Video Gol Highlights Ucraina U19-Italia U19 3-2: sintesi 21-07-2024

Il Risultato di Ucraina U19-Italia U19 3-2, 3° giornata Gruppo A Europei Under 19: perdiamo di misura una partita altamente spettacolare che non aveva risvolti per noi, già ampiamente primi e qualificati, ma ne aveva a volontà per gli ucraini, che dovevano vincere e ce l’hanno fatta ottenendo il pass per la semifinale in cui, tuttavia, dovranno rinunciare a ben tre titolari, tutti diffidati e ammoniti. A noi, invece, mancherà il solo Corradi, espulso per doppia ammonizione.

Subito sotto per mano di Synchuk, riusciamo a ribaltare il risultato con Ebone e Romano prima di essere riacciuffati da Krevsun e definitivamente sorpassati da Ponomarenko su rigore.

Nella semifinale, in programma giovedì, affronteremo la 2° classificata del Gruppo B, ossia una tra Spagna e Francia (potrebbe farcela anche Turchia in caso di successo contro la già eliminata Danimarca e di contemporanea sconfitta degli spagnoli contro i francesi), mentre agli ucraini spetterà la 1° e dunque o gli iberici o i transalpini. Stasera sapremo.

La Sintesi di Ucraina U19-Italia U19 3-2

Nelle prime battute privilegiamo gli attacchi da destra e due discese di Magni ci procurano altrettante chances che Ebone prima e Sia dopo non sfruttano a dovere calciando fuori.

Al 6° è direttamente Ebone ad attaccare lateralmente per poi concludere, ma Krapytsov è molto bravo e respinge. Passano pochi secondi e il primo attacco dell’Ucraina è quello che sblocca il risultato: Husyev lancia lungo per Synchuk, che sfrutta un’errata respinta di testa di Pagnucco e beffa Magro, in quel momento fuori dai pali, con un bellissimo pallonetto dal limite dell’area.

Al 12° è nuovamente protagonista il portiere ucraino, che con una prodigiosa parata impedisce a Sia, servito da Harder e praticamente solo in area, di segnare da una distanza irrisoria.

Al 22° Ponomarenko gestisce e conclude un contropiede con un tiro dal limite dell’area che solo una deviazione di Harder riesce a rendere innocuo. Al 34° otteniamo il meritato pareggio su calcio da fermo: Di Maggio scodella in area ed Ebone appoggia il pallone in rete da pochi metri.

Nel primo dei tre minuti di recupero, infine, sfioriamo anche il vantaggio: Anghelé controlla in area un lancio dalle retrovie e calcia di sinistro sul primo palo trovando la risposta dell’ottimo Krapytsov

Nella ripresa iniziamo benissimo trovando al minuto 52 il primo vantaggio: Romano scende da sinistra e si accentra per poi dialogare con Ebone e, ricevuto il pallone di ritorno, fulminare Krapytsov con un potente tiro da fuori area che termina nell’angolo.

Il nostro vantaggio dura però pochissimo e al 54° siamo di nuovo in parità: un errore in fase di impostazione del nostro reparto arretrato, in particolare un avventato colpo di tacco di Sia, permette a Mykhavko di intercettare e servire sulla fascia sinistra Matkevych, il cui assist a Ponomarenko, grazie alla sponda di tacco di questi, giunge infine sul destro di Krevsun per la conclusione vincente dal limite dell’area.

Al 57° il nuovo entrato Mannini sgancia un potente destro da fuori area respinto ancora dal solito Krapytsov ed è questa l’ultima uscita dalla nostra metà campo poiché l’Ucraina, da questo momento, ci schiaccia per trovare la fondamentale vittoria, ma Ponomarenko si divora il 3-2 al 58° calciando centralmente da posizione ottimale e Magro fa buona guardia al 63° su un sinistro di Hadzhyiev.

Al 72° Mane, anch’egli appena entrato, sbaglia un intervento difensivo su un lungo lancio e permette a Matkevych di presentarsi in area ove Corradi, già ammonito, è costretto al fallo per evitare che l’avversario segni: rigore e seconda ammonizione, noi restiamo in dieci e Ponomarenko spiazza Magro riportando avanti l’Ucraina, stavolta definitivamente pocihé non accade null’altro negli ultimi venti minuti e rotti di partita.

Highlights e Video Gol di Ucraina U19-Italia U19 3-2

Il Tabellino di Ucraina U19-Italia U19 3-2

Ucraina U19 (4-1-4-1): Krapytsov; Husyev, Melnychenko, Yermachkov, Mykhavko; Vashchenko (88′ Obinaya); Synchuk (88′ Tutierov), Krevsun, Hadzhyiev (92′ Tsukanov), Matkevych; Ponomarenko. CT: Mykhailenko.

Italia U19 (4-3-1-2): Magro; Magni, C. Corradi, Chiarodia (64′ Mane), Pagnucco; Romano, Harder (69′ Lipani), Di Maggio (46′ Mannini); Anghelé (69′ Pafundi); Ebone, Sia (75′ Bartesaghi). CT: Corradi

Marcatori: 7′ Synchuk, 34′ Ebone, 52′ Romano, 54′ Krevsun e 75′ rig. Ponomarenko

Arbitro: Vasilios Fotias (GRE)

Ammoniti: C. Corradi, Vashchenko (salta la prossima), Ponomarenko (salta la prossima), Mykhavko e Matkevych (salta la prossima)

Espulsi: 73′ C. Corradi

