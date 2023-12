Quando gioca la Juventus: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca la Juventus e, dunque, tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari dei bianconeri in vista del prossimo campionato di Serie A 2023/2024. Se sei un tifoso bianconero, puoi rimanere aggiornato su quando gioca la Juventus salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno la Juventus alla ripresa della stagione calcistica 2023-2024.

La Juventus di Massimiliano Allegri ricomincerà il proprio campionato dalla prima trasferta in programma ad Udine il 20 agosto per poi arrivare all’esordio dell’Allianz Stadium contro il Bologna. Il tecnico toscano avrà il compito di far cancellare in fretta le dure difficoltà che la rosa bianconera ha dovuto affrontare nel corso della scorsa stagione per poter iniziare con la giusta marcia quella nuova.

I bianconeri hanno tutte le intenzioni di ricominciare a tornare a lottare per lo scudetto, la prima vera mossa della dirigenza bianconera è stata quella di stappare il Ds sportivo Cristiano Giuntoli al Napoli e di affidargli il compito in contemporanea con Allegri di formare un nuovo ciclo bianconero che possa riportare la Juventus ai vertici nazionali e internazionali.

Ecco tutti i prossimi impegni della Juventus:

Il 30/12/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro la Roma (Juventus – Roma)

(Juventus – Roma) Il 04/01/2024 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro la Salernitana (Juventus – Salernitana)

(Juventus – Salernitana) Il 07/01/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Salernitana (Salernitana – Juventus)

(Salernitana – Juventus) Il 16/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Sassuolo (Juventus – Sassuolo)

(Juventus – Sassuolo) Il 21/01/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Lecce – Juventus)

(Lecce – Juventus) Il 27/01/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Empoli (Juventus – Empoli)

(Juventus – Empoli) Il 04/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro l’ Inter (Inter – Juventus)

(Inter – Juventus) Il 12/02/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro l’ Udinese (Juventus – Udinese)

(Juventus – Udinese) Il 17/02/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Verona (Verona – Juventus)

(Verona – Juventus) Il 25/02/2024 alle ore 12:30 in Serie A contro il Frosinone (Juventus – Frosinone)

(Juventus – Frosinone) Il 03/03/2024 alle ore 20:45 in Serie A contro il Napoli (Napoli – Juventus)

(Napoli – Juventus) Il 10/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro l’ Atalanta (Juventus – Atalanta)

(Juventus – Atalanta) Il 17/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Genoa (Juventus – Genoa)

(Juventus – Genoa) Il 30/03/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio – Juventus)

(Lazio – Juventus) Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Fiorentina (Juventus – Fiorentina)

(Juventus – Fiorentina) Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Torino (Torino – Juventus)

(Torino – Juventus) Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari – Juventus)

(Cagliari – Juventus) Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Milan (Juventus – Milan)

(Juventus – Milan) Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Roma – Juventus)

(Roma – Juventus) Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro la Salernitana (Juventus – Salernitana)

(Juventus – Salernitana) Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna – Juventus)

(Bologna – Juventus) Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A contro il Monza (Juventus – Monza)

Le altre partite