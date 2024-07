Video Gol Highlights Irlanda del Nord U19-Italia U19 0-3: sintesi 18-07-2024

Il Risultato di Irlanda del Nord U19-Italia U19 0-3, 2° giornata Gruppo A Europei Under 19: vinciamo molto facilmente contro un avversario decisamente inferiore, ma che sfiora il pareggio nell’unico momento di distrazione in 90 minuti e rotti di partita. Questo successo ci manda in semifinale con un turno d’anticipo: siamo infatti primi con 6 punti e già irraggiungibili per Ucraina, 2 punti e Norvegia e Irlanda del Nord, 1 punto.

Zeroli apre le marcature e Camarda sigla la doppietta che sigilla l’incontro. Entrambi sono ora capocannonieri del torneo con due gol ciascuno.

La Sintesi di Irlanda del Nord U19-Italia U19 0-3

Partiamo molto bene e dopo qualche prova generale passiamo in vantaggio al quarto d’ora esatto con un bel gol di Zeroli, che sfrutta una sponda di Ciammaglichella e batte Charles da pochi metri con una girata.

Siamo superiori, ma non facciamo il secondo gol sbagliando troppo in fase conclusiva e alla prima distrazione dietro, improvvisamente, i nordirlandesi padroni di casa mancano di un soffio il pareggio: al 27° una punizione sulla trequarti arriva sul piede di Goodman che calcia a colpo sicuro, ma miracolosamente viene sventato da Marin.

Dopo aver rischiato il pareggio, sfioriamo a nostra volta il raddoppio con Di Maggio al 31°, tiro troppo centrale parato da Charles, e al 35° con Camarda, che da posizione ravvicinata manda oltre la traversa un pallone vagante apparentemente comodo, ma in realtà non facile da controllare poiché proveniente da una mischia in area.

Nel secondo dei quattro minuti di recupero concessi, però, Camarda stesso ha modo di riscattarsi intercettando un errato retropassaggio di Goodman e andando facilmente a rete una volta presentatosi al cospetto di Charles. Cala il sipario sulla prima frazione.

Ciammaglichella, ammonito nel corso del primo tempo, non torna in campo e al suo posto c’è Magni, che al 48° si fa subito vedere con una bella discesa sulla fascia destra e il preciso traversone basso che Camarda scaraventa in rete di sinistro da pochi metri. E’ 3-0.

Il resto del match è decisamente in discesa e al 60° Pafundi per poco non trova il poker con un bellissimo calcio di punizione dal limite che sfiora il palo.

Con il passare dei minuti, tolto un tiro di poco fuori del nuovo entrato Anghelé al 79°, la nostra attenzione cala e i padroni di casa riescono a rendersi nuovamente insidiosi con un pericoloso cross di Doherty e soprattutto con un tiro di Graham che impegna severamente Marin all’83°.

Torniamo a renderci pericolosi al minuto 85 con un’altra punizione alta di Pafundi, mentre tre minuti più tardi un altro subentrato, Sia, spreca il quarto gol calciando oltre la traversa dopo un nostro rapido contropiede. Dopo tre minuti di recupero, il signor Barbara fischia la fine dell’incontro.

Highlights e Video Gol di Irlanda del Nord U19-Italia U19 0-3

Il Tabellino di Irlanda del Nord U19-Italia U19 0-3

Irlanda del Nord U19 (5-4-1): Charles; Barr, Briggs, Goodman (64′ Atcheson), Lennon, Thompson; Stitt (77′ Smith), McClure (64′ Trickett), J. Doherty, Morrison (77′ A. Doherty); Evans (55′ Graham). CT: McAuley

Italia U19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella (46′ Magni), Lipani (64′ Anghelé), Di Maggio (54′ Harder); Zeroli (54′ Romano); Pafundi, Camarda (71′ Sia). CT: Corradi

Marcatori: 15′ Zeroli e 47′ pt e 48′ Camarda

Arbitro: Ishmael Barbara (MLT)

Ammoniti: Ciammaglichella e McClure

