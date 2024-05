La partita Atalanta-Leverkusen si giocherà allo stadio “Aviva” di Dublino, mercoledì 22 maggio alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Rai 1 e Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Atalanta-Leverkusen in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 22-05-2024

Melcoledì 22 maggio andrà in scena la finale di Europa League con Atalanta e Leverkusen che si contenderanno il trofeo UEFA.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini, dopo una stagione passata a collezionare importanti risultati e grandi prestazioni, è ancora alla ricerca del primo trofeo stagionale. I bergamaschi sono, infatti, reduci dalla pesantissima delusione incassata contro la Juventus in finale di Coppa Italia, dove si sono visti sfumare il secondo trofeo nazionale della propria storia. La Dea però ha ancora una chance per trovare la giusta gratificazione ad una stagione importante ed è quella del trionfo nell’ultimo atto dell’Europa League. Sarà una finale che pretenderà un approccio e una gestione de tutto maniacale da parte degli uomini di Gasperini, nel tentativo di scardinare un avversario che non perde da oltre 40 partite, servirà un’impresa titanica.

L’altra faccia della medaglia sarà appunto il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso fresco di vittoria della prima Bundesliga della sua storia. Nessuno ad inizio campionato si sarebbe aspettato che la squadra tedesca fosse diventata una vera e propria schiacciasassi capace di strappare il monopolio in Germania dalle mani del Bayern Monaco e di fronteggiare avversari come Roma e West Ham in Europa, imponendo la propria filosofia calcistica. Il prossimo obiettivo dell’allenatore spagnolo sarà quello di consacrare un clamoroso doppietta portando a casa anche il titolo di campioni dell’Europa League per il quale partono da favoriti secondo i Bookmackers.

Dove vedere Atalanta-Leverkusen in Diretta Tv e Streaming

Atalanta-Leverkusen sarà trasmessa in Diretta Tv sul canale Rai 1 e su Sky, sul canale Sky Sport. Per la Diretta Streaming, invece, bisognerà sintonizzarsi su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Atalanta-Leverkusen potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Leverkusen le ultimissime:

Nell’Atalanta, Gasperini spera di poter recuperare il colosso Kolasinac in difesa reduce da un infortunio muscolare al flessore, se così non fosse al suo posto in difesa ci sarà ancora Scalvini al financo di Hien e Djimsiti nella difesa a 3. A centrocampo l’altra assenza pesantissima sarà quella di De Roon, che sarà sostituito da Pasalic che agirà da compagno di reparto di Ederson, mentre sugli esterni confermatissimi Ruggeri e Zappacosta. Davanti a sorreggere la trequarti ci sarà l’inamovibile Koopmainers incaricato di valorizzare al meglio i movimenti delle due punte quali De Keteleare e Scamacca.

Dall’altra parte Xabi Alonso opterà per un modulo quasi a specchio dove l’unica differenza starà nella struttura del doppio trequartista dove Wirtz e Adli sorreggeranno il peso dell’attacco alle spalle di Boniface in vantaggio su Schick per una maglia da titolare. Sugli esterni larghi tanta qualità e velocità con Grimaldo a sinistra e Frimpong a destra, mentre in mezzo al campo tutto sarà affidato alla regia di Xhaka e di Palacios.

Atalanta-Leverkusen probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso

