Video Highlights Atalanta-Bologna 1-2 : Sintesi 03-03-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Bologna 1-2, 27° giornata di Serie A: la apre Lookmann ma Zirkzee e Ferguson la ribaltano per gli ospiti!

Vittoria di platino per i rossoblù che rimangono da soli in quarta posizione di classifica. La formazione emiliana è la seconda in questo campionato ad aver ottenuto maggiori punti in rimonta. Davanti a lei solo il Napoli!

Dea che viene sbalzata fuori dalla zona europea, scavalcata anche dalla Roma, vittoriosa sul Monza nella giornata di ieri.

Atalanta-Bologna, 27° giornata di Serie A

Sintesi di Atalanta-Bologna 1-2 :

Partita che vede la Dea rendersi subito pericolosa. De Kateleare che riesce ad andare al tiro su invito di Ruggeri, ma spara alto!

La reazione degli ospiti arriva poco dopo il decimo minuto. Con un colpo di testa di Fabbian che non riesce a trovare lo specchio della porta e termina fuori.

Un minuto più tardi il laterale Ruggeri arriva alla conclusione dopo un assist intelligente di Lookman. Poco dopo il quarto d’ora l’attaccante nigeriano prova una conclusione da posizione defilata con il sinistro. Bravo Skorupski a respingere, mentre Zappacosta è impreciso di testa perché manda la sfera addosso a Calafiori.

Cinque minuti più tardi ci provano gli ospiti, con una conclusione di Zirkzee dalla distanza, murata da Scalvini e Kolasinac in ripiego

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! De Ketelaere libera Zappacosta, con il laterale azzurro che prova una conclusione con il destro trovando le mani di Skorupski. Quindi la respinta finisce nella zona di Lookman, lesto ad infilare il pallone in rete!

Due minuti più tardi provano a reagire gli ospiti con una conclusione dalla distanza di Posch fermata dalla difesa nerazzurra. Quindi cinque minuti dopo ci prova Lookman con un’azione di contropiede ed una conclusione da fuori area, deviata da Beukema in angolo!

Nella ripresa al decimo minuto clamorosa occasione per gli ospiti! Calafiori stacca di testa a botta sicura anticipando Kolasinac, ma trova sulla sua strada un pronto Carnesecchi!

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Calcio di rigore assegnato ai rossoblu per un fallo di Koopmeiners nei confronti di Saleamekers, liberato da una grande giocata con il tacco di Zirkzee! Dal dischetto va lo stesso calciatore olandese che spiazza Carnesecchi!

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Ferguson si fa trovare pronto a sfruttare una respinta della difesa bergamasca e ad infilare un diagonale nell’angolo basso alla sinistra di Carnesecchi!

Verso la mezz’ora occasione per i padroni di casa! Miranchuk da lontano prova una conclusione con un tiro a giro di sinistro, ben parato da Skoruspki!

Poi più nulla di clamoroso riguardo alle occasioni da rete! VInce il Bologna che si issa solitario al quarto posto in classifica, in zona Champions!

Highlights e Video Gol di Atalanta-Bologna 1-2 :

Tabellino di Atalanta-Bologna 1-2 :

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi – Scalvini (66′ st Aleksey Miranchuk), Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta (62′ st Holm), De Roon, Pasalic (62′ st Ederson), Ruggeri (89′ st Hien)- Koopmeiners – De Ketelaere (66′ st Gianluca Scamacca), Lookman. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski – Posch (46′ st Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen – Freuler – Orsolini (46′ st Saelemakers), Fabbian (56′ st Urbański), Ferguson, Ndoye (87′ st Aebischer) – Zirkzee (81′ st Odgaard). Allenatore: Motta

Arbitro : Federico La Penna (Roma)

Ammoniti: Stefan Posch (B), Koopmeiners (A), Holm (A), Ederson (A), Odgaard (B)