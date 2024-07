Adrien Rabiot lascia ufficialmente la Juventus dopo 5 stagioni in bianconero, il francese è pronto per altre sfide.

Ufficiale: Rabiot lascia la Juventus.

Alla fine il prolungamento contrattuale non è arrivato, Adrien Rabiot lascia ufficialmente la Juventus dopo 5 stagioni in con la maglia bianconera. Il lieto fine non è stato quello della stagione scorsa nel corso della quale Rabiot doveva decidere se prolungare il suo contratto con la Juventus oppure optare per la pista Manchester United, alla fine la scelta fu quella di sposare nuovamente il progetto di Max Allegri e della Juventus per un ulteriore stagione. Questa volta, però, l’accordo non è stato raggiunto con il giocatore che ha voluto interrompere la propria avventura in bianconero dopo aver vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, totalizzando la bellezza di 212 presenze e 22 gol segnati.

Rabiot era arrivato a Torino proprio in occasione della prima esperienza di Allegri sulla panchina della Juventus, il quale lo aveva voluto fortemente, poi in seguito al suo addio aveva faticato, e non poco, ad entrare negli schemi tecnici di Sarri e di Pirlo, per poi ritrovare la propria dimensione proprio sotto la seconda guida di Allegri con il quale ha raggiunto la sua stagione migliore.

Adesso il talento francese è ufficialmente svincolato e libero di abbracciare la migliore opportunità gli capiti nell’arco di questo calciomercato. La preferenza di Rabiot sarebbe quella di poter approdare in Premier League, ma attualmente i club inglesi restano ancora sullo sfondo. Difficile, invece, immaginare una sua permanenza in Italia dato anche le sue altissime richieste d’ingaggio. Infine, c’è sicuramente anche da considerare la pista Araba con le principali squadre del Medio Oriente che potrebbero soddisfare al meglio le richieste economiche del francese, offrendogli un contratto a cifre faraoniche.

