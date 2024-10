Video Gol Highlights Cagliari-Torino 3-2: Sintesi 20-10-2024

Il Risultato di Cagliari-Torino 3-2, 8° giornata Serie A: bella vittoria per i sardi, che colgono la prima vittoria casalinga stagionale e si risollevano dopo un inizio di stagione difficile.

Sanabria e Linetty ribaltano il vantaggio sardo firmato da Viola, ma il Cagliari piazza la contro-rimonta e vince grazie a Palomino e a un’autorete di Coco.

Il Cagliari sale a 9 punti in classifica, mentre il Torino resta a 11 e manca la possibilità di tornare al 3° posto.

La Sintesi di Cagliari-Torino 3-2

Poche emozioni e ritmi vivaci per gran parte del primo tempo, nel quale sono da segnalare, prima che si aprano le marcature, delle proteste del Torino per un possibile fallo in area su Sanabria e un gol annullato al Cagliari per fallo in attacco.

Al minuto 38 i sardi, improvvisamente, rompono l’equilibrio con un gran gol: una potentissima punizione dal limite di Viola non lascia scampo a Milinkovic-Savic, che si tuffa senza riuscire a fermare la conclusione.

Tre minuti e il Torino pareggia: Lazaro batte un corner preciso che Sanabria spedisce in rete con un bel colpo di testa; per il primo tempo è tutto qui, non accade altro.

Il Cagliari ricomincia bene e sfiora per due volte la rete con un colpo di testa di Piccoli alto da posizione ottimale e un tiro di Viola respinto dal portiere granata, ma al primo affondo il Torino completa la rimonta con una sberla dal limite di Linetty che fulmina Scuffet.

I padroni di casa riprendono in mano le redini del gioco e cercano di pareggiare quanto prima riuscendovi, infine, al 74° su altra azione d’angolo: a segnare è Palomino, entrato da poco, che insacca di testa sfruttando una sponda di Luperto. Altri quattro minuti e arriva il contro-ribaltone rossoblu grazie alla sfortunata autorete di Coco, che devia nella propria rete un cross di Piccoli.

Nei minuti conclusivi il Torino sfiora per due volte il 3-3: prima Karamoh vede il suo tiro deviato in corner e poi Scuffet compie un miracolo su una zuccata di Adams che pareva destinata in rete. Subito dopo, il triplice fischio.

Video Gol e Highlights di Cagliari-Torino 3-2

Il Tabellino di Cagliari-Torino 3-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina (63′ Palomino), Augello; Adopo (63′ Gaetano), Makoumbou (80′ Deiola); Zortea, Viola (63′ Lapadula), Luvumbo (46′ Marin); Piccoli. Allenatore: Nicola

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Pedersen, Ricci, Linetty (75′ Gineitis), Vlasic (82′ Karamoh), Lazaro (83′ Dembélé); Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli

Marcatori: 38′ Viola, 41′ Sanabria, 55′ Linetty, 74′ Palomino e 78′ aut. Coco

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Coco, Lazaro, Masina e Adopo

