro da fuori di Tsadjout e al 54° Zanimacchia sfiora il palo da fuori area.

Dopo una gran parata di Saro su una zuccata di Bjarkason, Tsadjout manca ancora la rete quando un suo tiro-cross viene deviato in corner dal solito Joronen al minuto 65. Al 72° il portiere veneziano è nuovamente protagonista con una bella respinta ai danni del nuovo entrato Falletti, che conclude da fuori vanamente, mentre l’ultima emozione la offre Ravanelli con una girata bella, ma inefficace, senza alcun esito.

Nel finale non accade più nulla: il Venezia, arroccatosi in difesa, non cede e riesce a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Venezia-Cremonese 1-0

Il Tabellino di Venezia-Cremonese 1-0

Venezia (3-5-2): Joronen; Sverko (80′ Altare), Idzes, Svoboda; Candela (80′ Dembelé), Bjarkason (80′ Andersen), Tessmann, Busio (60′ Lella), Zampano; Gytkjaer (56′ Pierini), Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov (86′ Ciofani), Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (72′ Falletti), Buonaiuto (46′ Collocolo), Castagnetti, Pickel, Sernicola (86′ Quagliata); Vazquez (46′ Coda), Tsadjout. Allenatore: Stroppa

Marcatori: 24′ Gytkjaer

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Sverko, Vazquez, Idzes, Candela, Sernicola e Pickel

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.