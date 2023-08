Ufficiale, clamoroso: Mancini sì è dimesso da ct dell’Italia

Clamoroso Italia: Roberto Mancini si è dimesso dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale Italiana.

Roberto Mancini rassegna le dimissioni da Ct dell’Italia – StadioSport.it

Fulmine a ciel sereno in casa Italia, il CT della Nazionale Roberto Mancini avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di CT azzurro, a comunicarlo è stata la stessa Federcalcio Italiana attraverso un comunicato ufficiale. La notizia è arrivata in un momento del tutto inaspettato e a distanza di solamente due settimane da quando la FIGC aveva assegnato l’incarico di coordinatore di tutto il settore giovanile a partire dagli azzurrini dell’Under 20.

Il tecnico di Jesolo, dunque, lascerà la nazionale Italiana dopo ben 5 anni alla propria guida tecnica, cinque anni nel corso dei quali il tecnico italiano ha vissuto gioie e dolori, a partire dalla riconquista del blasone degli azzurri con la conquista dell’Europeo 2020, passando per il ritorno di ombre pesanti come la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Da questo momento in avanti, ai vertici della Federcalcio Italiana partirà di fatto l’obietivo di iniziare a cercare un nuovo profilo tecnico a cui affidare la guida della nostra Nazionale in vista del prossimo Europeo in programma nel 2024.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC nel quale si evince della scelta fatta da Roberto Mancini “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di CT della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra.“