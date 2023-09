Europa League, calendario Atalanta: date e orari partite Gruppo D

Ecco il calendario con le date e gli orari del Gruppo D, il girone dell’Atalanta, che dovrà affrontare Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow Czestochowa

Il mercato ha regalato grandissimi colpi all’Atalanta, che è tornata in Europa League per provare ad arrivare fino in fondo.

Certo, l’obiettivo è lottare per il quarto posto in campionato, ma il sorteggio di Montecarlo ha regalato un Gruppo D abbordabile.

Infatti, è vero che dall’urna della prima fascia è uscito lo Sporting Lisbona, eliminato dai preliminari della coppa dalle grandi orecchie e, sicuramente, una delle squadre più forti del roster, ma il resto, almeno sulla carta, sarà facilmente gestibile.

La seconda avversaria è lo Sturm Graz, squadra conosciuta perché già affrontata da un’altra squadra italiana l’anno scorso.

Infine, ci sono i polacchi del Rakow Czestochowa, avversari da scoprire, ma pur sempre all’esordio e senza esperienza.

Ecco, il calendario aiuta certamente i bergamaschi, che affronteranno i polacchi all’inizio e alla fine, gli austriaci a fine e ad inizio dei due gironi, mentre i lusitani sono alla seconda e alla quinta giornata.

Calendario con date e orari partite contro Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow Czestochowa

1^ giornata

21/09: Atalanta-Raków Czestochowa 21

2^ giornata

05/10: Sporting CP-Atalanta 18,45

3^ giornata

26/10: SK Sturm Graz-Atalanta 18,45

4^ giornata

09/11: Atalanta-SK Sturm Graz 21

5^ giornata

30/11: Atalanta-Sporting CP 18,45

6^ giornata

14/12: Raków Czestochowa-Atalanta 21