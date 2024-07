Cos’è l’emendamento Mulé?

Nelle scorse ore quei simpatici buontemponi di Aleksander Ceferin e Gianni Infantino, bravissimi a minacciare e a restare inchiodati sulle poltrone in pelle umana da presidente UEFA e FIFA, avevano ruggito contro la Lega Serie A per il cosiddetto emendamento Mulé.

Il motivo del contendere sta in un decreto-legge, cioè un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottabile in situazioni di emergenza e che decadono se non portati in Parlamento entro cinque giorni o se non vengono convertiti in legge entro sessanta.

Tale atto reca la firma di Giorgio Mulé, ex direttore del TG4 eletto poi in Parlamento con Forza Italia e ora vicepresidente della Camera, e stabilisce che, in base all’antico principio del “no taxation without representation” (era, questo principio, uno dei punti della querelle tra l’Inghilterra e le Tredici colonie americane, che ritenevano di subire ingiustizie dalla Madrepatria malgrado le origini inglesi e di avere il diritto di essere rappresentati a Londra), la Lega Calcio abbia più voce in capitolo in seno al consiglio federale visti i generosi contributi economici.

Più voce in capitolo=più autonomia. E FIFA e UEFA si sono fatte vive minacciando l’esclusione dell’Italia da tutte le coppe e dalle competizioni per Nazionali.

L’emendamento Mulé, dunque, è stato pesantemente allegerito e ora recita così: “1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo”.

Cancellata, invece, la parte che consentiva i ricorsi diretti al TAR senza passare per la giustizia sportiva (il punto che aveva scatenato le minacce) e quelle che davano, di fatto, maggior autonomia alle leghe.

