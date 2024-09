Calciomercato Ligue 1 estate 2024: tutti gli acquisti dei club francesi in questa sessione di calciomercato.

Ligue 1 2024: tabellone trasferimenti acquisti e cessioni

Un calciomercato dalle cessioni illustri quello vistosi nella Ligue 1 francese, a cominciare dal club più importante come il PSG, il quale ha dovuto dire addio a Kylian Mbappè dopo che il giocatore non ha rinnovato il suo contratto, lasciando la capitale francese a parametro 0 per quella spagnola con destinazione Real Madrid. I parigini hanno cercato di rinvigorire il proprio ambiente investendo parte del proprio capitale su profili come quelli del giovane 19enne Joao Neves, prelevato dal Benfica per 55 milioni e su quello dell’altro giovane Seirè Douè per il quale ci sono voluti altri 30 milioni per strapparlo dallo Rennes.

Molto attivo su entrambi i fronti anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi. La dirigenza marsigliese, infatti, ha cercato di accontentare al meglio il proprio tecnico portando alla sua corte giocatori dello spessore di Mason Greenwood e Elye Wahi per un totale di esborso pari a 60 milioni di euro. Per quanto riguarda le uscite, invece, il Marsiglia ha assestato numerose uscite tra le più illustre spiccano i ricatti di Guendouzi dalla Lazio per 25 milioni e di Vitinha dal Genoa per altri 14.

Non resta a guardare nemmeno il Lione, che mette a segno i colpi Mikautadeze, Mangala, Niakhate, Mangala e Benrhama per un totale di oltre 65 milioni. Da citare infine anche le cessioni di Youssouf Fofana per il Monaco sui 30 milioni di euro e quella del Lille di Leny Yoro con destinazione Manchester United per oltre 50 milioni di euro.

Ecco tutti gli acquisti e le cessioni della Ligue 1 squadra per squadra:

Paris Saint Germain

Acquisti:

Joao Neves

Desirè Douè

Willian Pacho

Matvey Safonov

Yoram Zague

Cessioni:

Manuel Ugarte

Hugo Ekitikè

Danilo Pereira

Kylian Mbappè

Monaco

Acquisti:

George Ilenikhena

Cristian Mawissa

Lamine Camara

Thilo Kehrer

Cessione:

Youssouf Fofana

Mohamed

Stade Brest

Acquisti:

Mama Baldè

Kamaroy Doumbia

Julien Le Cardinal

Cessioni:

Jeremy Le Douaron

Achraf Dari

Tairyk Arconte

Steve Mouniè

Lille

Acquisti:

Matias Frenandez-Pardo

Osame Sahraoui

Makau

Ethan Mbappè

Thomas Meunier

Cessioni:

Leny Yoro

Adams Ounas

Nizza

Acquisti:

Bombito

Clauss

Abdelmonem

Sanson

Abdi

Ndombele

Cessioni:

Khephren Thuram

Lotomba

Bambu

Claude-Maurice

Olympique Lione

Acquisti:

Niakhatè

Nuamah

Mangala

Mikautadze

Said Benrahma

Abner

Cessioni:

O’Brien

Mamadou Sarr

Skelly Alvero

Mama Baldè

Lens

Acquisti:

Zaroury

Chavez

Koffi

Cessioni:

Wahi

Buksa

Sishuba

Julien Le Cardinal

Marsiglia

Acquisti:

Mason Greenwood

Elye Wahi

Ismael Kone

Bomo Meite

Geronimo Rulli

Cessioni:

Iliman Ndiaye

Vitinha

Ismaila Sarr

Matteo Guendouzi

Pierre-Emerick Aubameyang

Clauss

Reims

Acquisti:

Cedric Kipre

Ewen Jaouen

Sangui

Cessioni:

Amir Richardson

Kamory Doumbia

Check Keita

Rennes

Acquisti:

Albert Gronbaek

Faye

Glen Kamara

Jota

Andres Gomez

Cessioni:

Desire Douè

Enzo Le Fee

Martin Terrier

Belocian

Tolosa

Acquisti:

Charlie Cresswell

Mark McKenzie

Joshua King

Cessioni:

Logan Costa

Christian Mawissa

Dallinga

Rouault

Montpellier

Acquisti:

Othmane Maamma

Cessione:

Esteve

Leo Leroy

Strasburgo

Acquisti:

Mara

Nanasi

Mamadou Sarr

Guela Douè

Cessioni:

Jean-Eudes Aholou

Frederic Guilbert

Lucas Perrin

Nantes

Acquisto:

Abline

Carlgren

Kadewere

Cessioni:

Meupiyou

Junior Diaz

Appuah

Doucet

Moussa Sissoko

Le Havre

Acquisti:

Bouneb

Londja

Zouaoui

Cessioni:

Joujou

Gomis

Moussadek

Auxerre

Acquisti:

Lasso Coulibaly

Bair

Gabriel Osho

Tom Negrel

Cessioni:

Ousmane Camare

Brayann Pereira

Hein

Angers

Acquisti:

Biumla

Ekomiè

Carlens Arcus

Cessioni:

Yan Valery

Marin Jakolis

Saint-Etienne

Acquisti:

Lucas Stassin

Zuriko Davitashvili

Boakye

Igor Milandinovic

Cessioni:

Etienne Green

Maxence Rivera

