Video Gol e Highlights di Verona-Sassuolo 1-0, 27° giornata di Serie A: sintesi 03-03-2024

Video Gol e Highlights Verona-Sassuolo 1-0, 26° giornata di Serie A: Vittoria importantissima per il Verona che ottiene tre punti importantissimi in chiave salvezza.

Verona-Sassuolo

Il Verona non sbaglia il match valido per la salvezza e mette in cassaforte 3 punti che potrebbero rilevarsi determinanti ai fini della salvezza. Con questa vittoria, infatti, gli scaligeri escono momentaneamente dalla zona rossa della classifica e si portano a più 3 lunghezze dalla terzultima in attesa di sapere cosa farà il Cagliari sul campo dell’Empoli.

Dall’altra parte, invece, è notte fonda per il Sassuolo che, dopo aver cambiato allenatore, con l’arrivo di Ballardini aveva approcciato anche molto bene la gara, fino a quando Domenico Berardi appena recuperato da un infortunio ha dovuto nuovamente abbandonare il capo per un problema al tendine. La paura nei giocatori neroverdi era palpabile e a metà del secondo tempo un errore fatale di M. Henrique lancia in contropiede il Verona che non perdona e segna il gol vittoria. La situazione di classifica per i neroverdi è sempre più complicata con solo 20 punti all’attivo e 19° posto in solitario. Con la nuova assenza di Berardi servirà un miracolo al Sassuolo per continuare a sperare nella salvezza.

Sintesi di Verona-Sassuolo 1-0:

Bisogna attendere il minuto 14’ per la prima vera occasione del match che capita tra le gambe di Kristian Thosvedt (Sassuolo) il quale aggancia un bel cross dalla destra e di prima intenzione calcia il pallone verso la porta difesa da Montipò, la conclusione però è centrale e non impensierisce il portiere.

Al 25’ è ancora Sassuolo stavolta però con Domenico Berardi, il quale con una finta si libera della marcatura avversaria dentro l’area piccola e conclude con il piede debole, palla che viene intercettata dal difensore avversario.

27’ Si affaccia in zona offensiva anche il Verona, con Thomas Henry che produce un ottimo movimento a smarcarsi il quale viene valorizzato al meglio da un passaggio di Serdar. L’attaccante francese aggancia e conclude a volo ma la palla termina larga alla destra di Consigli.

Al 32’ il Verona prova a calcare la mano con Suslov che raccoglie un passaggio ai venti metri e dopo un piccolo slalom libera la conclusione di sinistro, Consigli però, si esalta e respinge.

33’ Cabal (Verona) si fa strada verso un pallone vagante a limite dell’area e calcia di sinistro verso il sette. Consigli però ancora una volta mette in scena un gran colpo di reni e tiene la partita sul punteggio di parità.

43’ Tomas Suslov (Verona) tenta il rito da posizione invitante appena fuori dall’area, uno dei difensori si immola e sventa la minaccia.

45+2 Finisce la prima frazione di gara.

51’ Occasione importante per il Sassuolo al quale viene concesso un calcio di punizione dai venti metri. Della punizione si incarica Domenico Berardi che cerca il palo del portiere, ma la palla finisce larga.

51’ Dawidowicz (Verona) viene ammonito dopo esser stato artefice di una sbracciata troppo evidente ai danni di Pinamonti.

56’ Uno due bellissimo tra Berardi e Pinamonti (Sassuolo) con quest’ultimo che si libera al tiro e calcia dal limite, palla che trova una deviazione e per pochissimo non trova una traiettoria che spiazza Montipò. Neroverdi vicinissimi al vantaggio.

65’ Insiste il Verona si ripresenta in zona offensiva con Duda che dal limite dell’area con una finta si porta la palla sul piede forte e tenta la conclusione, palla che però, finisce alta.

71’ Samu Castillejo (Sassuolo) è il secondo ammonito di giornata dopo aver commesso un fallo troppo irruento sull’avversario.

78’ Gol Verona! Erroraccio del centrocampista del Sassuolo che sbaglia lo stop e innesca il contropiede di Swiderski che lanciato a rete tutto solo non sbaglia e spiazza Consigli. È 1-0 Verona.

81’ Viene ammonito Cabal (Verona) dopo un brutto fallo commesso a centrocampo.

83’ La partita inizia ad innervosirsi e anche Seat Serdar (Verona) finisce sul taccuino degli ammoniti.

90’ Saranno 5 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro Maresca.

91 Coppola (Verona) viene ammonito.

98′ Fischio finale al Bentegoti

Highlights e Video Gol di Verona-Sassuolo 1-0:

Tabellino di Verona-Sassuolo 1-0:

VERONA – Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Noslin, Lazovic; Henry. All. Baroni

SASSUOLO – Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini

Arbitro: Maresca

Marcatori: 78’Swiderski (Ver)

Ammoniti: 48’ Henrique (Sas), 51’ Dawidowicz (Ver), 71’ Castillejo (Sas), 81’ Cabal (Ver), 83 Serdar (Ver)

Espulsi: