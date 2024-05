Video Gol Highlights Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0: Sintesi 22-5-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0, Finale Europa League: la magica tripletta di Lookman regala la vittoria a Gasperini

L’Atalanta distrugge il Bayer Leverkusen all’Aviva Stadium di Dublino in Irlanda conquistando la finale di Europa League, realizzando un grandissimo sogno.

Sintesi di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0

Qualche sorpresa da parte di Gian Piero Gasperini, che sceglie Hien in difesa con Kolasinac e Djimsiti in difesa davanti a Musso a porta, conferma Zappacosta, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri a centrocampo e in attacco lancia il tridente formato da De Ketelaere, Scamacca e Lookman.

Squadra titolare per Xabi Alonso, che punta su Stanisic, Tah e Tapsoba in difesa a protezione di Kovar a porta, a centrocampo Frimpong, Xhaka, Palacios e Hincapie, in attacco Wirtz e Grimaldo ai lati di Adli.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I bergamaschi sono bravissimi a pressare i tedeschi con un’intensità incredibile, non permettendo loro di giocare e, anzi, riuscendo a trovare le giuste soluzioni in attacco.

Al 13′ minuto i bergamaschi riescono a sbloccare il risultato con Lookman al termine di una bellissima azione corale, iniziata da Koopmeiners dalla parte opposta.

I tedeschi non riescono a reagire, non riescono ad uscire dal pressing avversario, anche perché i bergamaschi sono sempre sul pezzo, aggredendo con Djimsiti, anche ammonito.

Al 26′ minuto i bergamaschi riescono addirittura a raddoppiare con una perla di Lookman, che si regala una magica doppietta con una conclusione incredibile, dopo un tunnel su Xhaka.

Il doppio svantaggio scuote finalmente i tedeschi, che alzano il baricentro, provano a reagire e si fanno vedere in attacco con un clamorosamente poco cinico Grimaldo, mentre vengono ammoniti Scamacca e Wirtz e i bergamaschi sfiorano il tris con De Ketelaere, ma questa volta Kovar si fa trovare pronto.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Boniface, Scalvini e Pasalic al posto di Stanisic, Kolasinac e De Ketelaere, mentre viene ammonito Zappacosta dopo il clamoroso errore di Frimpong.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco, nonostante i tedeschi ne facciano da padrona, ma i bergamaschi sono perfetti in fase difensiva, mentre vengono ammoniti Tapsoba, Koopmeiners e Andrich, entrato per Palacio quando Hlozek subentra a Grimaldo.

E al 76′ minuto i bergamaschi calano il tris, ancora Lookman, che festeggia una magica tripletta al termine di un bellissimo contropiede con un sinistro imparabile.

Nel finale c’è spazio anche per Schick, Tella, Toure, Toloi e Hateboer al posto di Wirtz, Frimpong, Scamacca, Ruggeri e Zappacosta

Highlights e Video Gol di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0:

Tabellino di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (39′ st Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (45’+1 st Toloi); De Ketelaere (12′ st Pasalic), Lookman; Scamacca (39′ st Touré).

Allenatore: Gasperini



Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Tapsobah, Tah, Hincapie; Stanisic, Xhaka, Palacios (24′ st Andrich), Grimaldo (24′ st Hlozek); Adli, Wirtz (36′ st Schick), Frimpong (36′ st Tella).

Allenatore: Xabi Alonso



Arbitro: Kovacs

Marcatori: 12′, 26′ e 31′ st Lookman (A)

Ammoniti: Djimsiti (A), Wirtz (L), Scamacca (A), Zappacosta (A), Tapsobah (L), Koopmeiners (A), Andrich (L)

Espulsi:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.