Empoli-Milan 0-3, Voti, pagelle e analisi, Vittoria importante dei rossoneri

Il Milan mette subito in chiaro le cose e al termine di una partita convincente, porta a casa 3 punti vitali per la classifica. Vantaggio dei rossoneri firmato da Loftus-Cheek, su assist di Leao. Raddoppio del Milan siglato da Giroud, su calcio di rigore, conquistato da Loftus-Cheek. Nella ripresa 0-3 firmato da Chaka-Traorè servito benissimo da Pulisic, in contropiede.

Top 3 Empoli:

Cambiaghi 6,5 Il migliore in campo dell’Empoli. E’ l’unico che rimane sul pezzo per tutta la partita. Provba ad impensierire Maignan con un paio di tentativi.

Luperto 6 Gioca una buona partita, mettendo spesso e volentieri in difficoltà Calabria. Sempre attento e lucido nelle chiusure.

Gyasi 6 A centrocampo, i migliori spunti della squadra toscana, provengono dai suoi piedi. La sua velocità mette spesso in difficoltà i calciatori del Milan.

Flop Empoli:

Ebuehi 5 Non una nella partita per lui. Si fa saltare troppo facilmente da Leao, in occasione dello 0-1 per il Milan.

Caputo 4,5 Peggiore in campo dell’Empoli. Viene completamente annullato dalla coppia Kjaer-Theo Hernandez.

Baldanzi 5,5 Nemmeno lui gioca una grande partita. La qualità nei piedi non manca di certo, ma sembra predicare un po’ nel deserto.

Top 3 Milan:

Loftus-Cheek 7,5 Decisamente il migliore in campo. E’ tornato finalmente brillante sul piano fisico. Non solo segna un bel gol, ma si procura anche il rigore, poi trasformato da Giroud.

Theo Hernandez 7 Gioca anche oggi, da difensore centrale, una grande partita. Mura tutti i tentativi degli avversari. Legge benissimo le situazioni e fa sempre le scelte giuste.

Chaka Traorè 6,5 Entra al posto di Leao, ma non fa rimpiangere il portoghese. Ben servito da Pulisic, batte il portiere dell’Empoli, realizzando lo 0-3. 2 gol in 2 partite per lui.

Il Milan vince giocando bene soprattutto il primo tempo. Nella ripresa cala, ma si fa trovare pronto per realizzare lo 0-3. L’Empoli ha bisogno di nuovi acquisti. Manca qualità in troppe zone del campo.