Video Gol Highlights Hellas Verona-Monza 0-3: Sintesi 21-10-2024

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Monza 0-3, 8° Giornata Serie A: doppietta di Mota e segna anche Bianco

Il Monza batte l‘Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo del lunedì sera dell’ottava giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i brianzoli, che scacciano la crisi e si portano a quota sette punti fermando gli scaligeri a quota nove punti.

Sintesi di Hellas Verona-Monza 0-3

Out Cruz, Dawidowicz, Frese, Harroui e Lambourde per Paolo Zanetti, che schiera Tchatchoua, Magnani, Ghilardi e Bradaric in difesa davanti a Montipò, in mediana ancora Belahyane con Duda, sorpresa Tengstedt e Mosquera in attacco, con Suslov e Lazovic sulle fasce.

Non ci sono Cragno, Maldini, Petagna e Sensi per Alessandro Nesta, che punta su Izzo, Pablo Marì e Carboni in difesa a protezione di Turati, a centrocampo Pedro Pereira, Bondo, Pessina e Kyriakopoulos, super tridente d’attacco formato da Mota, Djuric e Caprari.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto aggressive nel pressing, compatte in fase difensiva e sono propense ai contropiedi.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Mota, che trova il gol del vantaggio su assist di Caprari.

I padroni di casa non riescono a reagire, non riescono ad alzare il baricentro e sono bravissimi gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco gestendo ottimamente il possesso palla, nel mezzo le ammonizioni di Tchatchoua, Carboni e Ghilardi.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo sempre di marca ospite, visto che i padroni di casa non sembrano essere proprio scesi in campo.

Dopo il giallo a Duda, che esce per Kastanos quandro entrano Sarr, Serdar e Livramento al posto di Suslov, Mosquera e Lazovic, la traversa salva Montipò sulla botta di Kyriakopoulos.

Entrano anche Bianco e D’Ambrosio al posto di Caprari e Pedro Pereira dopo il giallo a Caprari, ma al 74′ minuto gli ospiti raddoppiano con Mota, che si regala una bella doppietta sulla sponda di Djuric sul lancio lungo di Turati.

Spazio a Faraoni per Bradaric, ma al 79′ minuto gli ospiti chiudono i giochi con la rete di Bianco, che cala il tris sfruttando un’altra sponda di Djuric su un altro lancio lungo di Turati.

Nel finale c’è gioia anche per Gagliardini e Vignato, che guadagnano qualche minuto sostituendo Pessina e Mota.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Monza 0-3:

Tabellino di Hellas Verona-Monza 0-3

Hellas Verona (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric (77′ Faraoni); Suslov (62′ Kastanos), Belahyane, Duda (62′ Serdar), Lazovic (69′ Livramento); Mosquera (62′ Sarr), Tengstedt. All. Zanetti

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pereira (72′ D’Ambrosio), Bondo, Pessina (85′ Gagliardini), Kyriakopoulos; Mota (90′ Vignato), Caprari (72′ Bianco); Djuric (85′ Maric). All. Nesta

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)

Gol: 9′ Mota, 74′ Mota, 79′ Bianco

Assist: Caprari (M, 0-1), Djuric (M, 0-2)

Ammoniti: Tchatchoua, Carboni, Ghilardi, Duda, Caprari

Espulsi: nessuno

