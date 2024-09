Calciomercato Premier League estate 2024: tutti gli acquisti dei club inglesi in questa sessione di mercato.

Calciomercato Premier League estate 2024: tabellone trasferimenti acquisti e cessioni.

Anche per la Premier League la sessione di calciomercato estivo è giunta al termine, ma non prima che i club inglesi siano riusciti a rinforzare le proprie rose. A partire col botto è stata l’Arsenal, la quale a metà luglio aveva già chiuso il trasferimento dal Bologna di Riccardo Calafioni per una cifra complessiva complessiva di 55 milioni di euro. Il Liverpool, invece, sembrava voler chiudere il proprio mercato senza nessun colpo in entrata, ma negli ultimi giorni di mercato la dirigenza dei Reds ha chiuso i due colpi in entrata di Federico Chiesa e Giorgi Mamardasvhili sborsando più di 80 milioni.

Non resta a guardare nemmeno il Manchester United, il quale è stato il club inglese più attivo sul mercato, nel tentativo di regalare a Ten Hag degli innesti utili per andare a cancellare la deludente stagione dell’anno scorso e puntare alle zone alte della classifica. I primi acquisti dei Red Devils sono stati, infatti, due fedelissimi dell’allenatore olandese come Mazraoui e De Ligt, i quali ritrovano il proprio mentore dopo l’esperienza all’Ajax.

Tanti colpi anche per Julen Leupetegui con il West Ham che preleva Kilman, Summerville, Fullkrug e Wan-Bissaka sborsando un totale di 91 milioni di euro. Restano meno partecipi, invece, società come Manchester City e Tottenham, con la prima che non va oltre il colpo Savinho, mentre la seconda assesta solo i colpi Solanke, Gray e il giovane Odobert.

Ecco tutti gli acquisti e le cessioni della Premier League squadra per squadra:

Arsenal

Acquisti:

Calafiori (Bologna)

Mikel Merino (Real Sociedad)

Raya (Riscatto dal Brentford)

Neto (Bournemouth)

Sterling (Chelsea)

Cessioni:

Emile Smith Rowe

Nuno Tavares

Albert Sambi Lokonga

Aaron Ramsdale

Eddie Nketiah

Aston Villa

Acquisti:

Amadou Onana (dall’Everton)

Ian Maatsen (dal Chelsea)

Cameron Archer (dallo Sheffield United)

Samuel Iling-Junior (dalla Juventus)

Cessioni:

Douglas Luiz (alla Juventus)

Philippe Coutinho (al Vasco da Gama in prestito)

Moussa Diaby (all’Al Ittihad)

Alex Moreno (al Nottingham Forest in prestito)

Chelsea

Acquisti:

Pedro Neto (Wolverahmpton)

Tosin Adarabioyo (dal Fulham)

Omari Kellyman (dall’Aston Villa)

Joao Felix (dall’Atletico Madrid)

Jorgensen (Villareal)

Cessioni:

Thiago Silva (svincolato)

Ian Maatsen (all’Aston Villa)

Kepa Arrizabalaga (al Bournemouth in prestito)

Conor Gallagher (all’Atletico Madrid)

Liverpool

Acquisti:

Federico Chiesa (Juventus)

Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Cessioni:

Fabio Carvalho (al Brentford)

Sepp van den Berg (al Brentford)

Manchester United

Acquisti:

Leny Yoro (Lille)

Manuel Ugarte (Psg)

De Ligt (B.Monaco)

Zirkzee (Bologna)

Mazraoui (B.Monaco)

Cessioni:

McTominay (Napoli)

Greenwood (Marsiglia)

Wan Bissaka (West Ham)

Van De Beek (Girona)

Kambawla (Villareal)

Tottenham

Acquisti:

Dominic Solanke (dal Bournemouth)

Gray (Leeds)

Odobert (Burnley)

Cessioni:

Skipp (Leicester)

Emerson Royal (Milan)

Brighton

Acquisti:

Wieffer (Feyenoord)

Georginio Rutter (dal Leeds United)

Matt O’Riley (dal Celtic)

Ferdi Kadioglu (dal Fenerbahce)

Cessioni:

Pascal Gross (al Borussia Dortmund)

Billy Gilmour (al Napoli)

Undav (Stoccarda)

Manchester City

Acquisti:

Savinho (Troyes)

Cessioni:

Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Joao Cancelo (Al-Hilal)

Harwoord-Bellis (Southempton)

Sergio Gomez (Real Sociedad)

Newcastle

Acquisti:

Hall (Chelsea)

Vlachodimos (N.Forrest)

Osula (Sheff Utd)

Cessioni:

Anderson (N.Forrest)

Minteh (Brighton)

Ritchie (Portsmouth)

Fraser (Southampton)

Nottingham Forrest

Acquisti:

Elliot Anderson (Newcastle)

Morato (Benfica)

Milenkovic (Fiorentina)

Sosa (Talleres)

Carmo (Porto)

Jota Silva (Vit.Guimaraes)

Cessioni:

Niakhate (Lione)

Vlachodimos (Newcastle)

Mangala (Lione)

Worall (Burley)

Southampton

Acquisti:

Harwoord-Bellis (Manchestar City)

Ramsdale (Arsenal)

Downes (West Ham)

Archer (Aston Villa)

Mateus Fernandes (Sorting Lisbona)

Cessioni:

Alcaraz (Flamengo)

Mara (Stasburgo)

Lyanco (Atletico Mineiro)

Caleta-Car (Lione)

West Ham

Kilman (Wolwerhampton)

Summerville (Leeds)

Fullkrug (B.Dortumund)

Guilherme (Palmeiras)

Wan Bissaka (M.United)

Cessioni:

Downes (Southampton)

Benrhama (Lione)

Kehrer (Monaco)

Wolwerhampton

Acquisti:

Andrè (Fluminense)

Rodrigo Gomes (Braga)

Sam Johnstone (Crystal Palace)

Cessioni:

Pedro Neto (Chelsea)

Kilman (West Ham)

Leicester

Acquisti:

Skipp (Tottenham)

Okoli (Atalanta)

Fatawu (Sporting Lisbona)

Ayew (Crystal Palace)

Cessioni:

Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea)

Ipswich Town

Greaves (Hull City)

Hutchinson (Chelsea)

Dalep (Manchester City)

Clarke (Sunderland)

O’Shea (Burnley)

Cessioni:

Ahadme (Charlton)

El Mizouni (Oxford United)

Fulham

Acquisti:

Emile Smith Rowe (Arsenal)

Joachim Anderson (Crystal Palace)

Berge (Burnley)

Cessioni:

Palhinha (Bayern Monaco)

Stansfield (Birmingham)

Everton

Acquisti:

O’Brien (Lione)

Ndiaye (Marsiglia)

Cessioni:

Amadou Onana (Aston Villa)

Godfrey (Atalanta)

Crystal Palace

Acquisti:

Nkeitiah (Arsenal)

Lacroix (Wolfsburg)

Riad (Real Betis)

Sarr (Marsiglia)

Cessioni:

Olise (Bayern Monaco)

Joachim Anderson (Fulham)

Johnstone (Wolwerhampton)

Bournemouth

Acquisti:

Evanilson (Porto)

Sinistierra (Leeds)

Unal (Getafe)

Huijsen (Juventus)

Cessioni:

Solanke (Tottenham)

Moore (Sheff United)

Brentford

Acquisti:

Igor Thiago (Club Brugge)

Van De Berg (Liverpool)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Gustavo Nunes (Gremio)

Cessioni:

Ivan Toney (Al-Ahli)

David Raya (Arsenal)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.