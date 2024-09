Calciomercato Liga estate 2024: tabellone trasferimenti acquisti e cessioni.

Calciomercato Liga estate 2024: tutti gli acquisti dei club spagnoli in questa sessione di mercato.

Il calciomercato è terminato ormai da qualche giorno ed è tempo di tirare le somme sugli acquisti e le cessioni messi a segno dai vari club spagnoli. Pronti via e si parte subito con uno dei colpi più grandi dell’ultimo decennio con il Real Madrid che ufficializza Kylian Mbappe a 0 dal PSG. Quello della stella francese, però, non sarà l’unico innesto per il reparto offensivo madrileno, infatti, sarà seguito dall’arrivo di Endrick dal Palmeiras per ben 60 milioni di euro.

Attivissimo anche l’Altetico Madrid, il quale dopo aver fatto spazio in avanti con l’addio di Alvaro Morata, risponde al colpo Mbappè prelevano Julian Alvarez da Manchester City per 90 milioni di euro e Sorloth dal Villareal per ulteriori 25 milioni. A questi ultimi,però, andranno ad aggiungersi anche gli innesti di Gallagher e Le Normand per un totale di investimento totale di oltre 180 milioni di euro da parte della dirigenza dell’Atletico.

Situazione meno positiva per il Barcellona, invece, che a causa dei problemi finanziari si ferma al colpo Dani Olmo dal Lipsia per 60 milioni, mentre il Real Sociedad ha incentrato la sessione principalmente sulle cessioni di Le Normand e Mikel per un incasso totale di 90 milioni.

Ecco tutti gli acquisti e le cessioni della Liga spagnola squadra per squadra:

Atletico Madrid

Acquisti:

Julian Alvarez

Gallagher

Robin Le Normand

Alexsander Sorloth

Cessioni:

Joao Felix

Alvaro Morata

Soyuncu

Omorodion

Barcellona

Acquisti:

Dani Olmo

Pau Victor

Hector Fort

Cessioni:

Araujo

Faye

Guiu

Sergi Roberto

Dest

Gundogan

Real Madrid

Acquisti:

Endrick

Joselu

Kylian Mbappè

Alvaro Rodriguez

Cessioni:

Rafa Marin

Joselu

Nacho Fernandez

Real Betis

Acquisti:

Riad

Lo Celso

Marc Roca

Perraud

Cessioni:

Abner

Nabil Fekir

German Pezzella

Ayoze Perez

William Josè

Siviglia

Acquisti:

Lucien Agomè

Peque Fernandez

Alvaro Fernandez

Iheanacho

Cessioni:

En-Nesyri

Lucas Ocampos

Marcos Acuna

Oliver Torres

Eric Lamela

Osasuna

Acquisti:

Enzo Boyomo

Bretones

Cessioni:

David Garcia

Real Sociedad

Acquisti:

Oskarsson

Luka Susic

Sergio Gomez

Javi Lopez

Cessioni:

Le Normand

Mikel Merino

Diego Rico

Alex Sola

Robert Navarro

Athletic Bilbao

Acquisti:

Alvaro Djalo

Gorosabel

Egiluz

Cessioni:

Unai Nunez

Villalibre

Deportivo Alaves

Acquisti:

Toni Martinez

Santiago Mourino

Tomas Conechny

Hugo Novoa

Villalibre

Cessioni:

Javi Lopez

Ruben Duarte

Miguel de la Fuente

Luis Rioja

Celta Vigo

Acquisti:

Unai Nunez

Marcos Alonso

Pablo Duran

Cessioni:

Lautaro de Leon

Julen Lobete

Miguel Baeza

Valencia

Acquisti:

Dimitrievski

Luis Rioja

Cessioni:

Mamardashvili

Samu Castillejo

Villareal

Acquisti:

Logan Costa

Thierno Barry

Luiz Junior

Kambwala

Cessioni:





Alexander Sorloth

Filip Jorgensen

Brereton Diaz

Cuenca

Mojica

Getafe

Acquisti:

Berrocal

Letacek

Peter Federico

Cessioni:

Enes Unal

Gaston Alvarez

Choco Lozano

Rayo Vallecano

Acquisti:

James Rodriguez

Peleyo Fernandez

Cessioni:

Andres Martin

Radamel Falcao

Bebè

Jose Pozo

RCD Mallorca

Acquisti:

Mojica

Navarro

Morey

Asano

Cessioni:

Rajkovic

Giovanni Gonzalez

Ndiaye

Jaume Costa

Nastasic

Las Palmas

Acquisti:

Marvin Park

Manu Fuster

Cillessen

Jaime Mata

Cessioni:

Saul Coco

Sergi Cardona

Eric Curbelo

Girona

Acquisti:

Yaser Asprilla

Abel Ruiz

Krejic

Bojan Miovski

Cessioni:

Artem Dovbyk

Aleix Garcia

Iker Almena

Pau Victor

Alexsander Callens

Real Valladolid

Acquisti:

Stipe Buik

Victor Mesegue

Juanmi Matasa

Cessioni:

Boyomo

Monchu

Akinsola

Leganes

Acquisti:

Miguel de la Fuente

Juan Cruz

Eric Franquesa

Roberto Lopez

Nastasic

Marko Dmitrovic

Cessioni:

Diego Conde

Miramon

Dani Jimenez

Espanyol

Acquisti:

Alvaro Tejero

Kenneth Soler

Ian Forns

Cessioni:

Joselu

Oscar Gil

Martin Braithwaite

Kedi Bare

