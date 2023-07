Clamoroso: anche Verratti in Arabia Saudita

Calciomercato: Il PSG saluta Marco Verrati, il centrocampista italiano si traferirà in Arabia Saudita per i prossimi tre anni.

Non solo Mbappè, nella morsa dell’Al Hilal finisce anche il centrocampista italiano, Marco Verratti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club saudita avrebbe avviato dei contatti molto decisi nelle ultime ore con il PSG per l’acquisto del classe 1992. La trattativa sarebbe, infatti, in uno stato avanzato, anche se il club parigino non avrebbe nessuna intenzione di scendere sotto la richiesta di 30 milioni di euro per lasciar partire il talento italiano, richiesta che se accontentata garantirebbe ai francesi di andare comunque in plusvalenza visto l’acquisto nel 2012 di Verratti dal Pescara per solo 12 milioni.

Verratti, dunque, sarebbe pronto a lasciare Parigi dopo ben 11 anni all’ombra della Tour Eiffel, l’acquisto dell’ex Pescara, consentirebbe all’Al Hilal di poter vantare uno dei centrocampi attualmente più forti del contesto mediorientale con Verratti, Milinkovic Savic e Ruben Neves. Sul giocatore c’erano stati anche i timidi interessamenti di Liverpool e Atletico Madrid, ma il tentennamento delle due società ha portato al divampare della forza araba che è riuscita a strappare il sì del giocatore con l’oramai consueta offerta monstre di 25 milioni di euro di stipendi per i prossimi tre anni.

Gli emissari del club arabo sono attualmente a Parigi per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. La fumata bianca, dunque, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Occhio anche alla questione Mbappè per il quale l’Al Hilal avrebbe offerto 700 milioni di stipendio per una sola stagione al calciatore francese, dopo la rottura definitiva arrivata nei giorni scorsi tra il campione francese e il club parigino. Non è totalmente da escludere che gli emissari arabi possano tornare a Riad con un doppio colpo di mercato galattico.